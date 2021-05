Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b313b007-bae8-4765-bc33-83dfbd649dd2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az Egyesült Államokban élő Karikót arról is kérdezték a diákok, hogyan lehet valakiből sikeres kutató.","shortLead":"Az Egyesült Államokban élő Karikót arról is kérdezték a diákok, hogyan lehet valakiből sikeres kutató.","id":"20210520_kariko_katalin_szeged","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b313b007-bae8-4765-bc33-83dfbd649dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf96109-4369-4066-a385-bd8cf2bbe246","keywords":null,"link":"/elet/20210520_kariko_katalin_szeged","timestamp":"2021. május. 20. 15:39","title":"Biológia tagozatos diákokkal találkozott Szegeden Karikó Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A színész egy CIA-ügynököt fog alakítani.","shortLead":"A színész egy CIA-ügynököt fog alakítani.","id":"20210520_arnold_schwarzenegger_netflix_kemsorozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dae0abe-ce0e-40f8-b8e7-77bf236999af","keywords":null,"link":"/elet/20210520_arnold_schwarzenegger_netflix_kemsorozat","timestamp":"2021. május. 20. 14:44","title":"Arnold Schwarzenegger egy netflixes kémsorozatban lesz főszereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c4c7b8c-48e2-4e68-b990-a19d542631eb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar játékvezető 65 éves volt.","shortLead":"A magyar játékvezető 65 éves volt.","id":"20210520_Meghalt_Puhl_Sandor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c4c7b8c-48e2-4e68-b990-a19d542631eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a8f16d-f9a0-4962-840a-18a6ed076849","keywords":null,"link":"/sport/20210520_Meghalt_Puhl_Sandor","timestamp":"2021. május. 20. 11:39","title":"Elhunyt Puhl Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6662dc0f-65d0-434f-862c-9d8690e75e62","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Hatalmasat zuhant a fontosabb kriptopénzek árfolyama az elmúlt napokban. 