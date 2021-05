Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A miniszterelnök-helyettes elmondta, II. János Pál pápa nagyon sokat hatott rá. János Pál pápa nagyon sokat hatott rá.","id":"20210525_semjen_zsolt_lengyelorszag_kituntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d2ebc94-b6fa-4f95-9d31-9d433df53665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e5b325c-f006-4fee-82f3-f37ae16f8697","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_semjen_zsolt_lengyelorszag_kituntetes","timestamp":"2021. május. 25. 20:59","title":"Lengyel állami kitüntetést kapott Semjén Zsolt, mint az egyik legkiválóbb magyar politikus" Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Trükkös tüntetésre készülnek a Fudan egyetem ellen, püspökké szentelték az egykori humánminisztert, Európa-bajnok lett...","id":"20210525_Radar360_Gyors_EUszankciok_Feheroroszorszag_ellen_visszafogott_magyar_diplomacia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169473b7-1410-4c67-9764-1d867f09d163","keywords":null,"link":"/360/20210525_Radar360_Gyors_EUszankciok_Feheroroszorszag_ellen_visszafogott_magyar_diplomacia","timestamp":"2021. május. 25. 08:00","title":"Radar360: Gyors EU-szankciók Fehéroroszország ellen, visszafogott magyar diplomácia" Mirkóczki korábban azt mondta, nem tekinti magát az ellenzék részének. Mirkóczki korábban azt mondta...","id":"20210526_Mirkoczki_Adam_polgarmester_Eger_ellenzeki_egyesulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aacc5855-dbca-4562-93ce-002f75ee0262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341ee599-eeb7-4e2e-8287-74a73d0d7f9a","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_Mirkoczki_Adam_polgarmester_Eger_ellenzeki_egyesulet","timestamp":"2021. május. 26. 07:31","title":"Kizárták Mirkóczki Ádám polgármestert az egri ellenzéki egyesület elnökségéből" De vajon milyen a gyakorlatban az elsőtől az utolsó csavarig teljesen új Hyundai Tucson?","shortLead":"A dél-koreai gyártó ezúttal semmit sem finomkodott el, a merész vonalvezetés mellé minőségi utasteret és modern...","id":"20210525_berugja_az_ajtot_teszten_az_uj_hibrid_hyundai_tucson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1c0d410-8b2d-4235-99e7-f23791383a75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c2b3cd-db8a-4122-af39-62b8dc7a0e72","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_berugja_az_ajtot_teszten_az_uj_hibrid_hyundai_tucson","timestamp":"2021. május. 25. 06:41","title":"Berúgja az ajtót: teszten az új hibrid Hyundai Tucson" ","shortLead":"Két férfi Budapest több kerületében is kivágta jónéhány autó katalizátorát. ","id":"20210525_Osszesen_tiz_katalizatora_volt_egy_megallitott_autonak_ebbol_kilenc_lopott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a61d9cf1-293d-4d8b-9a05-23cddb94d18b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6376a542-959a-49b5-9986-4553a3a88e66","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_Osszesen_tiz_katalizatora_volt_egy_megallitott_autonak_ebbol_kilenc_lopott","timestamp":"2021. május. 25. 07:32","title":"Összesen tíz katalizátora volt egy megállított autónak, ebből kilenc lopott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2de1e8d-f0c9-43c5-a878-1a8b15407c82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Élete egyik leghasztalanabb befektetésének bizonyult, de most jó pénzt hozhat.","shortLead":"Élete egyik leghasztalanabb befektetésének bizonyult, de most jó pénzt hozhat.","id":"20210525_Eladja_tenerifei_hazat_Havas_Henrik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2de1e8d-f0c9-43c5-a878-1a8b15407c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f350bd7f-d675-4f2a-9534-9a18e0fe6015","keywords":null,"link":"/elet/20210525_Eladja_tenerifei_hazat_Havas_Henrik","timestamp":"2021. május. 25. 09:34","title":"Eladja tenerifei házát Havas Henrik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]