[{"available":true,"c_guid":"cf86a35b-e505-4d13-b814-7918e55a210f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ryan Graves hadnagyként szolgált a haditengerészet kötelékében. Azt mondta: egy időben annyi furcsa tárgyat láttak repülni, hogy szinte természetesnek vették őket.","shortLead":"Ryan Graves hadnagyként szolgált a haditengerészet kötelékében. Azt mondta: egy időben annyi furcsa tárgyat láttak...","id":"20210519_haditengereszet_ufo_azonositatlan_repulo_targy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf86a35b-e505-4d13-b814-7918e55a210f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"515d2e26-167b-457f-a080-5f95f68a4c35","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_haditengereszet_ufo_azonositatlan_repulo_targy","timestamp":"2021. május. 19. 09:33","title":"Egy volt haditengerész állítja, éveken át látott különös dolgokat az égen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b08a16-ae76-4e9f-9373-1ae8faad654b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány több enyhítést is tervez azt követően, hogy elérjük az ötmillió beoltottat. Fizetős lesz a parkolás, de a hitelmoratóriumot a nyár végéig meghosszabbítják, a további uniós vakcinabeszerzésből pedig kiszállunk – derült ki a kormányinfón. ","shortLead":"A kormány több enyhítést is tervez azt követően, hogy elérjük az ötmillió beoltottat. Fizetős lesz a parkolás, de...","id":"20210520_kormanyinfo_gulyas_gergely_orbankormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34b08a16-ae76-4e9f-9373-1ae8faad654b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5ceeb2-10b4-43de-9156-1ce6241b6454","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_kormanyinfo_gulyas_gergely_orbankormany","timestamp":"2021. május. 20. 11:16","title":"Gulyás: keddtől változik az élet, holnap Orbán jelenti be a részleteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a18e13-cfd8-4e92-a112-82a4ffd02385","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Mindössze az érdeklődők 12,5 százalékát utasítják el. ","shortLead":"Mindössze az érdeklődők 12,5 százalékát utasítják el. ","id":"20210520_otthonfelujitasi_tamogatas_bank360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40a18e13-cfd8-4e92-a112-82a4ffd02385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9421e58-7db6-4235-bc83-97e6b4085b11","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210520_otthonfelujitasi_tamogatas_bank360","timestamp":"2021. május. 20. 09:14","title":"Napelem, tetőcsere, belső munkák: kiderült, mire mentek el az otthonfelújítás állami milliárdjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c944e29b-61f3-47c7-a39b-64cd7b571f77","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi a rendőrség szerint állig fel van fegyverkezve, rakétavető is van nála.","shortLead":"A férfi a rendőrség szerint állig fel van fegyverkezve, rakétavető is van nála.","id":"20210519_belga_katona_hajtovadaszat_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c944e29b-61f3-47c7-a39b-64cd7b571f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b8d3c0-bb31-43b9-8d8e-0c0d3e628cb3","keywords":null,"link":"/vilag/20210519_belga_katona_hajtovadaszat_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 19. 13:21","title":"Hajtóvadászat indult egy katona ellen, aki megfenyegette a legismertebb belga virológust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86679292-a200-453f-87f7-46b67d073abe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi szülei autóját vitte el, és jogosítványa sem volt.","shortLead":"A férfi szülei autóját vitte el, és jogosítványa sem volt.","id":"20210519_Begyogyszerezve_osszetort_auto_Varpalota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86679292-a200-453f-87f7-46b67d073abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5267e2e-29e8-4e01-b2d6-947449dd870e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210519_Begyogyszerezve_osszetort_auto_Varpalota","timestamp":"2021. május. 19. 16:41","title":"Apja jelentette fel a fiút, aki begyógyszerezve tört össze nyolc autót Várpalotán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a49edb-f11b-4c61-b7d4-4c896fbc4885","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Helyettesíteni fogják a koncerteken, és nagyon várják, hogy felépüljön.","shortLead":"Helyettesíteni fogják a koncerteken, és nagyon várják, hogy felépüljön.","id":"20210520_Nem_nagyon_van_esely_arra_hogy_mar_nyaron_Kiss_Tibivel_lepjen_fel_a_Quimby","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4a49edb-f11b-4c61-b7d4-4c896fbc4885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfbf255-fc41-43d5-ae29-413bd57f8923","keywords":null,"link":"/kultura/20210520_Nem_nagyon_van_esely_arra_hogy_mar_nyaron_Kiss_Tibivel_lepjen_fel_a_Quimby","timestamp":"2021. május. 20. 15:19","title":"Nem nagyon van esély arra, hogy már nyáron Kiss Tibivel lépjen fel a Quimby","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295fba71-2a3b-49cb-ac5d-31dc04f9f290","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"Milák Kristóf Európa-bajnoki csúcsot úszott 200 méter pillangón a budapesti viadalon.","shortLead":"Milák Kristóf Európa-bajnoki csúcsot úszott 200 méter pillangón a budapesti viadalon.","id":"20210519_milak_kenderesi_vizes_eb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=295fba71-2a3b-49cb-ac5d-31dc04f9f290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0b2cd7-426d-4588-b545-af2ef0537fae","keywords":null,"link":"/sport/20210519_milak_kenderesi_vizes_eb","timestamp":"2021. május. 19. 19:58","title":"Milák Európa-bajnok, Kenderesi bronzérmes a Duna Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17cbfaef-973b-4a36-81c6-a9ccaa3342c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft azt javasolja az Internet Explorerhez (IE) ragaszkodó felhasználóknak, hogy térjenek át az Edge böngésző beépített IE-módjához.","shortLead":"A Microsoft azt javasolja az Internet Explorerhez (IE) ragaszkodó felhasználóknak, hogy térjenek át az Edge böngésző...","id":"20210520_microsoft_internet_explorer_bongeszo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17cbfaef-973b-4a36-81c6-a9ccaa3342c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ffbeeba-ea1f-4d29-af8b-259fcfb3c401","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_microsoft_internet_explorer_bongeszo","timestamp":"2021. május. 20. 08:33","title":"Bemondta a Microsoft, mikor nyugdíjazzák végleg az Internet Explorert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]