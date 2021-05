Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e5f4ebcf-d51c-4eed-97f0-77f44cd65222","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság sorozatgyártása idén nyár végén kezdődik majd meg.","shortLead":"Az újdonság sorozatgyártása idén nyár végén kezdődik majd meg.","id":"20210517_a_bmw_most_eloszor_megmutatta_a_teljesen_uj_2es_kupet_ime","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5f4ebcf-d51c-4eed-97f0-77f44cd65222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a736a0c1-e1dc-445e-a0fc-2199988f50a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_a_bmw_most_eloszor_megmutatta_a_teljesen_uj_2es_kupet_ime","timestamp":"2021. május. 17. 07:15","title":"A BMW a teljesen új 2-es kupéval indítja a hetet, íme a 6 hengeres sportmodell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e7f828-38dc-48fb-8f81-89a375b72d7a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a villamossínek közelében történt, a mentőket is ki kellett hívni. ","shortLead":"A baleset a villamossínek közelében történt, a mentőket is ki kellett hívni. ","id":"20210517_XIII_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1e7f828-38dc-48fb-8f81-89a375b72d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e51b69e0-1dc7-4470-86b4-c9ebf076aeb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_XIII_baleset","timestamp":"2021. május. 17. 16:23","title":"Ütközött, majd felborult egy autó a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oxfordi Egyetem és az Oracle szerint új szintre emeli a kórokozókkal kapcsolatos adatok feldolgozását a két szervezet által együtt fejlesztett új rendszer. Nemcsak gyorsabban azonosítja a felbukkanó koronavírus-mutációkat, hanem azt is elemzi, hogy mennyire hatékonyak ellenük a már engedélyezett vakcinák.","shortLead":"Az Oxfordi Egyetem és az Oracle szerint új szintre emeli a kórokozókkal kapcsolatos adatok feldolgozását a két...","id":"20210518_oxfordi_egyetem_oracle_gpas_sp3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c80dd5-22e1-424c-a8ef-5c2d11d501fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_oxfordi_egyetem_oracle_gpas_sp3","timestamp":"2021. május. 18. 08:03","title":"Perceken belül lecsap a koronavírus új mutációira egy új rendszer – megmutatja, hatékony-e ellenük a vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccaa9ced-69ce-48b9-9ca4-86926420584a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök 139 millió forint értékben foglaltak le vagyontárgyakat, ezen túl több ingatlant is zár alá vettek.","shortLead":"A rendőrök 139 millió forint értékben foglaltak le vagyontárgyakat, ezen túl több ingatlant is zár alá vettek.","id":"20210517_drogkereskedo_auto_quad_lefoglalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccaa9ced-69ce-48b9-9ca4-86926420584a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe438a06-0b1c-491e-a597-26249845adb1","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_drogkereskedo_auto_quad_lefoglalas","timestamp":"2021. május. 17. 08:25","title":"Fotók: autókat, quadokat és kondigépeket foglaltak le a drogkereskedéssel gyanúsított bandától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59588c0c-356d-4f52-9c39-69f1f9e5a418","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A doppingteszt azután lett pozitív, hogy Sidi Péter illetéktelenül behatolt Péni István hotelszobájába.","shortLead":"A doppingteszt azután lett pozitív, hogy Sidi Péter illetéktelenül behatolt Péni István hotelszobájába.","id":"20210516_Megallapitottak_a_szabotazst_a_pozitiv_doppingteszt_ellenere_mehet_az_Ebre_Peni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59588c0c-356d-4f52-9c39-69f1f9e5a418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead5af2c-d0b3-4cca-a46b-efc5f38a8df4","keywords":null,"link":"/sport/20210516_Megallapitottak_a_szabotazst_a_pozitiv_doppingteszt_ellenere_mehet_az_Ebre_Peni","timestamp":"2021. május. 16. 14:51","title":"Megállapították a szabotázst, a pozitív doppingteszt ellenére mehet az Eb-re Péni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014ca269-519a-41f5-b964-1434a3525e9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trónfosztásról, egyesítésről, programról is beszélt az ATV-n. A Magyar Hangnak pedig elárulta, hogy a kolbászt jobban szeretni a párizsinál.","shortLead":"Trónfosztásról, egyesítésről, programról is beszélt az ATV-n. A Magyar Hangnak pedig elárulta, hogy a kolbászt jobban...","id":"20210517_karacsony_gergely_interju_lapszemle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=014ca269-519a-41f5-b964-1434a3525e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d31312-5a35-4a35-afca-57de2051c218","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_karacsony_gergely_interju_lapszemle","timestamp":"2021. május. 17. 22:08","title":"Karácsony angolul fogja bejelenteni, hogy nem épül meg a Fudan egyetem - ha nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1f31e5-1034-4243-8ace-3d92ebbc1c0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tizenheten verekedtek össze a reptéri váróteremben.","shortLead":"Tizenheten verekedtek össze a reptéri váróteremben.","id":"20210516_Tomegverekedes_tort_ki_a_Luton_repteren_harom_sulyos_serult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d1f31e5-1034-4243-8ace-3d92ebbc1c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc26911-2064-4dc5-bb6f-560599fd9388","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_Tomegverekedes_tort_ki_a_Luton_repteren_harom_sulyos_serult","timestamp":"2021. május. 16. 13:21","title":"Tömegverekedés tört ki a Luton reptéren, hárman súlyosan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962b45ae-35cf-4d4b-83c5-16f5a358eeab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bensőséges esküvő volt, alig húsz vendéggel.","shortLead":"Bensőséges esküvő volt, alig húsz vendéggel.","id":"20210518_Ferjhez_ment_Ariana_Grande","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=962b45ae-35cf-4d4b-83c5-16f5a358eeab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d3ee32-750c-4020-80ff-653d8d9669f6","keywords":null,"link":"/elet/20210518_Ferjhez_ment_Ariana_Grande","timestamp":"2021. május. 18. 08:52","title":"Férjhez ment Ariana Grande","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]