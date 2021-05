Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6119a896-4b81-4623-8d8f-c5bbce3a8804","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem működik a decemberben indult Hundub, amit az elmúlt hónapok nagy csendje alapján talán egyébként sem sokan akarnának elérni.","shortLead":"Nem működik a decemberben indult Hundub, amit az elmúlt hónapok nagy csendje alapján talán egyébként sem sokan...","id":"20210517_hundub_552_hiba_cloudflare","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6119a896-4b81-4623-8d8f-c5bbce3a8804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804673bf-bf3a-4aa7-b906-3d17dab3b4ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_hundub_552_hiba_cloudflare","timestamp":"2021. május. 17. 17:13","title":"Elérhetetlenné vált a Hundub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A betegek nem kaptak orvosi ellátást, illetve csak fájdalomcsillapító gyógyszerekkel látták el őket.","shortLead":"A betegek nem kaptak orvosi ellátást, illetve csak fájdalomcsillapító gyógyszerekkel látták el őket.","id":"20210518_brazilia_borton_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6cfef4-891a-4498-880c-a865b6653981","keywords":null,"link":"/vilag/20210518_brazilia_borton_koronavirus","timestamp":"2021. május. 18. 07:51","title":"Százak haltak meg a túlzsúfolt brazil börtönökben a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d43528-d720-4a82-a179-2e0ca3c0b4ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"55 millió adagra szerződtek, ebből eddig 5 millió érkezett meg.","shortLead":"55 millió adagra szerződtek, ebből eddig 5 millió érkezett meg.","id":"20210517_johnson_vakcina_eu_szallitas_problemak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0d43528-d720-4a82-a179-2e0ca3c0b4ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd0635d-2e06-4b0c-af0a-11b710f11dd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210517_johnson_vakcina_eu_szallitas_problemak","timestamp":"2021. május. 17. 19:11","title":" Az EU-nak ígért vakcinamennyiség felét szállítja csak a héten a Johnson & Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f4ebcf-d51c-4eed-97f0-77f44cd65222","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság sorozatgyártása idén nyár végén kezdődik majd meg.","shortLead":"Az újdonság sorozatgyártása idén nyár végén kezdődik majd meg.","id":"20210517_a_bmw_most_eloszor_megmutatta_a_teljesen_uj_2es_kupet_ime","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5f4ebcf-d51c-4eed-97f0-77f44cd65222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a736a0c1-e1dc-445e-a0fc-2199988f50a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_a_bmw_most_eloszor_megmutatta_a_teljesen_uj_2es_kupet_ime","timestamp":"2021. május. 17. 07:15","title":"A BMW a teljesen új 2-es kupéval indítja a hetet, íme a 6 hengeres sportmodell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b065b3f2-62d8-431f-a4b1-a3e14f05aa76","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyolcvanegy éves volt.

","shortLead":"Nyolcvanegy éves volt.

","id":"20210517_szeremley_huba_borasz_elhunyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b065b3f2-62d8-431f-a4b1-a3e14f05aa76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3728ac3d-36a0-42d1-8504-e7c9748394f9","keywords":null,"link":"/kkv/20210517_szeremley_huba_borasz_elhunyt","timestamp":"2021. május. 17. 06:23","title":"Meghalt Szeremley Huba egykori borász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62543e4-05e7-4ae2-8c00-e616b918c307","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az orosz elnök azért beszél a múltról, mert annyira elszigetelődött a világban, hogy a győzelem napi katonai parádén, amelyen egykor még amerikai elnökök is részt vettek, most az egyetlen állami vendég a tadzsik diktátor volt – írja a német lap.

","shortLead":"Az orosz elnök azért beszél a múltról, mert annyira elszigetelődött a világban, hogy a győzelem napi katonai parádén...","id":"20210517_Putyin_II_vilaghaboru_tortenelem_FAZ","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e62543e4-05e7-4ae2-8c00-e616b918c307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a50b9f-5f1b-4319-9ab9-490c2603c25d","keywords":null,"link":"/360/20210517_Putyin_II_vilaghaboru_tortenelem_FAZ","timestamp":"2021. május. 17. 07:23","title":"FAZ: Putyin főtörténész lett, és átírja a II. világháború történetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e27ecba-ffd7-4b12-beb0-5cd4d3bb08fb","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Új gazdasági övezet kialakításáról szóló előterjesztés készült a Miniszterelnökségen, a neve „Duna mente Fejér megye” lenne. Az övezet része lenne az SK Innovation tervezett, 680 milliárdos akkugyára. Az onnan befolyó helyi adóbevétel így a megyéhez kerülne – amelynek fideszes vezetője az előterjesztést kezdeményezte.","shortLead":"Új gazdasági övezet kialakításáról szóló előterjesztés készült a Miniszterelnökségen, a neve „Duna mente Fejér megye”...","id":"20210517_dunaujvaros_ivancsa_kulonleges_gazdasagi_ovezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e27ecba-ffd7-4b12-beb0-5cd4d3bb08fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87807334-6496-41ae-a33c-b861c71215f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210517_dunaujvaros_ivancsa_kulonleges_gazdasagi_ovezet","timestamp":"2021. május. 17. 17:00","title":"A kormány elcsatolná minden idők legnagyobb beruházását a helyi önkormányzatoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2110cb-3c22-4476-b1eb-efb8e8894635","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izraeli katonai repülőgépek légi csapások tucatjait mérték különböző célpontokra a Gázai övezetben hétfőre virradóra, miközben a területet uraló Hamász szélsőséges iszlamista szervezet is folytatta a rakéták kilövését.

","shortLead":"Izraeli katonai repülőgépek légi csapások tucatjait mérték különböző célpontokra a Gázai övezetben hétfőre virradóra...","id":"20210517_izrael_legicsapas_gaza_hamasz_raketa_ensz_bt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c2110cb-3c22-4476-b1eb-efb8e8894635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca7b1b6-8572-41c2-9356-7e9182152221","keywords":null,"link":"/vilag/20210517_izrael_legicsapas_gaza_hamasz_raketa_ensz_bt","timestamp":"2021. május. 17. 05:32","title":"Izraeli–palesztin konfliktus: rakétatámadásra légi csapás volt a válasz hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]