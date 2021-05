Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházban ápolt koronavírusos betegek száma 1908-ra csökkent.","shortLead":"A kórházban ápolt koronavírusos betegek száma 1908-ra csökkent.","id":"20210519_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_vedooltas_egeszsegugy_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e84510-50e5-42fe-a50d-07fb79d8d662","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_vedooltas_egeszsegugy_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. május. 19. 09:20","title":"Koronavírus: 52 halálos áldozat, 4,79 millió beoltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0945afc-8bbf-40b4-8625-0be72f7a66af","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyre nagyobb nyomás alá kerül a magyar miniszterelnök – a járvány, az ellenzéki egység és Európa miatt, ezért új szövetség kialakításán dolgozik, de így még azt sem lehet kizárni, hogy kiviszi az országot az EU-ból – írja a Die Zeit, a német liberális értelmiség tekintélyes lapja. Az elemzés úgy értékeli: egyre hangosabban ketyeg az óra a rendszer számára. ","shortLead":"Egyre nagyobb nyomás alá kerül a magyar miniszterelnök – a járvány, az ellenzéki egység és Európa miatt, ezért új...","id":"20210519_Die_Zeit_Kiviszi_Orban_az_EUbol_Magyarorszagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0945afc-8bbf-40b4-8625-0be72f7a66af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d245a3-35e2-45dc-9106-3b2dcaa529e7","keywords":null,"link":"/360/20210519_Die_Zeit_Kiviszi_Orban_az_EUbol_Magyarorszagot","timestamp":"2021. május. 19. 07:35","title":"Die Zeit: Kiviszi Orbán az EU-ból Magyarországot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"2,3 százalékos GDP-esést mért a KSH 2021 első három hónapjában. 2020 végéhez képest így is nőtt a gazdaság teljesítménye.","shortLead":"2,3 százalékos GDP-esést mért a KSH 2021 első három hónapjában. 2020 végéhez képest így is nőtt a gazdaság...","id":"20210518_GDP_csokkenes_recesszio_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c49dc1-779b-4bc7-ae16-fc4533a27842","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210518_GDP_csokkenes_recesszio_ksh","timestamp":"2021. május. 18. 09:00","title":"Nem tudta elkerülni az újabb GDP-csökkenést a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e7f828-38dc-48fb-8f81-89a375b72d7a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a villamossínek közelében történt, a mentőket is ki kellett hívni. ","shortLead":"A baleset a villamossínek közelében történt, a mentőket is ki kellett hívni. ","id":"20210517_XIII_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1e7f828-38dc-48fb-8f81-89a375b72d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e51b69e0-1dc7-4470-86b4-c9ebf076aeb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_XIII_baleset","timestamp":"2021. május. 17. 16:23","title":"Ütközött, majd felborult egy autó a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6bb053f-079e-46db-96a0-959868d2bd4f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A déja vu állítólag nem más, mint egy csuklás az emlékezeten. Rényi Ádám harminc kortárs magyar története harminc ilyen csuklás. Bárkivel esett is meg, mintha velünk történt volna.","shortLead":"A déja vu állítólag nem más, mint egy csuklás az emlékezeten. Rényi Ádám harminc kortárs magyar története harminc ilyen...","id":"202119_konyv__annyi_az_ismeros_renyi_adam_osztalytalalkozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6bb053f-079e-46db-96a0-959868d2bd4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4944fb1-1d05-465f-9194-cf091b417f2b","keywords":null,"link":"/360/202119_konyv__annyi_az_ismeros_renyi_adam_osztalytalalkozo","timestamp":"2021. május. 18. 11:30","title":"\"Ha biztos megélhetésre vágyik, jelentkezzen oligarchának\" – könyvajánló ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Senki nem bízik senkiben.","shortLead":"Senki nem bízik senkiben.","id":"20210519_Mikor_engedelyezi_az_Europai_Gyogyszerugynokseg_a_Szputnyikot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abed4520-827c-45b2-87a9-6fe9fcebeb42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_Mikor_engedelyezi_az_Europai_Gyogyszerugynokseg_a_Szputnyikot","timestamp":"2021. május. 19. 06:58","title":"Mikor engedélyezi az Európai Gyógyszerügynökség a Szputnyikot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a17f6d-8e90-460e-aac8-d7325a523c4d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Antony Blinken szerint egyelőre nem bizonyított, hogy tényleg Hamász-kémek dolgoztak a több sajtóirodának is otthont adó épületben, amit szombaton rombolt le az izraeli légierő.","shortLead":"Antony Blinken szerint egyelőre nem bizonyított, hogy tényleg Hamász-kémek dolgoztak a több sajtóirodának is otthont...","id":"20210517_antony_blinken_ap_izrael_hamasz_lerombolt_iroda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35a17f6d-8e90-460e-aac8-d7325a523c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4faa75c1-7ed2-4953-b443-a9cb918c204c","keywords":null,"link":"/vilag/20210517_antony_blinken_ap_izrael_hamasz_lerombolt_iroda","timestamp":"2021. május. 17. 16:38","title":"Türelmetlenül várja az amerikai külügy Izrael bizonyítékait ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Továbbra is nagy ütemben zuhan a kormányközeli kézbe került lapok olvasottsága.","shortLead":"Továbbra is nagy ütemben zuhan a kormányközeli kézbe került lapok olvasottsága.","id":"20210518_kesma_megyei_lapok_eladas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee3910e-c9ca-4021-b9c6-01e8909f654e","keywords":null,"link":"/kkv/20210518_kesma_megyei_lapok_eladas","timestamp":"2021. május. 18. 19:15","title":"Csak idén hatezer olvasót vesztettek a kormánykézbe került megyei lapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]