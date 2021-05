Facebookon közvetített élő videójában jelentette be Karácsony Gergely, hogy mininiszterelnök-jelölt választáson. Ezt Nyírtasson jelentette be, ott, ahol a gyerekkorát töltötte. "Nem azért jöttem ide, hogy stadiont ígérjek Nyírtasnak" - mondta, és arról is beszélt, hogy a falu polgármesterét sem teszi gazdaggá. "Azért indítom innen ezt a mai napot,mert az örökké küzdő magyarokért szeretnék dolgozni, nem az egy százalékos kiváltságokért, hanem a 99 százalékért" - fogalmazott. Arról beszélt, hogy az ország megosztott, de ez nem jó, ő azt szeretné, ha újra egységesíthetné. Sokat beszélt arról, hogy mit jelent neki Nyírtass, a falu, ahol kisfiúként bogarászott, madarászott, csavargott. Beszélt arról is, hogy hatévesen veszítette el édesapját, utána az anyja egyedül, özvenyként nevelte.

Ellenzéki oldalon hónapok óta biztosra vették, hogy Karácsony Gergely főpolgármester elindul az ellenzéki miniszterelnök-jelölt választáson, az érintett csak ma, május 15-én, egy egész napos programsorozat keretében jelenti ezt be.

Forrásaink szerint Karácsony eleinte nem akarta ezt, a korábbi lejárató kampányok tapasztalatai alapján családi okok miatt is hezitált. Környezete győzködte, az MSZP-nek és a Párbeszédnek nem is volt más alternatívája, mint ő, de már előre beállt mögé az LMP is.

Darabra őt támogatja a legtöbb párt, ha azonban a Medián legutolsó közvélemény-kutatását nézzük, mindössze 5 százaléknyi a hátországa a teljes népességet nézve. Az MSZP és az LMP ugyanis egyaránt 2-2 százalékon áll, a Párbeszéd 1-et tud hozzátenni.

Így nézve Jakab Péternek van a legerősebb hátországa (11 százalékkal), Fekete-Győr András Momentum elnök mögött 8, Dobrev Klára mögött pedig 7 százalék áll. Ők már mind bejelentették indulásukat, ahogy a Mindenki Magyarországa Mozgalom egyik alapítója, Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester is. Már csak Pálinkás József indulása a kérdés, azonban az Új Világ Néppárt elnöke pénteken a hvg.hu-nak azt mondta, erről még nincs döntés.

De hogyan lehet ebben a mezőnyben a végén Karácsony Gergely a közös jelölt? Éppen a minipártok támogatása a kulcs: így ugyanis - ahogy a HVG megírta - egyik lapot osztó nagyobb párt sem érzi úgy, hogy a másik túlhatalomhoz jutna a miniszterelnöki szék esetleges megszerzésével, de az is tény, hogy ő az egyik legnépszerűbb jelölt. Igaz, most épp a második Jakab Péter után - azonban a hozzánk eljutott információk szerint megosztó volta miatt kizárt, hogy végül a Jobbik elnöke legyen a közös jelölt -, de másodlagos preferenciákban verhetetlen a főpolgármester.

Van, aki szerint a helyzetéből következően ő vált az ellenzéki politika megtestesítőjévé, tehát nagyon választása sem volt, de azt is érvként hozták fel, hogy nagyobb zökkenők nélkül elkormányozza a sokszínű budapesti koalíciót, így feltételezik, hogy egy "szivárványkormány" élén is boldogul.

Azt viszont nagyon nem lehet mondani, hogy az ellenzék zsebében lenne a győzelem: a közvélemény-kutatások alapján a közös lista varázsa elillant, a Mediánnál például a Fidesz listája vezet az ellenzékével szemben.

Az viszont tény, hogy az ellenzék együtt több, mint külön, de a Fidesznek is jót tesz a közös lista: ebben a felállásban ugyanis mindkét oldal 5-5 százalék bizonytalan szavazót is képes megszólítani. Hann Endre, a cég ügyvezető igazgatója ezt a hvg.hu-nak azzal magyarázta, hogy a két lista jobban élére állítja a kérdést, a választási lehetőség egyértelműbb, ezért marad kevesebb bizonytalan.

Ha a jóslatok valóra válnak, és Karácsony tényleg megnyeri az előválasztást (melyet két fordulóban, szeptember 18-26. és október 4-10. között tartanak), Budapesten és a megyei jogú városokban könnyű dolga lesz, itt ugyanis az ellenzék vezet, de már a 2018-as választáson is tartolhattak volna egyéniben, ha legalább visszalépnek egymás javára.

A városokban a Fidesz kicsit, a községekben viszont nagyon vezet. Pont ott, ahol az emberek jelentős részéhez a KESMA-birodalom termékei jutnak el a legkönnyebben. Nem véletlen, hogy a kormánysajtó aktívan készíti elő a terepet, hogy ne a nulláról kelljen rombolni az ellenfelet: Karácsony főpolgármesterré választása óta sulykolják alkalamtlanságát, "napi balfék" cimkével cikksorozatot közöl róla az Origo - most épp az angoltudás hiánya a fő topic - és folyamatosan gúnyolják a kerékpáros-barát közlekedési elképzeléseit is.

Vagyis, megint ő lehet a bohóc, mint ahogy a Fidesz a a főpolgármester-jelölti kampányban is beállította, ahol Berki Krisztián tűnt fel riválisként Puzsér Róbert mellett. Berki a jövő évi országgyűlési választásra is bejelentkezett, kérdés, hogy eljátssza-e ugyanazt a szerepet, mint 2019-ben. Beszéltünk olyan ellenzéki politikussal, aki attól tart, a Fidesz most nem bohócot csinál(tat) Karácsonyból, hanem ellenkezőleg: egy, az ellenzéki szavazók számára komolyan vehető jelöltet dobhat be a küzdelembe. Most ugyanis még nem tudni, mennyin múlik majd a győzelem, de az biztos, hogy a korábbinál élesebb küzdelem várható.

Egy forrásunk korábban arról beszélt, egy ekkora tét komoly dilemma elé állíthatta Karácsonyt, mikor még hezitált. 2018-ban már nagyot bukott Orbánnal szemben, de nemcsak ő, hanem az egész széttagolt ellenzék. A választási vereség után sorra mondtak le a pártvezetők, az ismét kétharmadot szerző Orbán Viktor miniszterelnök pedig azt fejtegette, talán hosszú évtizedekre eldőlt az ország sorsa. Ezzel nem is túlzott akkorát: a következő kormányok mozgásterét ugyanis nemrég jelentősen csökkentették az állami vagyon jelentős részének és az egyetemek közalapítványokba szervezésével.