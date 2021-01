Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6deafc7f-410a-4bb3-9645-b8fdc34d62d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokat kellett várni arra, hogy az amerikai és a dél-koreai piacon kívül máshol is engedélyezzék a Samsung okosóráinak két fontos egészségügyi funkcióját, most azonban erre is sor került. Míg az európai felhasználók az engedélyre vártak, a dél-koreai cég egy újabb funkciót kis elkezdett kidolgozni.","shortLead":"Sokat kellett várni arra, hogy az amerikai és a dél-koreai piacon kívül máshol is engedélyezzék a Samsung okosóráinak...","id":"20210126_samsung_galaxy_watch_3_galaxy_watch_active_2_okosora_ekg_vernyomas_vercukorszint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6deafc7f-410a-4bb3-9645-b8fdc34d62d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02e410e-a773-4512-8e71-4d5a73acd3b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_samsung_galaxy_watch_3_galaxy_watch_active_2_okosora_ekg_vernyomas_vercukorszint","timestamp":"2021. január. 26. 15:03","title":"Magyarországon is elérhetővé válik az EKG-funkció a Samsung okosóráiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983e6ce5-7eb9-428d-bc8c-f656fa26ff82","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság javaslata szerint a különösen fertőzött területekről érkezőknek a negatív teszt birtokában is karanténba kell vonulniuk. A magyar külügyminiszter szerint pedig Magyarországnak saját döntéseket kell hozni a brüsszeli késlekedés miatt.","shortLead":"Az Európai Bizottság javaslata szerint a különösen fertőzött területekről érkezőknek a negatív teszt birtokában is...","id":"20210125_Utazasi_szigoritasokat_tervez_az_EU__Szijjarto_nem_var_Brusszelre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=983e6ce5-7eb9-428d-bc8c-f656fa26ff82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd6d2c6-dcd2-4158-9d58-1b05214b4faf","keywords":null,"link":"/eurologus/20210125_Utazasi_szigoritasokat_tervez_az_EU__Szijjarto_nem_var_Brusszelre","timestamp":"2021. január. 25. 14:58","title":"Utazási szigorításokat tervez az EU – Szijjártó nem vár Brüsszelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idős nőnél nem okozott tüneteket a fertőzés.","shortLead":"Az idős nőnél nem okozott tüneteket a fertőzés.","id":"20210126_koronavirus_fertozes_encs_idosotthon_gyogyulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ebc22ae-acf6-4548-a23d-64dd25aaf9d4","keywords":null,"link":"/elet/20210126_koronavirus_fertozes_encs_idosotthon_gyogyulas","timestamp":"2021. január. 26. 08:28","title":"Kigyógyult a koronavírus-fertőzésből a 105 éves Magdus néni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ceb709-dc4b-4d2f-bf96-c21cf06a4212","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt fideszes miniszter püspökszentelése csak húsvétkor lesz. Addig látogatni fogja a gyülekezeteit.","shortLead":"A volt fideszes miniszter püspökszentelése csak húsvétkor lesz. Addig látogatni fogja a gyülekezeteit.","id":"20210125_balog_zoltant_puspok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5ceb709-dc4b-4d2f-bf96-c21cf06a4212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f266ab-a236-4917-bf69-eeee25e22184","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_balog_zoltant_puspok","timestamp":"2021. január. 25. 18:53","title":"Beiktatták Balog Zoltánt a püspöki hivatalába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e48a1d-b734-4567-8b1d-a0c1b752f248","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Letörölték azt a korábban megosztott tartalmat az oldalról, amelyben az ellenálló diákokat alázzák. ","shortLead":"Letörölték azt a korábban megosztott tartalmat az oldalról, amelyben az ellenálló diákokat alázzák. ","id":"20210126_Eltunt_az_SZFE_Facebookoldalarol_a_Pesti_TV_libsizo_riportja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8e48a1d-b734-4567-8b1d-a0c1b752f248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f195dfd5-396c-462c-a709-b2f5c54f8a39","keywords":null,"link":"/kultura/20210126_Eltunt_az_SZFE_Facebookoldalarol_a_Pesti_TV_libsizo_riportja","timestamp":"2021. január. 26. 10:11","title":"Eltűnt az SZFE Facebook-oldaláról a Pesti TV „libsiző” riportja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9692bb5-fdac-458d-b273-fd24b237b213","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Dylan Groenewegen egy lengyel körversenyen súlyos sérüléssel járó balesetet okozott. Ezt többen nem tudták megemészteni.","shortLead":"Dylan Groenewegen egy lengyel körversenyen súlyos sérüléssel járó balesetet okozott. Ezt többen nem tudták megemészteni.","id":"20210127_rendori_vedelem_versenykerekparos_baleset_dylan_groenewegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9692bb5-fdac-458d-b273-fd24b237b213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29df0a96-e4b4-4214-8365-186909fe8856","keywords":null,"link":"/sport/20210127_rendori_vedelem_versenykerekparos_baleset_dylan_groenewegen","timestamp":"2021. január. 27. 07:10","title":"Rendőri védelmet kapott egy holland kerékpáros, mert egy versenye óta azzal fenyegetik, hogy megölik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e9725a-ccf7-4ce4-a68e-2eaf12c2d17f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A belügyminiszter szerint ez még nem a nagy enyhítések időszaka.","shortLead":"A belügyminiszter szerint ez még nem a nagy enyhítések időszaka.","id":"20210125_horvatorszag_lazitas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88e9725a-ccf7-4ce4-a68e-2eaf12c2d17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102bd216-7207-4282-8d0f-a801613482bb","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_horvatorszag_lazitas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 25. 14:55","title":"Lazítások jöhetnek Horvátországban, ha nem jelenik meg a brit variáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4dbb607-1f6c-4e62-a5d1-9785e3c1ce6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pozitív tesztek aránya régóta nem közelítette meg ennyire a WHO 5 százalékos ajánlását.","shortLead":"A pozitív tesztek aránya régóta nem közelítette meg ennyire a WHO 5 százalékos ajánlását.","id":"20210127_koronavirus_jarvany_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4dbb607-1f6c-4e62-a5d1-9785e3c1ce6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b635b054-2932-4107-b55e-2bef58f85810","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_koronavirus_jarvany_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. január. 27. 09:22","title":"Újabb 85 magyar áldozata van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]