Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Fidesz-közeli üzletemberek piacszerzési igyekezete száz ember munkahelyébe kerülhet.","shortLead":"Fidesz-közeli üzletemberek piacszerzési igyekezete száz ember munkahelyébe kerülhet.","id":"20210519_Habany_Arpad_korei_rastartoltak_a_vasutra__Meszaros_Lorinc_volt_eromuvenel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29dd1512-23de-4e69-a788-e47f80cde2cb","keywords":null,"link":"/kkv/20210519_Habany_Arpad_korei_rastartoltak_a_vasutra__Meszaros_Lorinc_volt_eromuvenel","timestamp":"2021. május. 19. 13:55","title":"Habony Árpád körei rástartoltak a vasútra – Mészáros Lőrinc volt erőművénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2110cb-3c22-4476-b1eb-efb8e8894635","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Magyarország blokkolta azt a közös uniós állásfoglalást, amelyben az EU a palesztin–izraeli konfliktus békés rendezésére szólított volna fel.","shortLead":"Magyarország blokkolta azt a közös uniós állásfoglalást, amelyben az EU a palesztin–izraeli konfliktus békés...","id":"20210518_Magyarorszag_megvetozta_a_kozos_unios_nyilatkozatot_az_izraelipalesztin_konfliktus_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c2110cb-3c22-4476-b1eb-efb8e8894635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d30231-42a8-422c-b1e3-acf20f97d715","keywords":null,"link":"/eurologus/20210518_Magyarorszag_megvetozta_a_kozos_unios_nyilatkozatot_az_izraelipalesztin_konfliktus_ugyeben","timestamp":"2021. május. 18. 18:50","title":"Magyarország vétózta meg a közös uniós nyilatkozatot az izraeli–palesztin konfliktus ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad0c73b-4e76-4199-975b-c440b498011e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a képek után egy videót is közölt arról, hogyan néznének ki az újfajta összecsukható kijelzők használat közben.","shortLead":"A Samsung a képek után egy videót is közölt arról, hogyan néznének ki az újfajta összecsukható kijelzők használat...","id":"20210519_samsung_display_osszecsukhato_kijelzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ad0c73b-4e76-4199-975b-c440b498011e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e24a7a4-ebf4-4e2b-b9ec-8fd6417b2edc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_samsung_display_osszecsukhato_kijelzo","timestamp":"2021. május. 19. 15:13","title":"Videón is megmutatta új kijelzőit a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b66577-27b4-4cc9-a709-5b7783adb0f1","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"2021-23 között szállítják majd az oltóanyagot.","shortLead":"2021-23 között szállítják majd az oltóanyagot.","id":"20210520_Ujabb_18_milliard_Pfizervakcinara_kotott_szerzodest_az_EU","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2b66577-27b4-4cc9-a709-5b7783adb0f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a496f9b2-061d-48fd-95de-d8eeea21ab44","keywords":null,"link":"/eurologus/20210520_Ujabb_18_milliard_Pfizervakcinara_kotott_szerzodest_az_EU","timestamp":"2021. május. 20. 11:01","title":"Újabb 1,8 milliárd Pfizer-vakcinára kötött szerződést az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f87f0a9d-55d2-415b-a178-9aa23721835b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Szóban is kifejtette a 2022-es kormányzati költségvetéssel szembeni kritikáit a Költségvetési Tanács elnöke a Parlamentben. A kormányzati tervekkel szembemenő ajánlásait az azokról végső soron dönteni hivatott képviselők „megfontolásába” ajánlotta.","shortLead":"Szóban is kifejtette a 2022-es kormányzati költségvetéssel szembeni kritikáit a Költségvetési Tanács elnöke...","id":"20210519_koltsegvetesi_tanacs_kormany_elleni_lazadas_orszaggyules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f87f0a9d-55d2-415b-a178-9aa23721835b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1bd6fd-af81-43b1-9fbc-7cb364bc9412","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_koltsegvetesi_tanacs_kormany_elleni_lazadas_orszaggyules","timestamp":"2021. május. 19. 13:33","title":"A Költségvetési Tanács elnöke finoman a kormány elleni lázadásra szólította fel az országgyűlést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73dae28e-4e85-4886-bc26-4ee0958e1e51","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem szereztek érmet a hazai versenyzők a Duna Arénában zajló úszó Európa-bajnokság keddi versenynapján, legjobb magyarként Késely Ajna negyedik lett női 800 méter gyorson.","shortLead":"Nem szereztek érmet a hazai versenyzők a Duna Arénában zajló úszó Európa-bajnokság keddi versenynapján, legjobb...","id":"20210518_kesely_kenderesi_milak_europa_bajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73dae28e-4e85-4886-bc26-4ee0958e1e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c702ddd2-0a2c-4ec5-8902-d14b273f721d","keywords":null,"link":"/sport/20210518_kesely_kenderesi_milak_europa_bajnoksag","timestamp":"2021. május. 18. 21:25","title":"Késely lemaradt a dobogóról, Kenderesi két éve nem úszott akkorát, mint az elődöntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e8fa63-782f-4bb8-b404-ddf2a2cbe4e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő a budakeszi könyvtárban dolgozik heti négy órában.","shortLead":"A független képviselő a budakeszi könyvtárban dolgozik heti négy órában.","id":"20210520_Szel_Bernadett_kozmunka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53e8fa63-782f-4bb8-b404-ddf2a2cbe4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c881796-2ff8-4596-8168-9fce7e0c960b","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_Szel_Bernadett_kozmunka","timestamp":"2021. május. 20. 14:38","title":"Szél Bernadett elkezdte a közmunkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda2ec34-1ea9-4aa0-91ed-6b2c9452509f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm legújabb egysége, a Snapdragon 778G papíron nagyban hasonlít a márciusban bemutatott 780G-re, de a cég szerint más gyártási technológiával készül.","shortLead":"A Qualcomm legújabb egysége, a Snapdragon 778G papíron nagyban hasonlít a márciusban bemutatott 780G-re, de a cég...","id":"20210520_qualcomm_snapdragon_778g_processzor_teljesitmeny_specifikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bda2ec34-1ea9-4aa0-91ed-6b2c9452509f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f128d6a9-4815-433d-b074-d123c32cdefe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_qualcomm_snapdragon_778g_processzor_teljesitmeny_specifikacio","timestamp":"2021. május. 20. 11:46","title":"Erős processzort villantott a Qualcomm, a középkategóriás mobilokba kerül bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]