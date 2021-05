Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"046c8a06-925a-45e2-90c4-a4610c2b6500","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google idei I/O fejlesztői konferenciáján fukarkodnak a bejelentésekkel. Ezek közül néhány a Maps térképszolgáltatáshoz kötődik.","shortLead":"A Google idei I/O fejlesztői konferenciáján fukarkodnak a bejelentésekkel. Ezek közül néhány a Maps...","id":"20210520_google_maps_terkep_terkepszolgaltatas_terkepszoftver_navigacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=046c8a06-925a-45e2-90c4-a4610c2b6500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289516c5-a57a-4857-811d-1162ed3ef3b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_google_maps_terkep_terkepszolgaltatas_terkepszoftver_navigacio","timestamp":"2021. május. 20. 12:03","title":"Megváltozik a Google Térkép, mást fog mutatni reggel és mást este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d81b68-5802-4606-9335-7257c8a8751d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Szabad kalózközösségek nem kevesebbet állít, mint hogy a kíméletlen tengeri rablók néhány kiválóságától eredeztethetőek azok az eszmék, melyeket aztán a francia forradalom tűzött zászlajára.","shortLead":"A Szabad kalózközösségek nem kevesebbet állít, mint hogy a kíméletlen tengeri rablók néhány kiválóságától...","id":"202120_konyv__csendes_kettos_unnep_defoebucquoiexquemelin_libertalia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2d81b68-5802-4606-9335-7257c8a8751d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175be125-1d6a-473f-9b97-e483768f360b","keywords":null,"link":"/360/202120_konyv__csendes_kettos_unnep_defoebucquoiexquemelin_libertalia","timestamp":"2021. május. 21. 12:40","title":"A kalózoktól erednek az egyenlőség eszméi? - Ebből a könyvből kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48323811-28f6-490f-806f-7ba62a1010b4","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az orosz ügynökök bázisává vált Magyarország. Moszkvának az a célja, hogy meggyengítse az európai és euroatlanti intézményeket, és ebben partnerre talált Orbán Viktorban. ","shortLead":"Az orosz ügynökök bázisává vált Magyarország. Moszkvának az a célja, hogy meggyengítse az európai és euroatlanti...","id":"202120__orosz_befolyas_kozepeuropaban__magyar_kivetel__kemfeszek__welcome_szasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48323811-28f6-490f-806f-7ba62a1010b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d356819-0f48-42a2-a427-794ca6853c6b","keywords":null,"link":"/360/202120__orosz_befolyas_kozepeuropaban__magyar_kivetel__kemfeszek__welcome_szasa","timestamp":"2021. május. 20. 11:00","title":"Kémjátszma: Putyin betette a lábát a résbe, Orbán meg kitárja előtte az ajtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c2b7fa-c85c-4bff-8ae6-391f4f58ef94","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elemzések alapján továbbra is a fiatalok és az alacsony végzettségűek a legelutasítóbbak a kérdésben.","shortLead":"Az elemzések alapján továbbra is a fiatalok és az alacsony végzettségűek a legelutasítóbbak a kérdésben.","id":"20210521_oltasi_hajlandosag_ksh_24_het","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28c2b7fa-c85c-4bff-8ae6-391f4f58ef94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b53a481-40d9-4123-8978-fc3cd8c98b13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210521_oltasi_hajlandosag_ksh_24_het","timestamp":"2021. május. 21. 18:07","title":"Ismét rekordszinten az oltási hajlandóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c337e6b-d65a-4e27-913f-ef4b82f1e5c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Forgalomba állították a megújított Mol Bubit.","shortLead":"Forgalomba állították a megújított Mol Bubit.","id":"20210520_bubi_atadas_bicikli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c337e6b-d65a-4e27-913f-ef4b82f1e5c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a689b4-e588-4be7-90e4-b1eded4c79fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_bubi_atadas_bicikli","timestamp":"2021. május. 20. 16:02","title":"Könnyebb biciklikkel, a kauciót eltörölve indítják újra a Bubit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3389133b-b6c3-4175-929c-c7d150140c9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kormányinfón jelentette be a miniszter.","shortLead":"A kormányinfón jelentette be a miniszter.","id":"20210520_ingyenes_parkolas_kormanyinfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3389133b-b6c3-4175-929c-c7d150140c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41411a5-82fa-4820-8e09-3930ff241bc7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210520_ingyenes_parkolas_kormanyinfo","timestamp":"2021. május. 20. 11:20","title":"Gulyás: Jövő hét keddtől megszűnik az ingyenes parkolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ec0aa2-fe1b-4793-b764-35a64b1a07bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Különleges szívátültetéssel mentették meg egy spanyol csecsemő életét, orvosai olyan donorszívet használtak, amely néhány percre megállt, ráadásul a donor és a beteg nem volt azonos vércsoportú – jelentette be a Gregorio Maranon Kórház.","shortLead":"Különleges szívátültetéssel mentették meg egy spanyol csecsemő életét, orvosai olyan donorszívet használtak, amely...","id":"20210521_szivatultetes_spanyol_csecsemo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7ec0aa2-fe1b-4793-b764-35a64b1a07bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a613bc-6671-4a2b-b4af-ab9c94dac64b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_szivatultetes_spanyol_csecsemo","timestamp":"2021. május. 21. 07:03","title":"\"Kétszeres csoda volt\" – páratlan szívátültetéssel mentették meg egy spanyol csecsemő életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e328ca-39b7-4d89-83a9-f0bf033cfcd1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Már június elején elkezdik árulni a jegyeket a másfél hónappal későbbi nyitásra.","shortLead":"Már június elején elkezdik árulni a jegyeket a másfél hónappal későbbi nyitásra.","id":"20210521_eiffel_torony_nyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32e328ca-39b7-4d89-83a9-f0bf033cfcd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b86523-bb47-4628-a77f-c8b59a9e03f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210521_eiffel_torony_nyitas","timestamp":"2021. május. 21. 06:17","title":"Július közepén megnyitják az Eiffel-tornyot a látogatók előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]