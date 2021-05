Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"104dc7a8-cdfb-4dec-9047-ac43bed9a676","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az egyetemek megújítása, a Dél-Budai Centrumkórház és egy Duna-híd is eltűnt a kormány tervei közül az uniós helyreállítási alap ma közölt programjai alapján, az orvosi béremelés azonban megmaradt. Magyarország nem kér a kedvezményes uniós hitelből, emiatt ágazati reformokról mond le.","shortLead":"Az egyetemek megújítása, a Dél-Budai Centrumkórház és egy Duna-híd is eltűnt a kormány tervei közül az uniós...","id":"20210517_helyreallitasi_terv_europai_unio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=104dc7a8-cdfb-4dec-9047-ac43bed9a676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a6b5ea-dccc-4fc2-a956-361560318701","keywords":null,"link":"/eurologus/20210517_helyreallitasi_terv_europai_unio","timestamp":"2021. május. 17. 14:32","title":"Fűnyíró: egészségügyre és az egyetemi átalakításra is kevesebb pénzt kér az EU-tól a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2645745-b76f-41d0-891d-f3f94142c342","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy bukás miatt az élbolyban mindenki a győztesével azonos időt kapott.","shortLead":"Egy bukás miatt az élbolyban mindenki a győztesével azonos időt kapott.","id":"20210517_Peter_Sagan_nyerte_a_Giro_10_szakaszat_Valter_Attila_meg_mindig_otodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2645745-b76f-41d0-891d-f3f94142c342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea9cf77-24e1-4d9a-9625-4c8185aaa413","keywords":null,"link":"/sport/20210517_Peter_Sagan_nyerte_a_Giro_10_szakaszat_Valter_Attila_meg_mindig_otodik","timestamp":"2021. május. 17. 19:09","title":"Peter Sagan nyerte a Giro 10. szakaszát, Valter Attila még mindig ötödik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2598a7ec-c706-4da9-bc71-67c03cb87f65","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Május 17-e a nemi alapú erőszak és kirekesztés elleni nap szerte a világban. Nemcsak a politikusok, hanem kisebb közösségek, iskolák is megemlékeztek erre és szolidaritásra szólítottak fel. Szivárványos molinó kerül Brüsszelben Szájer József \"ereszes\" háza mellé is.","shortLead":"Május 17-e a nemi alapú erőszak és kirekesztés elleni nap szerte a világban. Nemcsak a politikusok, hanem kisebb...","id":"20210517_A_homofobia_elleni_kiallasra_szolit_fel_az_EU","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2598a7ec-c706-4da9-bc71-67c03cb87f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6597250f-a2a8-415d-8f07-53800cbe87c3","keywords":null,"link":"/eurologus/20210517_A_homofobia_elleni_kiallasra_szolit_fel_az_EU","timestamp":"2021. május. 17. 18:18","title":"A homofóbia elleni kiállásra szólít fel az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8399c8-fe96-4d62-80c1-091dd9ea120d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-AMG GT 73e nem a némán és takarékosan suhanó autók táborát gyarapítja majd.","shortLead":"A Mercedes-AMG GT 73e nem a némán és takarékosan suhanó autók táborát gyarapítja majd.","id":"20210517_800_loeros_zold_rendszamos_hibridjet_teszteli_a_Nurburgningen_a_Mercedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b8399c8-fe96-4d62-80c1-091dd9ea120d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd48d5e-b510-4b17-967d-4379dc1de7d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_800_loeros_zold_rendszamos_hibridjet_teszteli_a_Nurburgningen_a_Mercedes","timestamp":"2021. május. 17. 17:14","title":"A Nürburgingen nyüstölte 800 lóerős, zöld rendszámos hibridjét a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c3037c-6eda-480e-9a94-077efef1984f","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei, a CEU, valamint a modellváltó egyetemek után ezúttal a Diákváros-projekt érdekeltjei kapnak ízelítőt, hogy milyen is az, amikor Palkovics a szavát adja valamire. Az innovációs és technológiai miniszter hétfőn egyeztetett a főváros vezetőivel a Fudan Egyetem kampuszának sorsáról, a jelek szerint pedig továbbra is csak azt érdemes elhinni Palkovicsnak, ami már megtörtént.

","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei, a CEU, valamint a modellváltó egyetemek után ezúttal a Diákváros-projekt...","id":"20210518_palkovics_itm_targyalas_orbankormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5c3037c-6eda-480e-9a94-077efef1984f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15095a49-1d39-4581-837c-b30dc3029313","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_palkovics_itm_targyalas_orbankormany","timestamp":"2021. május. 18. 12:05","title":"A Palkovics-trükk: így nyomja le ellenfeleit a kormány végrehajtóembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39495d8-4b61-41db-a0aa-e8a5327e2a03","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Volt, aki emléket hagyott maga után. Volt, akit a tudomány szépsége vezérelt. A 19. századig nem jelentett semmi rosszat az antropodermikus bibliopégia.","shortLead":"Volt, aki emléket hagyott maga után. Volt, akit a tudomány szépsége vezérelt. A 19. századig nem jelentett semmi...","id":"20210518_Emberborbe_kotott_konyvek_halalraiteltek_orvostudorok_nacik_antropodermikus_bibliopegia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b39495d8-4b61-41db-a0aa-e8a5327e2a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db1c3615-350a-48f9-a601-9a388d6f002d","keywords":null,"link":"/360/20210518_Emberborbe_kotott_konyvek_halalraiteltek_orvostudorok_nacik_antropodermikus_bibliopegia","timestamp":"2021. május. 18. 14:00","title":"Emberbőrbe kötött könyvek: halálraítéltek, orvostudorok, nácik története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeda1421-3df6-4116-8371-c2df5e5b6097","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnöke biztos benne, hogy újabb büntetést kap Kövér Lászlótól, amiért ficsúrozott a parlamentben.","shortLead":"A Jobbik elnöke biztos benne, hogy újabb büntetést kap Kövér Lászlótól, amiért ficsúrozott a parlamentben.","id":"20210519_jakab_peter_kover_laszlo_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eeda1421-3df6-4116-8371-c2df5e5b6097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1419170-d09f-4140-bbd3-cde8e0bf4326","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_jakab_peter_kover_laszlo_parlament","timestamp":"2021. május. 19. 06:56","title":"Jakab Péter: Orbán Viktornál nagyobb büntetés nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf81fee-c2b2-469e-be7a-99f321994b3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple az Apple Music összes előfizetője számára ingyen elérhetővé teszi a Lossless nevű újdonságát, amivel kiváló minőségben hallgathatnak majd zenét a felhasználók.","shortLead":"Az Apple az Apple Music összes előfizetője számára ingyen elérhetővé teszi a Lossless nevű újdonságát, amivel kiváló...","id":"20210517_apple_music_lossless_streaming_vesztesegmentes_zene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baf81fee-c2b2-469e-be7a-99f321994b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dccd931b-c22c-430e-b20c-e5823bc682c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_apple_music_lossless_streaming_vesztesegmentes_zene","timestamp":"2021. május. 17. 16:15","title":"Jobb minőségű zenék lesznek az Apple Musicban, minden felhasználó megkapja a funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]