[{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az euró, a dollár és a svájci frank is az idei legalacsonyabb jegyzését érte el szerdán.","shortLead":"Az euró, a dollár és a svájci frank is az idei legalacsonyabb jegyzését érte el szerdán.","id":"20210519_Idei_csucsot_dontott_a_forint_arfolyama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5234ce4-0065-4ded-a1b8-72e37604d959","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_Idei_csucsot_dontott_a_forint_arfolyama","timestamp":"2021. május. 19. 20:35","title":"Idei csúcsot döntött a forint árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Boris Johnson miniszterelnök igyekszik tartani magát az eredeti nyitási menetrendhez, de azt elismerte, hogy komoly zavart okozhat az új variáns.","shortLead":"Boris Johnson miniszterelnök igyekszik tartani magát az eredeti nyitási menetrendhez, de azt elismerte, hogy komoly...","id":"20210518_Nyugtalansag_az_indiai_virusmutans_miatt_Angliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7334033-ab74-4bb8-89e3-9a3ed935c74f","keywords":null,"link":"/vilag/20210518_Nyugtalansag_az_indiai_virusmutans_miatt_Angliaban","timestamp":"2021. május. 18. 19:06","title":"Nyugtalanság az indiai vírusmutáns miatt Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae411805-dd12-4685-996f-f9f8e4a5b1b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamarosan elfogy viszont a Szputnyik V vakcina az oltópontokról. ","shortLead":"Hamarosan elfogy viszont a Szputnyik V vakcina az oltópontokról. ","id":"20210519_optorzs_20210519","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae411805-dd12-4685-996f-f9f8e4a5b1b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f3c9822-b9c5-4ede-a5e7-2e6bae8de125","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_optorzs_20210519","timestamp":"2021. május. 19. 13:01","title":"Operatív törzs: Újabb 199 ezer Pfizer-oltásra lehet időpontot foglalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dee1dcd-12bc-4f4c-a2fa-0f42ac417e22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig arról volt szó, hogy csak ősszel próbálkozhat újra, aki nem ment el az írásbeli érettségire, mert fertőzött vagy kontaktszemély volt. Most a kormány megsegítette őket, ha kérelmezik, mégis elmehetnek szóbelizni.","shortLead":"Eddig arról volt szó, hogy csak ősszel próbálkozhat újra, aki nem ment el az írásbeli érettségire, mert fertőzött vagy...","id":"20210518_erettsegi_koronavirus_jarvany_magyar_kozlony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dee1dcd-12bc-4f4c-a2fa-0f42ac417e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4dbda1d-2c50-4875-85ed-092505ab08cc","keywords":null,"link":"/elet/20210518_erettsegi_koronavirus_jarvany_magyar_kozlony","timestamp":"2021. május. 18. 12:19","title":"Elmehetnek szóbelizni azok a diákok, akik a koronavírus miatt hagyták ki az írásbeli érettségit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7f90ca-5dea-415a-9fe3-06059614dd44","c_author":"Bihari Ádám - Csányi Nikolett","category":"vilag","description":"Sobhi Soboh hat éve él Magyarországon, azóta nem látta gázai rokonait. Több családtagját pedig már nem is fogja, mert a múlt héten meghaltak egy légicsapásban. A hvg.hu-nak adott interjújában többek közt arról is beszélt, nem érdekli, hogy két államban, vagy egy államban élnek majd az izraeliek és a palesztinok, csak nyugalmat szeretne. Azt sem akarja, hogy a családjában ismétlődjön, amin ő keresztülment, ezért nem akar visszatérni Gázába. ","shortLead":"Sobhi Soboh hat éve él Magyarországon, azóta nem látta gázai rokonait. Több családtagját pedig már nem is fogja, mert...","id":"20210519_gaza_magyarorszag_sobhi_soboh_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f7f90ca-5dea-415a-9fe3-06059614dd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4999009-33dd-4ee1-891d-53e724d5fb9a","keywords":null,"link":"/vilag/20210519_gaza_magyarorszag_sobhi_soboh_interju","timestamp":"2021. május. 19. 14:00","title":"\"Nem akarok visszamenni Gázába, itt akarok élni Magyarországon\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c2c3f9-8041-4a49-855f-d5ebc246417d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy brit kerékpárüzlet kipróbálta, meg tudnak-e találni egy ellopott biciklit az AirTag segítségével.","shortLead":"Egy brit kerékpárüzlet kipróbálta, meg tudnak-e találni egy ellopott biciklit az AirTag segítségével.","id":"20210518_apple_airtag_kutyu_kerekpar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23c2c3f9-8041-4a49-855f-d5ebc246417d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7adb9bf4-2d5a-42fb-a08c-66e25a403f04","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_apple_airtag_kutyu_kerekpar","timestamp":"2021. május. 18. 16:03","title":"A lopott bicikli is visszaszerezhető az AirTaggel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c00e2a51-1772-4785-be30-56bfea78009d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vendégek oltási igazolvánnyal, a korábbi koronavírusos betegségüket bizonyító orvosi papírral vagy negatív teszttel léphetnek be az egységekbe.","shortLead":"A vendégek oltási igazolvánnyal, a korábbi koronavírusos betegségüket bizonyító orvosi papírral vagy negatív teszttel...","id":"20210519_Szerdan_kinyitottak_az_ettermek_es_a_hotelek_Ausztriaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c00e2a51-1772-4785-be30-56bfea78009d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c92d97d-5840-4754-aaf6-9637c448ed72","keywords":null,"link":"/vilag/20210519_Szerdan_kinyitottak_az_ettermek_es_a_hotelek_Ausztriaban","timestamp":"2021. május. 19. 21:09","title":"Szerdán kinyitottak az éttermek és a hotelek Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d19f74-899b-4956-81b8-38644ea22fde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kijött az új Jóbarátok-epizódnak a normális, kétperces előzetese, amelyből egészen sok minden kiderül.","shortLead":"Kijött az új Jóbarátok-epizódnak a normális, kétperces előzetese, amelyből egészen sok minden kiderül.","id":"20210519_Meg_fog_rikatni_a_Jobaratokreunion__kijott_a_hosszu_elozetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4d19f74-899b-4956-81b8-38644ea22fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c396d0f2-fa27-4cac-a6d4-d861b484fc2c","keywords":null,"link":"/elet/20210519_Meg_fog_rikatni_a_Jobaratokreunion__kijott_a_hosszu_elozetes","timestamp":"2021. május. 19. 20:27","title":"Meg fog ríkatni a Jóbarátok-reunion - kijött a hosszú előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]