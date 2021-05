Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4fffa71e-6de5-4f10-8961-1113960c5a95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Skoda Enyaq iV elektromos szabadidő-autóból új változatok érkeztek. ","shortLead":"A Skoda Enyaq iV elektromos szabadidő-autóból új változatok érkeztek. ","id":"20210518_olcsobb_es_nagyobb_hatotavu_skoda_enyaqi_iv_villanyautok_magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fffa71e-6de5-4f10-8961-1113960c5a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c5bcde-79a1-4913-b5c3-407141efcb7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_olcsobb_es_nagyobb_hatotavu_skoda_enyaqi_iv_villanyautok_magyarorszagon","timestamp":"2021. május. 18. 09:41","title":"Olcsóbb és nagyobb hatótávú Skoda villanyautók Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) újabb nyelvvizsga-amnesztiát javasol.","shortLead":"A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) újabb nyelvvizsga-amnesztiát javasol.","id":"20210519_diploma_nyelvvizsga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d1026b-d365-484d-ad70-20db95963b46","keywords":null,"link":"/elet/20210519_diploma_nyelvvizsga","timestamp":"2021. május. 19. 06:18","title":"Akár 25 ezer diploma is bennragadhat az egyetemeken, ha nem jön újabb könnyítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oxfordi Egyetem és az Oracle szerint új szintre emeli a kórokozókkal kapcsolatos adatok feldolgozását a két szervezet által együtt fejlesztett új rendszer. Nemcsak gyorsabban azonosítja a felbukkanó koronavírus-mutációkat, hanem azt is elemzi, hogy mennyire hatékonyak ellenük a már engedélyezett vakcinák.","shortLead":"Az Oxfordi Egyetem és az Oracle szerint új szintre emeli a kórokozókkal kapcsolatos adatok feldolgozását a két...","id":"20210518_oxfordi_egyetem_oracle_gpas_sp3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c80dd5-22e1-424c-a8ef-5c2d11d501fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_oxfordi_egyetem_oracle_gpas_sp3","timestamp":"2021. május. 18. 08:03","title":"Perceken belül lecsap a koronavírus új mutációira egy új rendszer – megmutatja, hatékony-e ellenük a vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d25c0219-f0a4-40d2-9030-650c2a04951b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A New York-i székhelyű Avvir startup lézeres technológiával dolgozik az éppen készülő létesítmények állapotának folyamatos monitorozásán. ","shortLead":"A New York-i székhelyű Avvir startup lézeres technológiával dolgozik az éppen készülő létesítmények állapotának...","id":"202119_epitesi_hibak_letapogatasa_atlatnak_afalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d25c0219-f0a4-40d2-9030-650c2a04951b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00c0d93-7d6a-4cc2-b24c-a0e0a28b1300","keywords":null,"link":"/360/202119_epitesi_hibak_letapogatasa_atlatnak_afalon","timestamp":"2021. május. 18. 15:30","title":"Még építkezés közben kiszúrja a rejtett hibákat egy új megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5360b34d-25fa-4c69-ad09-bc653e719877","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kevin Pillart azonnal CT-vizsgálatra küldték, de egy órával a meccs után már arról tweetelt, hogy jól van.","shortLead":"Kevin Pillart azonnal CT-vizsgálatra küldték, de egy órával a meccs után már arról tweetelt, hogy jól van.","id":"20210518_baseball_labda_kevin_pillar_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5360b34d-25fa-4c69-ad09-bc653e719877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbb3d63-9fcf-485a-89a4-46b111a4d3d0","keywords":null,"link":"/sport/20210518_baseball_labda_kevin_pillar_korhaz","timestamp":"2021. május. 18. 11:31","title":"150-nel száguldó labda találta arcon, kórházba került a baseballjátékos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01126049-69d5-434b-8875-35ad960c0411","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnökét készenléti rendőrök vették körbe az éjjel. Igazoltatták, és elmentek, de a jelentést elküldik a szabálysértési hatóságnak.","shortLead":"A Jobbik elnökét készenléti rendőrök vették körbe az éjjel. Igazoltatták, és elmentek, de a jelentést elküldik...","id":"20210519_jakab_peter_rendor_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01126049-69d5-434b-8875-35ad960c0411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20c93d1-573d-4235-a6f7-0f0891b2cac3","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_jakab_peter_rendor_video","timestamp":"2021. május. 19. 07:52","title":"„Fizessenek meg a tolvajok!” feliratot vetített a Parlament falára Jakab Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86679292-a200-453f-87f7-46b67d073abe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi szülei autóját vitte el, és jogosítványa sem volt.","shortLead":"A férfi szülei autóját vitte el, és jogosítványa sem volt.","id":"20210519_Begyogyszerezve_osszetort_auto_Varpalota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86679292-a200-453f-87f7-46b67d073abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5267e2e-29e8-4e01-b2d6-947449dd870e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210519_Begyogyszerezve_osszetort_auto_Varpalota","timestamp":"2021. május. 19. 16:41","title":"Apja jelentette fel a fiút, aki begyógyszerezve tört össze nyolc autót Várpalotán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google I/O konferenciáján bejelentett újdonságot hagyományos PIN-kóddal és ujjlenyomattal is lehet használni.","shortLead":"A Google I/O konferenciáján bejelentett újdonságot hagyományos PIN-kóddal és ujjlenyomattal is lehet használni.","id":"20210519_google_fotok_zarolt_mappa_ujjlenyomat_pin_kod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e8bead-1882-464b-becf-f3067ce72a3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_google_fotok_zarolt_mappa_ujjlenyomat_pin_kod","timestamp":"2021. május. 19. 10:39","title":"Lesz egy zárolt mappa a Google Fotókban, a legféltettebb képeket lehet őrizni benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]