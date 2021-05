Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi szakértő szerint gond lehet a rehabilitációs osztályokon, mert ott továbbra sincs elég ágy.","shortLead":"Az egészségügyi szakértő szerint gond lehet a rehabilitációs osztályokon, mert ott továbbra sincs elég ágy.","id":"20210519_Korhazi_agy_felszabaditas_koronavirusos_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12984d2d-f34c-464d-8f7a-75a3feb8b02f","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_Korhazi_agy_felszabaditas_koronavirusos_beteg","timestamp":"2021. május. 19. 21:35","title":"Hétfőtől a kórházi ágyak 20 százalékát kell a koronavírusos betegek számára fenntartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b168bf6-17b9-439e-b535-86bfa708a1f3","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Egy olyan monstruózus rendezvényhez ragaszkodnak a NOB urai, a világmédia urai és Japán vezetői, amely valójában sosem szolgálta a világbéke ügyét, méretei egyre iszonyatosabbak, lehetőséget ad a diktatúrák demonstrálására, és a járványügyi helyzetben egészségügyi kérdéseket is felvet. Vélemény.","shortLead":"Egy olyan monstruózus rendezvényhez ragaszkodnak a NOB urai, a világmédia urai és Japán vezetői, amely valójában sosem...","id":"202120_Revesz_olimpia__atok_rea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b168bf6-17b9-439e-b535-86bfa708a1f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a239f7bb-121e-4214-8249-88b027f10927","keywords":null,"link":"/360/202120_Revesz_olimpia__atok_rea","timestamp":"2021. május. 20. 17:00","title":"Révész Sándor: Olimpia – átok reá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99a7afe-5831-4e95-a71a-84dbdc74e02b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyorsan meglett az elkövető, állatkínzásért felelhet.","shortLead":"Gyorsan meglett az elkövető, állatkínzásért felelhet.","id":"20210518_rakamaz_allatkinzas_doboz_kolyokkutya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d99a7afe-5831-4e95-a71a-84dbdc74e02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbe691db-07db-4867-ae0d-1b9f4001994f","keywords":null,"link":"/elet/20210518_rakamaz_allatkinzas_doboz_kolyokkutya","timestamp":"2021. május. 18. 19:10","title":"Kitett egy férfi hat kölyökkutyát az út szélére egy dobozba, amire rá volt írva a címe – elkapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a18e13-cfd8-4e92-a112-82a4ffd02385","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Mindössze az érdeklődők 12,5 százalékát utasítják el. ","shortLead":"Mindössze az érdeklődők 12,5 százalékát utasítják el. ","id":"20210520_otthonfelujitasi_tamogatas_bank360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40a18e13-cfd8-4e92-a112-82a4ffd02385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9421e58-7db6-4235-bc83-97e6b4085b11","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210520_otthonfelujitasi_tamogatas_bank360","timestamp":"2021. május. 20. 09:14","title":"Napelem, tetőcsere, belső munkák: kiderült, mire mentek el az otthonfelújítás állami milliárdjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf3f008-7627-4365-8cdc-2ae9a263dd3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A délnyugati megyékben 20, a Dráva mentén akár 30 milliméter eső is eshet.","shortLead":"A délnyugati megyékben 20, a Dráva mentén akár 30 milliméter eső is eshet.","id":"20210519_eso_zivatar_meteorologia_idojaras_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bf3f008-7627-4365-8cdc-2ae9a263dd3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b80903b-a4dc-4698-93eb-fad41ba0fce4","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_eso_zivatar_meteorologia_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. május. 19. 09:11","title":"Kiadós esőre, zivatarokra figyelmeztet a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"264f0838-05cd-4190-9f1b-c6e4fd451f8f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Üllői út után a Jakobinusok terén is létrejött egy központ.","shortLead":"Az Üllői út után a Jakobinusok terén is létrejött egy központ.","id":"20210519_Budan_nyilik_meg_a_masodik_Egyszulos_Kozpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=264f0838-05cd-4190-9f1b-c6e4fd451f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e54330-1585-44b8-9dbc-b3d6bdd4b49f","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_Budan_nyilik_meg_a_masodik_Egyszulos_Kozpont","timestamp":"2021. május. 19. 18:33","title":"Budán nyílik meg a második Egyszülős Központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457a0770-2daf-4dc5-811d-e040febec9ee","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szervezők már 2022-re készülnek.","shortLead":"A szervezők már 2022-re készülnek.","id":"20210520_Elmarad_az_Ozora_fesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=457a0770-2daf-4dc5-811d-e040febec9ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78562378-2ad7-4698-9340-b930d43592ae","keywords":null,"link":"/kultura/20210520_Elmarad_az_Ozora_fesztival","timestamp":"2021. május. 20. 13:34","title":"Elmarad az Ozora fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fd6ee3-5f2b-4d8d-bc1e-9f2197ec69e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint az unió állásfoglalásai túlságosan egyoldalúak, de kikérte magának az őt ért korrupciós vádakat is. ","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint az unió állásfoglalásai túlságosan egyoldalúak, de kikérte magának az őt ért...","id":"20210519_Szijjarto_AFP_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1fd6ee3-5f2b-4d8d-bc1e-9f2197ec69e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093ff44a-4559-4d50-a8e5-97a881953ab8","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_Szijjarto_AFP_interju","timestamp":"2021. május. 19. 11:47","title":"Szijjártó megindokolta, miért vétózta meg Magyarország az EU nyilatkozatát az izraeli–palesztin konfliktusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]