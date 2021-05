Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7f2e9491-68ea-449a-a261-455789cb90fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar piacra is elhozza Bespoke-szériás hűtőszekrényeit a Samsung. A gyártó bemutatóján a mutatós berendezések okosságára is felhívta a figyelmet.","shortLead":"A magyar piacra is elhozza Bespoke-szériás hűtőszekrényeit a Samsung. A gyártó bemutatóján a mutatós berendezések...","id":"20210515_samsung_bespoke_hutoszekreny_cserelheto_panelek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f2e9491-68ea-449a-a261-455789cb90fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab011cc-cd9d-4e54-b941-47f0c6e0929c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210515_samsung_bespoke_hutoszekreny_cserelheto_panelek","timestamp":"2021. május. 15. 10:03","title":"Igen mutatós hűtőket hoz be a hazai piacra a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Személygépkocsi és elektromos kerékpáros ütközött Debrecen és Balmazújváros között a 33-as számú főúton szombat délután, a balesetben a kerékpáros meghalt - közölte a hajdú-bihari rendőr-főkapitányság sajtóügyelete az MTI-vel.","shortLead":"Személygépkocsi és elektromos kerékpáros ütközött Debrecen és Balmazújváros között a 33-as számú főúton szombat...","id":"20210515_Kerekparost_gazolt_halalra_egy_szemelykocsi_a_33as_fouton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28eaaa09-8789-4320-a08a-e2d4fa4b9807","keywords":null,"link":"/cegauto/20210515_Kerekparost_gazolt_halalra_egy_szemelykocsi_a_33as_fouton","timestamp":"2021. május. 15. 19:18","title":"Kerékpárost gázolt halálra egy személykocsi a 33-as főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c027eca-7000-45f0-a54e-aaf0631619ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár már márciusban hatályba lépett az a törvénymódosítás, amely erősen megnehezíti, hogy egyedülálló szülők is gyereket fogadhassanak örökbe, a pontos feltételeket még nem hozta nyilvánosságra az illetékes minisztérium.","shortLead":"Bár már márciusban hatályba lépett az a törvénymódosítás, amely erősen megnehezíti, hogy egyedülálló szülők is gyereket...","id":"20210514_Mi_lesz_a_sziv_szerint_szulokkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c027eca-7000-45f0-a54e-aaf0631619ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188c7a74-1559-40eb-9336-b95301008bca","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Mi_lesz_a_sziv_szerint_szulokkel","timestamp":"2021. május. 14. 12:45","title":"Mi lesz a szív szerinti szülőkkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c57a142-4774-46e8-9967-ef837c1eeb1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki ne emlékezne a Waka Wakára, vagy a The Cup of Life-ra? A korábbi focitornák dalaival nosztalgiázva készülünk az idei labdarúgó-Európa-bajnokságra.","shortLead":"Ki ne emlékezne a Waka Wakára, vagy a The Cup of Life-ra? A korábbi focitornák dalaival nosztalgiázva készülünk az idei...","id":"20210514_Ilyen_dalokkal_tuzeltek_a_focirajongokat__ime_a_korabbi_himnuszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c57a142-4774-46e8-9967-ef837c1eeb1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2b67ea-438d-4925-91b1-330871a88405","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Ilyen_dalokkal_tuzeltek_a_focirajongokat__ime_a_korabbi_himnuszok","timestamp":"2021. május. 14. 17:47","title":"Ilyen dalokkal tüzelték a focirajongókat – íme, a korábbi himnuszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1eed709-3368-4b1b-9f14-47bf5a7b6dc7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tökéletes eljegyzési fotó készítése nem könnyű.



","shortLead":"A tökéletes eljegyzési fotó készítése nem könnyű.



","id":"20210514_Elvitte_a_showt_a_lanykeresnel_a_fotos_esesekelese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1eed709-3368-4b1b-9f14-47bf5a7b6dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d200cc-52d6-489c-a40f-d4a90e4dccad","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Elvitte_a_showt_a_lanykeresnel_a_fotos_esesekelese","timestamp":"2021. május. 14. 10:42","title":"Ellopta a show-t a lánykérésnél a fotós esése-kelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc4b1520-d0dd-493b-b0e8-57d87585eac2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 18 évnél idősebb magyarok 60 százaléka szerint semennyit nem kellene fizetni, mivel ez egy önkéntes dolog. ","shortLead":"A 18 évnél idősebb magyarok 60 százaléka szerint semennyit nem kellene fizetni, mivel ez egy önkéntes dolog. ","id":"20210515_Egy_friss_kutatas_szerint_a_magyarok_nem_akarjak_hogy_penzt_fizessenek_az_oltasert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc4b1520-d0dd-493b-b0e8-57d87585eac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a860e4-c1a9-40d7-a1fc-245823ea2d74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210515_Egy_friss_kutatas_szerint_a_magyarok_nem_akarjak_hogy_penzt_fizessenek_az_oltasert","timestamp":"2021. május. 15. 10:26","title":"Egy friss kutatás szerint a magyarok nem akarják, hogy pénzt fizessenek az oltásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyetem valós méreteiről és a Diákváros háttérbe szorításáról is évekkel ezelőtt megegyezett a kormány a kínai partnereivel.","shortLead":"Az egyetem valós méreteiről és a Diákváros háttérbe szorításáról is évekkel ezelőtt megegyezett a kormány a kínai...","id":"20210514_fudan_itm_dokumentumok_diret36","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63cb5e66-c33a-44a8-922a-f3bcefb8c6ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210514_fudan_itm_dokumentumok_diret36","timestamp":"2021. május. 14. 12:59","title":"Direkt36: Sokkal drágább lesz a budapesti Fudan, mint amiről eddig szó volt, és ezt már rég tudja a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5640d1bd-842a-4cf0-b370-c7caed9ba99d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a kormánysajtó napok óta a nyelvtudása miatt próbál fogást találni Karácsony Gergely főpolgármesteren, előjöttek egy kutatással.","shortLead":"Miután a kormánysajtó napok óta a nyelvtudása miatt próbál fogást találni Karácsony Gergely főpolgármesteren, előjöttek...","id":"20210514_nezopont_intezet_karacsony_angoltudas_kozvelemeny_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5640d1bd-842a-4cf0-b370-c7caed9ba99d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b30d8b73-210a-4046-b9c2-afe73a43261f","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_nezopont_intezet_karacsony_angoltudas_kozvelemeny_kutatas","timestamp":"2021. május. 14. 08:25","title":"A Nézőpont gyorsan megkérdezte az embereket, tudnia kell-e egy kormányfőnek angolul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]