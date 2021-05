Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Blikk megnézte a gyors ütemben átalakított XII. kerületi házat, és már azt vizionálja, hogy az esküvő után Mészáros Lőrinc ölbe kapva Várkonyi Andreát lépheti át az új otthon küszöbét.","shortLead":"A Blikk megnézte a gyors ütemben átalakított XII. kerületi házat, és már azt vizionálja, hogy az esküvő után Mészáros...","id":"20210515_Varkonyi_Andrea_es_Meszaros_Lorinc_alomotthonaban_mar_log_a_csillar_a_mennyezeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b88097e-34a3-49ee-b3f5-f872efb849d9","keywords":null,"link":"/elet/20210515_Varkonyi_Andrea_es_Meszaros_Lorinc_alomotthonaban_mar_log_a_csillar_a_mennyezeten","timestamp":"2021. május. 15. 07:20","title":"Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc álomotthonában már lóg a csillár a mennyezeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd0d982-965e-4012-9890-484f0ad1bb15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem csitulnak az összecsapások, az izraeli kormányfő továbbra is erőteljes válaszokat ígért a rakétatámadásokra.","shortLead":"Nem csitulnak az összecsapások, az izraeli kormányfő továbbra is erőteljes válaszokat ígért a rakétatámadásokra.","id":"20210516_A_Hamasz_vezetojenek_otthonat_bombaztak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccd0d982-965e-4012-9890-484f0ad1bb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f82483-6aba-4aa3-a56d-9d6e621fea85","keywords":null,"link":"/vilag/20210516_A_Hamasz_vezetojenek_otthonat_bombaztak","timestamp":"2021. május. 16. 08:33","title":"A Hamász vezetőjének otthonát bombázták éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden amerikai elnök telefonon egyeztetett szombaton Benjámin Netanjahu izraeli kormányfővel és Mahmúd Abbász palesztin elnökkel a héten kiújult izraeli-palesztin harcok ügyében.","shortLead":"Joe Biden amerikai elnök telefonon egyeztetett szombaton Benjámin Netanjahu izraeli kormányfővel és Mahmúd Abbász...","id":"20210515_Joe_Biden_telefonon_egyeztetett_az_izraeli_kormanyfovel_es_a_palesztin_elnokkel_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a66bc7-db46-49ef-bb84-f6b47c821b34","keywords":null,"link":"/vilag/20210515_Joe_Biden_telefonon_egyeztetett_az_izraeli_kormanyfovel_es_a_palesztin_elnokkel_is","timestamp":"2021. május. 15. 21:59","title":"Joe Biden az izraeli kormányfővel és a palesztin elnökkel is egyeztetett telefonon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e455944-0f46-47f1-b434-d006ec46052a","c_author":"","category":"vilag","description":"Tizenöt év nyolc hónap fegyházbüntetésre ítélték helyi idő szerint pénteken az Egyesült Államokban az amerikai hadsereg \"zöldsapkás\" különleges alakulatának egy volt tagját, mert Oroszországnak kémkedett - közölte az amerikai igazságügyi minisztérium. ","shortLead":"Tizenöt év nyolc hónap fegyházbüntetésre ítélték helyi idő szerint pénteken az Egyesült Államokban az amerikai hadsereg...","id":"20210515_Az_orosz_titkosszolgalat_kuldte_az_amerikai_elitegysegbe_most_15_ev_borton_var_ra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e455944-0f46-47f1-b434-d006ec46052a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d6cde5-f45f-40c3-aba3-769d6a20988d","keywords":null,"link":"/vilag/20210515_Az_orosz_titkosszolgalat_kuldte_az_amerikai_elitegysegbe_most_15_ev_borton_var_ra","timestamp":"2021. május. 15. 10:53","title":"Az orosz titkosszolgálat küldte az amerikai elitegységbe, most 15 év börtön vár rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8af3b5a-04b6-49f1-afe7-a5c268c256ac","c_author":"HVG","category":"360","description":"A világ legtöbb országában évente (tíz)milliókra rúg a repülés közben magas épületeknek csapódó és elhulló madarak száma. A kutatók különféle módokon próbálják védeni az állatokat az ütközésektől. ","shortLead":"A világ legtöbb országában évente (tíz)milliókra rúg a repülés közben magas épületeknek csapódó és elhulló madarak...","id":"202119_utkozo_madarak_hangos_riasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8af3b5a-04b6-49f1-afe7-a5c268c256ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b019716-1725-4c5b-a1a1-cdceed157a85","keywords":null,"link":"/360/202119_utkozo_madarak_hangos_riasztas","timestamp":"2021. május. 15. 16:10","title":"Kitalálták, hogy ijesszék el a tornyok mellől a kevésbé elszánt madarakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b982f3-4ea4-4954-b15e-aa3bcbcf59cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Daewoo „Elnök” lényegében a Mercedes két klasszikusa a W124 és W140 keresztezése, amelyre elég kevesen emlékeznek.","shortLead":"A Daewoo „Elnök” lényegében a Mercedes két klasszikusa a W124 és W140 keresztezése, amelyre elég kevesen emlékeznek.","id":"20210514_Igazi_ritkasag_egy_nulla_kilometeres_magyar_rendszamu_Daewoo_Chairman","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20b982f3-4ea4-4954-b15e-aa3bcbcf59cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4293c2a-dd10-4a76-980a-f2ebcb7f8cdf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210514_Igazi_ritkasag_egy_nulla_kilometeres_magyar_rendszamu_Daewoo_Chairman","timestamp":"2021. május. 15. 05:44","title":"Igazi ritkaság egy nulla kilométeres, magyar rendszámú Daewoo Chairman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cbe54dd-6d45-4cea-ba82-a7e881a1c3ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány miatt nagyon súlyos a helyzet Peruban.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt nagyon súlyos a helyzet Peruban.","id":"20210516_Van_aki_egy_szervet_ajanlja_fel_Peruban_hozzatartozoja_az_intenziv_ellatasaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cbe54dd-6d45-4cea-ba82-a7e881a1c3ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c2482c-9e9b-49a4-8d2e-0542768d1df2","keywords":null,"link":"/vilag/20210516_Van_aki_egy_szervet_ajanlja_fel_Peruban_hozzatartozoja_az_intenziv_ellatasaert","timestamp":"2021. május. 16. 08:14","title":"Van, aki egy szervét ajánlja fel Peruban a hozzátartozója intenzív ellátásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86e8a6d-ca7f-47f8-950c-eb71fd0a6e19","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Debrecen után a címvédő Győri Audi ETO KC jutott döntőbe a női kézilabda Magyar Kupában, miután 29-25-re legyőzte a Ferencvárost az elődöntőben, a veszprémi négyes döntő első játéknapján.","shortLead":"A Debrecen után a címvédő Győri Audi ETO KC jutott döntőbe a női kézilabda Magyar Kupában, miután 29-25-re legyőzte...","id":"20210515_noi_kezilabda_magyar_kupa_negyes_donto_gyor_ftc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a86e8a6d-ca7f-47f8-950c-eb71fd0a6e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530d4d2a-809f-4fb4-a97b-65449122a7e8","keywords":null,"link":"/sport/20210515_noi_kezilabda_magyar_kupa_negyes_donto_gyor_ftc","timestamp":"2021. május. 15. 19:01","title":"Győzelemmel tért vissza a Győrhöz Ambros Martín","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]