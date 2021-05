Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"38a25b61-ecef-4b3c-9d62-2ea1805aae33","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Archív dokumentumokból most az derül ki, hogy a zsűri aggódott az íróért.","shortLead":"Archív dokumentumokból most az derül ki, hogy a zsűri aggódott az íróért.","id":"20210516_Biztos_jo_otlet_volt_Szolzsenyicinnek_Nobeldijat_adni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38a25b61-ecef-4b3c-9d62-2ea1805aae33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb74bc10-b0bf-4052-8e21-b63dff37eed8","keywords":null,"link":"/kultura/20210516_Biztos_jo_otlet_volt_Szolzsenyicinnek_Nobeldijat_adni","timestamp":"2021. május. 16. 18:41","title":"Biztos jó ötlet volt Szolzsenyicinnek Nobel-díjat adni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565280df-f9e0-4061-8d2f-2cf024ba49c9","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nehéz elszakadni a megszokott nyugalomtól: bonniak gondjai Berlinben. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Nehéz elszakadni a megszokott nyugalomtól: bonniak gondjai Berlinben. A német újraegyesítésről szóló Eljött...","id":"20210515_fovaros_Bonn_Berlin_Reichstag_1991_majus_17","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=565280df-f9e0-4061-8d2f-2cf024ba49c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d123348-db77-4f80-82b2-da63f124836f","keywords":null,"link":"/360/20210515_fovaros_Bonn_Berlin_Reichstag_1991_majus_17","timestamp":"2021. május. 15. 16:30","title":"Elképzelni is nehéz: Bonn maradhatott volna a német főváros – 1991. május 17.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5bd05d-8e47-4713-9658-e1f67c04dc39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Imád tanulni. Most a mesterfokozat megszerzését fontolgatja. ","shortLead":"Imád tanulni. Most a mesterfokozat megszerzését fontolgatja. ","id":"20210516_Diploma_tanulas_oktatas_dednagymama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e5bd05d-8e47-4713-9658-e1f67c04dc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcaf81c9-dc2d-4483-9f23-23ac20c5aa0a","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Diploma_tanulas_oktatas_dednagymama","timestamp":"2021. május. 16. 13:23","title":"78 évesen szerzett diplomát egy amerikai dédnagymama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Javul a járványhelyzet, vasárnapra átlépte a beoltottak száma a 4,6 milliót.","shortLead":"Javul a járványhelyzet, vasárnapra átlépte a beoltottak száma a 4,6 milliót.","id":"20210516_61_koronavirusos_beteg_halt_meg_718_uj_fertozottet_talaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c56065f-e75d-4bfe-b239-41586adf2211","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_61_koronavirusos_beteg_halt_meg_718_uj_fertozottet_talaltak","timestamp":"2021. május. 16. 09:18","title":"61 koronavírusos beteg halt meg, 718 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6317b1b7-bfb4-487a-a0c3-43fad7e358a3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Valter Attila az esélyesekkel együtt célba érve megőrizte az összetettben élen állónak járó rózsaszín és a legjobb 25 éven aluli versenyzőt illető fehér trikót a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny nyolcadik, szombati szakaszán.","shortLead":"Valter Attila az esélyesekkel együtt célba érve megőrizte az összetettben élen állónak járó rózsaszín és a legjobb 25...","id":"20210515_Ujabb_siker_Valter_megorizte_az_elen_allonak_jaro_rozsaszin_trikot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6317b1b7-bfb4-487a-a0c3-43fad7e358a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2208e545-e4ea-4426-adbe-888f047c3ddf","keywords":null,"link":"/sport/20210515_Ujabb_siker_Valter_megorizte_az_elen_allonak_jaro_rozsaszin_trikot","timestamp":"2021. május. 15. 17:30","title":"Újabb siker: Valter megőrizte az élen állónak járó rózsaszín trikót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6237839-89df-4620-8255-46cadc566152","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Pályázatot hirdet családokat segítő, okos megoldásokat nyújtó startup vállalkozásoknak az újonnan megalakult, családokat segítő innovatív központ, a Kincs Smart Family Centrum - jelentette be Novák Katalin, a családokért felelős tárca nélküli miniszter szombaton a családok nemzetközi napján, Budapesten.","shortLead":"Pályázatot hirdet családokat segítő, okos megoldásokat nyújtó startup vállalkozásoknak az újonnan megalakult...","id":"20210515_Startupok_ritka_peldanyait_keresi_Novak_Katalin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6237839-89df-4620-8255-46cadc566152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ec1640-5351-406f-91a9-9d490123bdfe","keywords":null,"link":"/kkv/20210515_Startupok_ritka_peldanyait_keresi_Novak_Katalin","timestamp":"2021. május. 15. 12:59","title":"Startupok ritka példányait keresi Novák Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"febe0a37-ff73-4fe6-b101-990ddb5eedbb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nemzet színésze még ma is visszajár a professzorhoz, és minden tanácsát megfogadja. ","shortLead":"A nemzet színésze még ma is visszajár a professzorhoz, és minden tanácsát megfogadja. ","id":"20210516_Merkely_Bela_mutotte_Lehoczky_Zsuzsat_meg_husz_eve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=febe0a37-ff73-4fe6-b101-990ddb5eedbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788b6b35-af2c-4f1e-8413-2141d1843b62","keywords":null,"link":"/kultura/20210516_Merkely_Bela_mutotte_Lehoczky_Zsuzsat_meg_husz_eve","timestamp":"2021. május. 16. 09:59","title":"Merkely Béla műtötte Lehoczky Zsuzsát még húsz éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden amerikai elnök telefonon egyeztetett szombaton Benjámin Netanjahu izraeli kormányfővel és Mahmúd Abbász palesztin elnökkel a héten kiújult izraeli-palesztin harcok ügyében.","shortLead":"Joe Biden amerikai elnök telefonon egyeztetett szombaton Benjámin Netanjahu izraeli kormányfővel és Mahmúd Abbász...","id":"20210515_Joe_Biden_telefonon_egyeztetett_az_izraeli_kormanyfovel_es_a_palesztin_elnokkel_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a66bc7-db46-49ef-bb84-f6b47c821b34","keywords":null,"link":"/vilag/20210515_Joe_Biden_telefonon_egyeztetett_az_izraeli_kormanyfovel_es_a_palesztin_elnokkel_is","timestamp":"2021. május. 15. 21:59","title":"Joe Biden az izraeli kormányfővel és a palesztin elnökkel is egyeztetett telefonon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]