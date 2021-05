Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"\"Feltételezett kiterjedt és hosszantartó törvénytelen tevékenységet\" vizsgálnak a Trump Organizationnél.","shortLead":"\"Feltételezett kiterjedt és hosszantartó törvénytelen tevékenységet\" vizsgálnak a Trump Organizationnél.","id":"20210519_donald_trump_organization_ingatlanvallalat_bunugyi_vizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2dea64-456c-4c6a-9473-2e6c608dcda1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210519_donald_trump_organization_ingatlanvallalat_bunugyi_vizsgalat","timestamp":"2021. május. 19. 06:04","title":"Bűnügyi vizsgálat indult Trump ingatlanvállalata ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából hat éven keresztül élhettek a felhasználók a Google nagyvonalúan felkínált ingyenes fotótárhelyével. Sajnos vége lesz a jó időknek, mert bár megmarad a szolgáltatás, de korlátozott lesz az ingyenesen igénybe vehető tárhely nagysága.","shortLead":"Nagyjából hat éven keresztül élhettek a felhasználók a Google nagyvonalúan felkínált ingyenes fotótárhelyével. Sajnos...","id":"20210519_google_fotok_15gb_maximalis_tarhely_2021_junius_1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cb1f89-d3b5-4dbe-aa57-2a0a35dfa1ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_google_fotok_15gb_maximalis_tarhely_2021_junius_1","timestamp":"2021. május. 19. 11:03","title":"Figyelje a naptárat, kellemetlen határidő közeledik a Google Fotóknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig tíz országgal állapodott meg Magyarország az oltottak szabad utazásáról.","shortLead":"Eddig tíz országgal állapodott meg Magyarország az oltottak szabad utazásáról.","id":"20210520_szijjarto_gruzia_mongolia_oltasi_igazolvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1ee6d2-57a4-48e1-b399-94f1e50b61a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210520_szijjarto_gruzia_mongolia_oltasi_igazolvany","timestamp":"2021. május. 20. 10:07","title":"Szijjártó: Grúziába és Mongóliába is szabadon utazhatunk az oltási igazolványunkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335c6f4b-2a67-41e4-bc3e-ebaf3b65339b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Nemzetközi Energiaügynökség egy 400 lépésből álló javaslattal állt elő, amelyek betartása a szakértők szerint szükséges lenne ahhoz, hogy elérjük a párizsi klímaegyezmény célját, és kordában tartsuk a globális felmelegedést.","shortLead":"A Nemzetközi Energiaügynökség egy 400 lépésből álló javaslattal állt elő, amelyek betartása a szakértők szerint...","id":"20210520_nemzetkozi_energiaugynokseg_tanulmany_gazkazan_arusitasa_2025_szendioxid_kibocsatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=335c6f4b-2a67-41e4-bc3e-ebaf3b65339b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1767cc1-4df1-43cd-9202-a2350e7770a3","keywords":null,"link":"/zhvg/20210520_nemzetkozi_energiaugynokseg_tanulmany_gazkazan_arusitasa_2025_szendioxid_kibocsatas","timestamp":"2021. május. 20. 08:03","title":"Betiltanák 2025-től a gázkazánok értékesítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2785e710-71d2-4678-91cf-35a88982af8d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kezdeti jelentésekhez képest akár ötször nagyobb is lehet az olajszennyezés, amely a Jeges-tengert is elérheti.","shortLead":"A kezdeti jelentésekhez képest akár ötször nagyobb is lehet az olajszennyezés, amely a Jeges-tengert is elérheti.","id":"20210518_Akar_100_tonna_olaj_is_elfolyhatott_a_Lukoil_oroszorszagi_olajmezojen_a_szennyezes_a_Jegestengert_is_elerheti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2785e710-71d2-4678-91cf-35a88982af8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30db9b5b-7842-4c76-9fa3-70d7969caef2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210518_Akar_100_tonna_olaj_is_elfolyhatott_a_Lukoil_oroszorszagi_olajmezojen_a_szennyezes_a_Jegestengert_is_elerheti","timestamp":"2021. május. 18. 16:59","title":"Akár 100 tonna olaj is elfolyhatott a Lukoil oroszországi olajmezőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Állítólag csak a tűzszüneti megállapodás részleteit kell kidolgoznia még a feleknek, de lényegében már megállapodtak.","shortLead":"Állítólag csak a tűzszüneti megállapodás részleteit kell kidolgoznia még a feleknek, de lényegében már megállapodtak.","id":"20210520_hamasz_lehetseges_tuzszunet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0202be29-3d11-40df-b217-57eed15067a6","keywords":null,"link":"/vilag/20210520_hamasz_lehetseges_tuzszunet","timestamp":"2021. május. 20. 05:19","title":"Hamász: Egy-két napon belül lehetséges a tűzszünet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464ad3f8-9dc5-4b0e-89be-4315dbf5defe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Először beszélt a diagnózisáról az 51 éves színész.","shortLead":"Először beszélt a diagnózisáról az 51 éves színész.","id":"20210520_HIVpozitiv_14_eve_most_megtorte_a_csendet_Billy_Porter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=464ad3f8-9dc5-4b0e-89be-4315dbf5defe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb5bc80-ed3e-4bab-8508-5ebc02422ebd","keywords":null,"link":"/elet/20210520_HIVpozitiv_14_eve_most_megtorte_a_csendet_Billy_Porter","timestamp":"2021. május. 20. 09:32","title":"HIV-pozitív 14 éve, most megtörte a csendet Billy Porter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c56781-180f-4a0c-a651-dc9bdd441126","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"A prosztatagyulladás igencsak kellemetlen, nehezen múló betegség, mely a komoly „alsó fertályi” fájdalmaktól a vizelési nehézségekig változatos tünetekkel járhat. Ugyanakkor a prosztatagyulladás kellő odafigyeléssel, és már néhány egyszerű, ám kevésbé ismert hétköznapi trükkel megelőzhető. Mutatjuk, melyek ezek.","shortLead":"A prosztatagyulladás igencsak kellemetlen, nehezen múló betegség, mely a komoly „alsó fertályi” fájdalmaktól a vizelési...","id":"proxelan_20190507_prosztatagyulladas_tunetek_trukkok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81c56781-180f-4a0c-a651-dc9bdd441126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d9afdd-bd10-4b02-bb47-6ef44bb1317e","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20190507_prosztatagyulladas_tunetek_trukkok","timestamp":"2021. május. 20. 07:30","title":"Hétköznapi trükkök, melyek segítségével megelőzhető a prosztatagyulladás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"38650c80-eae0-4e9b-b301-01f3b099859a","c_partnertag":"Proxelan"}]