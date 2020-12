Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ad51fd0-0269-4d52-85a0-29ee05d05786","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit főváros legnagyobb vasútállomásain zsúfolódtak össze a lezárások elől menekülők, a legkevésbé sem figyelve a távolságtartásra.","shortLead":"A brit főváros legnagyobb vasútállomásain zsúfolódtak össze a lezárások elől menekülők, a legkevésbé sem figyelve...","id":"20201220_Video_Tomegek_probaltak_elhagyni_a_lezaras_elott_allo_Londont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ad51fd0-0269-4d52-85a0-29ee05d05786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668fb0c7-56e5-4c4b-a355-44f016114d35","keywords":null,"link":"/vilag/20201220_Video_Tomegek_probaltak_elhagyni_a_lezaras_elott_allo_Londont","timestamp":"2020. december. 20. 18:19","title":"Videó: Tömegek próbálták elhagyni a lezárás előtt álló Londont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2f66f1-5e39-4b6f-969b-f142ee08e459","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Semjén Zsolt szerint Gyurcsány Ferencben mély ellenszenv van a nemzet ügyeivel és a külhoni magyarsággal szemben.","shortLead":"Semjén Zsolt szerint Gyurcsány Ferencben mély ellenszenv van a nemzet ügyeivel és a külhoni magyarsággal szemben.","id":"20201220_Semjen_szerint_Gyurcsany_lelki_Trianont_okozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e2f66f1-5e39-4b6f-969b-f142ee08e459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38600341-0016-46f9-aee7-fba982982191","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Semjen_szerint_Gyurcsany_lelki_Trianont_okozott","timestamp":"2020. december. 20. 13:47","title":"Semjén \"hungarofóbiával\" vádolta Gyurcsányt, aki szerinte lelki Trianont okozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61931fe4-040b-494b-94b9-0862e84cd5f1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Szamos-család a marcipánjairól lett ismert, de nem volt zökkentőmentes az útjuk a sikerig, a szocialista ipar ugyanis nem ismerte el a cukrászmesterséget. Kiderül az is, hogy melyik még ma is működő cukrászdába tért be egykor Petőfi Sándor. Cukrász dinasztiák, első rész. ","shortLead":"A Szamos-család a marcipánjairól lett ismert, de nem volt zökkentőmentes az útjuk a sikerig, a szocialista ipar ugyanis...","id":"20201218_Doku360_Cukrasz_dinasztiak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61931fe4-040b-494b-94b9-0862e84cd5f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8ba991-322c-4c1f-8869-9d54ff667ca5","keywords":null,"link":"/360/20201218_Doku360_Cukrasz_dinasztiak","timestamp":"2020. december. 19. 19:00","title":"Doku360: Kisszobából indult a családi cukrászcég, holdinggá nőtte ki magát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d100a7-0dbe-4548-bb6b-7f11b30af7ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"… és nem találta hasznosnak, noha a volt miniszterelnök kitett magáért: Very Feri Christmas címmel tett közzé válogatást a Spotify-on.","shortLead":"… és nem találta hasznosnak, noha a volt miniszterelnök kitett magáért: Very Feri Christmas címmel tett közzé...","id":"20201219_Kocsis_Mate_megtekintette_Gyurcsany_karacsonyi_lejatszasi_listajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55d100a7-0dbe-4548-bb6b-7f11b30af7ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181377d9-d953-4a90-949f-7a8c6fbba481","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Kocsis_Mate_megtekintette_Gyurcsany_karacsonyi_lejatszasi_listajat","timestamp":"2020. december. 19. 17:26","title":"Kocsis Máté megtekintette Gyurcsány karácsonyi lejátszási listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218b2552-02f9-46c9-b032-64a013635990","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Új, az Egis gyógyszergyártó vállalat által előállított, favipiravir hatóanyag-tartalmú gyógyszert engedélyezett a koronavírus kezelésére az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) - közölte az intézet szombaton az MTI-vel.","shortLead":"Új, az Egis gyógyszergyártó vállalat által előállított, favipiravir hatóanyag-tartalmú gyógyszert engedélyezett...","id":"20201219_Uj_magyar_gyogyszert_engedelyeztek_a_koronavirus_kezelesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=218b2552-02f9-46c9-b032-64a013635990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8e6906b-4d80-46c4-97d1-51b3a03b2a8e","keywords":null,"link":"/kkv/20201219_Uj_magyar_gyogyszert_engedelyeztek_a_koronavirus_kezelesere","timestamp":"2020. december. 19. 17:20","title":"Új gyógyszert engedélyeztek a koronavírus magyarországi kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f3f281-4ed9-4d59-a58d-cf6164df9de0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem oktatói közleményben számoltak be egyik társuk, Faur Anna szakmai indokokkal nem alátámasztható elbocsátásáról. Az eljárást kicsinyesnek és elfogadhatatlannak nevezik, amelyből hiányzik az emberség.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem oktatói közleményben számoltak be egyik társuk, Faur Anna szakmai indokokkal nem...","id":"20201219_Egy_elbocsatas_margojara_hogyan_rugtak_ki_Faur_Anna_SZFEoktatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4f3f281-4ed9-4d59-a58d-cf6164df9de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a0f1fe-e27b-4255-bfa9-fc804b989388","keywords":null,"link":"/elet/20201219_Egy_elbocsatas_margojara_hogyan_rugtak_ki_Faur_Anna_SZFEoktatot","timestamp":"2020. december. 19. 12:18","title":"Egy elbocsátás margójára: hogyan rúgták ki Faur Anna SZFE-oktatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690834b8-8fda-45ce-a06f-7cc2102c52dc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma bejelentette, hogy felvett a feketelistájára több kínai céget, köztük a SMIC vezető kínai chipgyártó vállalatot és az SZ DJI Technology nevű dróngyártót. Trump egyúttal aláírta a törvényt, amely kínai vállalatokat is kizárhat az amerikai tőzsdei kereskedelemből.","shortLead":"Az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma bejelentette, hogy felvett a feketelistájára több kínai céget, köztük...","id":"20201219_A_tavozo_Trump_meg_egyetkettot_odacsapott_Kinanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=690834b8-8fda-45ce-a06f-7cc2102c52dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ba3d6c-8b49-4b77-9eb8-c987f6439653","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_A_tavozo_Trump_meg_egyetkettot_odacsapott_Kinanak","timestamp":"2020. december. 19. 09:22","title":"A távozó Trump még egyet-kettőt odacsapott Kínának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d3975f3-6460-419a-9044-15a023191dd4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Történelmi csúcsot ért el a tőzsdei bevezetések (IPO) globális értéke a harmadik negyedévben - mutat rá az EY könyvvizsgáló, adó-, tranzakciós és üzleti tanácsadó cég nemzetközi jelentésében. A magyar vállalatok a tőzsde helyett kötvénykibocsátással fedezik forrásigényüket.","shortLead":"Történelmi csúcsot ért el a tőzsdei bevezetések (IPO) globális értéke a harmadik negyedévben - mutat rá az EY...","id":"20201219_Rekordszamu_reszvenykibocsatassal_allnak_talpra_a_vilag_tozsdei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d3975f3-6460-419a-9044-15a023191dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc485d9-51b6-4435-86d9-137881e3a8af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_Rekordszamu_reszvenykibocsatassal_allnak_talpra_a_vilag_tozsdei","timestamp":"2020. december. 19. 09:04","title":"Rekordszámú részvénykibocsátással állnak talpra a világ tőzsdéi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]