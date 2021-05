Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ea7505c1-8fbd-4266-8ec6-936609343fc0","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sávzárás van Érd és Martonvásár között.","shortLead":"Sávzárás van Érd és Martonvásár között.","id":"20210522_baleset_m7es_erd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea7505c1-8fbd-4266-8ec6-936609343fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ccd9c6f-0046-4f71-a3e4-9a2e6cfe93ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20210522_baleset_m7es_erd","timestamp":"2021. május. 22. 12:45","title":"Baleset okoz torlódást az M7-esen Érdnél a Balaton felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez lehet a nyolcadik koronavírus, amely az emberi szervezetben betegséget vált ki.","shortLead":"Ez lehet a nyolcadik koronavírus, amely az emberi szervezetben betegséget vált ki.","id":"20210521_kutyak_tudogyulladas_koronavirus_malajzia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae10bfb-3518-462c-a283-b4081f0dbb2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_kutyak_tudogyulladas_koronavirus_malajzia","timestamp":"2021. május. 21. 21:12","title":"Kutyáktól eredő koronavírusfajtát azonosítottak tüdőgyulladással kezelt malajziai betegekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a75cabe-bb80-4716-bbcb-14614de4863e","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"A klíma- és a járványválság újraértelmezheti a felelősségünket a gyerekvállalás és a jövő iránt. Míg sok nő eddig leginkább csak a szülés időzítésében volt bizonytalan, addig ma már vannak, akik magában a szülésben bizonytalanok. \r

","shortLead":"A klíma- és a járványválság újraértelmezheti a felelősségünket a gyerekvállalás és a jövő iránt. Míg sok nő eddig...","id":"20210522_Gyerekvallalas_gyerektelenseg_klimavalsag_koronavirusjarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a75cabe-bb80-4716-bbcb-14614de4863e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e0d9f7-2c1c-4a74-a03f-32d0babfc10d","keywords":null,"link":"/360/20210522_Gyerekvallalas_gyerektelenseg_klimavalsag_koronavirusjarvany","timestamp":"2021. május. 22. 17:00","title":"Akarok-e egy ilyen világba gyereket szülni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885ce918-8a23-4911-86b0-edf962ead13c","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az amerikai gazdaság kilőtt, Európa követné, de az ingyenpénz, a munkanélküliség és az infláció új összefüggéseit kutatva a jegybankok és a kormányok tartózkodnak a hirtelen lépésektől. \r

","shortLead":"Az amerikai gazdaság kilőtt, Európa követné, de az ingyenpénz, a munkanélküliség és az infláció új összefüggéseit...","id":"202120__jarvanykezeles__gazdasagpolitika__ovatossag__jaratlan_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=885ce918-8a23-4911-86b0-edf962ead13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b759ad7-0e41-4d16-b18a-7f23d625c5e6","keywords":null,"link":"/360/202120__jarvanykezeles__gazdasagpolitika__ovatossag__jaratlan_ut","timestamp":"2021. május. 21. 15:00","title":"Átírta a gazdaság törvényeit a járvány, jöhet a mumus, a pénzromlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0424d7a-90f6-473a-83e0-88b39c08c9ad","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A walesi hercegnő 1995-ös interjúja felforgató volt, de hogy mennyire, az csak 25 évvel a sugárzása után vált nyilvánvalóvá. A BBC-nek most önvizsgálatot kell tartania, hogy mekkora bűnt is követett el – nemcsak Diana hercegnő és a családja, hanem a nyilvánosság ellen is. ","shortLead":"A walesi hercegnő 1995-ös interjúja felforgató volt, de hogy mennyire, az csak 25 évvel a sugárzása után vált...","id":"20210521_Diana_hercegno_BBC_interju_Martin_Bashir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0424d7a-90f6-473a-83e0-88b39c08c9ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2328bd98-6224-4c64-8562-84bb4d7e3ef8","keywords":null,"link":"/elet/20210521_Diana_hercegno_BBC_interju_Martin_Bashir","timestamp":"2021. május. 21. 20:00","title":"Diana hercegnőt nemcsak lecsupaszították érzelmileg a kamerák előtt, hanem át is verték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Augusztus 31-ig érvényben marad a törlesztési moratórium a kormány csütörtöki bejelentése alapján, vagyis két hónappal meghosszabbították a programot. A kedvezőtlenebb pénzügyi helyzetű adósoknak viszont még az ezt követő átmeneti időszakban sem kellene fizetniük. A Bank360 elemzői azt vizsgálták meg, hogy milyen extra költsége lesz ennek a nyári két hónapnak és az ezt követő átmeneti időszaknak.","shortLead":"Augusztus 31-ig érvényben marad a törlesztési moratórium a kormány csütörtöki bejelentése alapján, vagyis két hónappal...","id":"20210521_Ennyi_penzt_bukunk_ha_maradunk_meg_ket_honapot_a_hitelmoratoriumban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db06d803-aa7f-4b0c-bd07-9ae90c8560c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210521_Ennyi_penzt_bukunk_ha_maradunk_meg_ket_honapot_a_hitelmoratoriumban","timestamp":"2021. május. 21. 05:57","title":"Ennyi pénzt bukunk, ha élünk a friss lehetőséggel és tovább maradunk a hitelmoratóriumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098d8ad4-bc19-4713-98e9-c5c2bbf6449a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Diana hercegnő fiai nyilatkozatban ítélték el a módszereket, amelyekkel megszületett a botrányos interjú.","shortLead":"Diana hercegnő fiai nyilatkozatban ítélték el a módszereket, amelyekkel megszületett a botrányos interjú.","id":"20210521_Harry_es_Vilmos_herceg_soha_tobbe_nem_akarja_latni_a_BBC_Dianainterjujat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=098d8ad4-bc19-4713-98e9-c5c2bbf6449a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e014955-8832-482f-953c-2b030197658a","keywords":null,"link":"/elet/20210521_Harry_es_Vilmos_herceg_soha_tobbe_nem_akarja_latni_a_BBC_Dianainterjujat","timestamp":"2021. május. 21. 07:49","title":"Harry és Vilmos herceg soha többé nem akarja látni a BBC Diana-interjúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c539ecca-cf23-42ba-8a1e-3a3845f5a144","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Elnöksége nagy részében támogatta, a Capitolium ostroma miatt viszont szembefordult Donald Trumppal Liz Cheney, az USA történetének legbefolyásosabb alelnökeként emlegetett Dick Cheney lánya. Bosszúból a Trumpot vakon követő képviselőházi republikánusok megfosztották a tisztségétől.","shortLead":"Elnöksége nagy részében támogatta, a Capitolium ostroma miatt viszont szembefordult Donald Trumppal Liz Cheney, az USA...","id":"202120_liz_cheney_partuto_republikanus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c539ecca-cf23-42ba-8a1e-3a3845f5a144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d62b56-af20-49c8-95c5-0b132e32d342","keywords":null,"link":"/360/202120_liz_cheney_partuto_republikanus","timestamp":"2021. május. 22. 13:00","title":"Még a legerősebb amerikai alelnök lánya sem húzhat ujjat a bukott Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]