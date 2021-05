Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dea42ff0-0024-4dbf-a11e-8fd72c10caf9","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az adatok és érvek saját előítéleteink szerint való mérlegelésének hajlama gyakori az intelligens emberek körében is. A jelenség ellen nem jelent védelmet, ha valaki okos vagy tanult. Sőt bizonyos körülmények között akár gyengeséggé is válhat - mutat rá Tim Harford Adatdetektív című könyvében. Részlet. ","shortLead":"Az adatok és érvek saját előítéleteink szerint való mérlegelésének hajlama gyakori az intelligens emberek körében is...","id":"20210523_Csak_a_butak_nem_hisznek_a_tudomanyos_bizonyitekoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dea42ff0-0024-4dbf-a11e-8fd72c10caf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838e163b-5482-4846-98e5-3c73b00832e3","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210523_Csak_a_butak_nem_hisznek_a_tudomanyos_bizonyitekoknak","timestamp":"2021. május. 23. 19:15","title":"Csak a buták nem hisznek a tudományos bizonyítékoknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f543be-5882-426f-9911-3b8c743532c3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A kiégett csarnokról az MTI fotókat adott ki.","shortLead":"A kiégett csarnokról az MTI fotókat adott ki.","id":"20210523_kiskoros_uzem_csarnok_tuzeset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30f543be-5882-426f-9911-3b8c743532c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be146dc-cabe-4195-91f8-7de034453e6e","keywords":null,"link":"/kkv/20210523_kiskoros_uzem_csarnok_tuzeset","timestamp":"2021. május. 23. 09:37","title":"Kiégett egy 2000 négyzetméteres palackozóüzem Kiskőrösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba728c63-c4ff-4b6d-a8c4-fb6b126002de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Epic Gamesszel áll szemben a bíróságon az Apple, azonban úgy véli, hogy a felperes egyik tanúja, a Microsoft a monopóliumellenes eljárás valódi ereje.","shortLead":"Bár az Epic Gamesszel áll szemben a bíróságon az Apple, azonban úgy véli, hogy a felperes egyik tanúja, a Microsoft...","id":"20210524_apple_vs_epic_per_microsoft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba728c63-c4ff-4b6d-a8c4-fb6b126002de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3165b025-1fe3-46a3-8e05-a956963bda83","keywords":null,"link":"/tudomany/20210524_apple_vs_epic_per_microsoft","timestamp":"2021. május. 24. 11:23","title":"Valójában a Microsoft támad – állítja az Apple az Epic-perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1ef5fa1-6a6f-4677-a4ca-c2d4dfb3c910","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Megosztja a luxuscégeket a másodlagos piac kérdése, a fogyasztói szokások azonban változnak. Bár sokkal gyorsabban nő a használt termékek szegmense, nem minden esetben járunk azonban olcsóbban egy másodkézből szerzett termékkel. ","shortLead":"Megosztja a luxuscégeket a másodlagos piac kérdése, a fogyasztói szokások azonban változnak. Bár sokkal gyorsabban nő...","id":"20210523_luxus_vintage_lovedesign_divatipar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1ef5fa1-6a6f-4677-a4ca-c2d4dfb3c910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69c5586-f790-4406-b0d0-9f8c93de0eb6","keywords":null,"link":"/kkv/20210523_luxus_vintage_lovedesign_divatipar","timestamp":"2021. május. 23. 20:00","title":"Ön is szeretne olyan táskát, mint amilyennel Várkonyi Andrea volt Dubajban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a33bf1f3-545c-4b76-aaa1-a89994fc1724","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy másik felvételen az M1-M7-es bevezetőjén egy létrát kerülgettek az autósok.","shortLead":"Egy másik felvételen az M1-M7-es bevezetőjén egy létrát kerülgettek az autósok.","id":"20210523_allo_busz_bkv_autos_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a33bf1f3-545c-4b76-aaa1-a89994fc1724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b14d080-53b0-4c71-87a5-bc66d30aafe7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210523_allo_busz_bkv_autos_baleset","timestamp":"2021. május. 23. 12:42","title":"Videó van róla, ahogyan álló BKV-buszba rohant egy autós Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érintettek szerint alacsony a fizetésük, és kevés a szociális juttatás.","shortLead":"Az érintettek szerint alacsony a fizetésük, és kevés a szociális juttatás.","id":"20210523_belugyi_dolgozok_rendvedelem_felmondas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed473a11-1af8-4368-bce0-5907ab50ac9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210523_belugyi_dolgozok_rendvedelem_felmondas","timestamp":"2021. május. 23. 14:18","title":"Egy felmérés szerint a belügyi és rendvédelmi dolgozók 70 százaléka fontolgatja, hogy felmond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a562343d-4957-430a-86e9-5932088f2edb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A NOB szerint az elnök az olimpiai mozgalom tagjaira gondolt, átvitt értelemben, nem pedig a japán lakosságra szó szerint, amikor az „áldozatok” szükségességéről beszélt.","shortLead":"A NOB szerint az elnök az olimpiai mozgalom tagjaira gondolt, átvitt értelemben, nem pedig a japán lakosságra szó...","id":"20210524_A_jarvannyal_kuzdo_Japanban_kiakadtak_mert_a_NOB_elnoke_azt_mondta_az_olimpia_aldozatokat_kovetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a562343d-4957-430a-86e9-5932088f2edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff3304a-e2f3-43b9-b6c1-749609e1ed68","keywords":null,"link":"/sport/20210524_A_jarvannyal_kuzdo_Japanban_kiakadtak_mert_a_NOB_elnoke_azt_mondta_az_olimpia_aldozatokat_kovetel","timestamp":"2021. május. 24. 15:30","title":"A járvánnyal küzdő Japánban kiakadtak, mert a NOB elnöke azt mondta, az olimpia „áldozatokat” követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b4821f-661c-4c29-9e76-c8b21e0b9696","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fonyódnál, viharjelzés mellett fordult a vízbe egy kajakos.","shortLead":"Fonyódnál, viharjelzés mellett fordult a vízbe egy kajakos.","id":"20210523_Kajakost_mentettek_ki_a_vizbol_a_balatoni_vizi_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40b4821f-661c-4c29-9e76-c8b21e0b9696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ffe2d5-d92b-49e9-97bf-53211339f4c8","keywords":null,"link":"/elet/20210523_Kajakost_mentettek_ki_a_vizbol_a_balatoni_vizi_rendorok","timestamp":"2021. május. 23. 08:53","title":"Kajakost mentettek ki a vízből a balatoni vízirendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]