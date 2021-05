Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"57e8b91b-5bef-4891-9a76-84acde94265f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ezzel pótolnák az elveszett tavalyi fesztiválélményeket.","shortLead":"Ezzel pótolnák az elveszett tavalyi fesztiválélményeket.","id":"20210525_fishing_on_orfu_minifishing_fesztival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57e8b91b-5bef-4891-9a76-84acde94265f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbb7a69-9aff-4509-a12d-c4afb845221a","keywords":null,"link":"/kultura/20210525_fishing_on_orfu_minifishing_fesztival","timestamp":"2021. május. 25. 18:52","title":"Rádupláznak a szervezők a Fishing On Orfűre, megszervezik a fesztivál kisebb változatát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113cc3d1-4888-422c-bb13-164df1647267","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Megjelent az egyik legmenőbb, milliónyi rajongóval rendelkező kiadó új játéka, de valamiért nagy csend övezi. Pedig a Pendulum képes valami egészen újat mutatni, és ettől olyan izgalmassá válik, hogy még a hibáit is könnyen elfelejtjük.","shortLead":"Megjelent az egyik legmenőbb, milliónyi rajongóval rendelkező kiadó új játéka, de valamiért nagy csend övezi. Pedig...","id":"20210524_pendulum_tarsasjatek_kritika_ajanlo_legjobb_tarsasjatekok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=113cc3d1-4888-422c-bb13-164df1647267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff3684d-4834-4b26-aa67-b51026d37c86","keywords":null,"link":"/elet/20210524_pendulum_tarsasjatek_kritika_ajanlo_legjobb_tarsasjatekok","timestamp":"2021. május. 24. 20:00","title":"De miért nem lett világszenzáció ebből a társasjátékból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f62f795-030d-4836-a90f-e402ea9d2282","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Bernard Arnault utolérte Jeff Bezost, mindkettőjüknek 187 milliárd dollár fölé emelkedett a vagyona.","shortLead":"Bernard Arnault utolérte Jeff Bezost, mindkettőjüknek 187 milliárd dollár fölé emelkedett a vagyona.","id":"20210525_Europa_leggazdagabb_embere_rovid_idore_vilagelso_lett_a_Forbes_listajan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f62f795-030d-4836-a90f-e402ea9d2282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503aa88f-d3d2-45f5-9078-fbd5843785c7","keywords":null,"link":"/kkv/20210525_Europa_leggazdagabb_embere_rovid_idore_vilagelso_lett_a_Forbes_listajan","timestamp":"2021. május. 25. 14:31","title":"Európa leggazdagabb embere rövid időre világelső lett a Forbes listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c180bcf4-89a9-46b6-8acd-81e11ca966c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook többévnyi tesztelés után bejelentette: érkezik a kapcsoló a Facebook és az Instagram mobilos alkalmazásába, amivel elrejthetjük a saját és mások bejegyzései alatt a lájkok számát.","shortLead":"A Facebook többévnyi tesztelés után bejelentette: érkezik a kapcsoló a Facebook és az Instagram mobilos alkalmazásába...","id":"20210526_facebook_instagram_lajkok_szama_eltuntetes_alkalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c180bcf4-89a9-46b6-8acd-81e11ca966c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c84f961-42bd-467b-b9e2-272677a109ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_facebook_instagram_lajkok_szama_eltuntetes_alkalmazas","timestamp":"2021. május. 26. 16:03","title":"Mostantól a Facebookon és az Instagramon is eltüntethetjük a lájkokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec3574f-08f5-49e2-b009-94065a943a20","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Bayern München távozó edzője Joachim Löwöt váltja a Nationalelf kispadján.","shortLead":"A Bayern München távozó edzője Joachim Löwöt váltja a Nationalelf kispadján.","id":"20210525_Hansi_Flick_a_nemet_valogatott_edzoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ec3574f-08f5-49e2-b009-94065a943a20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c45a23-3fd2-462a-8133-b0fa6785bf3e","keywords":null,"link":"/sport/20210525_Hansi_Flick_a_nemet_valogatott_edzoje","timestamp":"2021. május. 25. 12:07","title":"Már hivatalos, hogy Hansi Flick veszi át az Eb után a német válogatottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f96ebf-258c-42d3-a315-0d40a8a67f99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen ígéretes egy új, koronavírus tesztelésére használható eszköz, melynek fejlesztői már el is készítették a prototípust. A készülék nem kínozza meg a tesztalanyt, ugyanis csak nyálcseppre van szükség hozzá.","shortLead":"Igen ígéretes egy új, koronavírus tesztelésére használható eszköz, melynek fejlesztői már el is készítették...","id":"20210525_spot_uj_genalapu_koronavirusteszt_prototipusa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04f96ebf-258c-42d3-a315-0d40a8a67f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04be2ea8-ded7-44b3-b4f0-1d67a2adeb68","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_spot_uj_genalapu_koronavirusteszt_prototipusa","timestamp":"2021. május. 25. 08:03","title":"Gyors, pontos, fájdalommentes: egyetlen nyálcseppel működhet az új koronavírusteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8f4ff20-528e-4294-9172-00386470af65","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hosszabb ideig ásítanak azok a gerincesek, amelyeknek nagyobb az agyuk, és több benne az idegsejt – jutottak érdekes felfedezésre holland kutatók. ","shortLead":"Hosszabb ideig ásítanak azok a gerincesek, amelyeknek nagyobb az agyuk, és több benne az idegsejt – jutottak érdekes...","id":"202120_agyhuto_asitas_nagyra_nyitjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8f4ff20-528e-4294-9172-00386470af65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad682e13-17d3-4b0e-a100-78561f0212e0","keywords":null,"link":"/360/202120_agyhuto_asitas_nagyra_nyitjak","timestamp":"2021. május. 25. 10:10","title":"1291 ásítást vettek videóra, hogy rájöjjenek a titkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113f8d01-f8e1-4f0c-87a2-3cb070f5fcc7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A főváros 13 ezer lakost vesztett az előző évben, miközben Rajka népessége hatvan százalékkal nőtt.","shortLead":"A főváros 13 ezer lakost vesztett az előző évben, miközben Rajka népessége hatvan százalékkal nőtt.","id":"20210526_lakossagszam_koltozes_agglomeracio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=113f8d01-f8e1-4f0c-87a2-3cb070f5fcc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9c7b4b-e323-4662-92d0-f73a14c94a59","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210526_lakossagszam_koltozes_agglomeracio","timestamp":"2021. május. 26. 10:06","title":"Csökken Budapest és a többi nagyváros lakossága, egyre többen költöznek agglomerációba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]