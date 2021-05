Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"03d0c20c-42fe-4d34-8f56-6203b4ca7dd7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Horváth Péter szerint a pedagógusok fizetése nem követte a minimálbér növekedését.","shortLead":"Horváth Péter szerint a pedagógusok fizetése nem követte a minimálbér növekedését.","id":"20210526_nemzeti_pedagogus_kar_beremeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03d0c20c-42fe-4d34-8f56-6203b4ca7dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff55c87-b7f2-44ac-ab2d-ff0a5eed1add","keywords":null,"link":"/elet/20210526_nemzeti_pedagogus_kar_beremeles","timestamp":"2021. május. 26. 19:40","title":"Nemzeti Pedagógus Kar elnöke: 65 százalékos pedagógusbér-emelésre lenne szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d31ef1-48ff-48ea-b0ea-2390253c6bd1","c_author":"Kende Péter","category":"360","description":"Gyűlölöm, megvetem Orbán rendszerét, de ennek ellenére kénytelen vagyok elismerni, hogy jogszerűen jött létre és működik, írja szerzőnk. Vélemény.","shortLead":"Gyűlölöm, megvetem Orbán rendszerét, de ennek ellenére kénytelen vagyok elismerni, hogy jogszerűen jött létre és...","id":"20210526_Kende_Peter_Jogellenesen_a_jogtalansaggal_szemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1d31ef1-48ff-48ea-b0ea-2390253c6bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fcba9b-283d-4ea9-884b-7663af16b900","keywords":null,"link":"/360/20210526_Kende_Peter_Jogellenesen_a_jogtalansaggal_szemben","timestamp":"2021. május. 26. 13:00","title":"Kende Péter: Lehet-e jogellenesen fellépni az Orbán-rendszerrel szemben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint, ha valaki a fertőzés után védőoltást kap, akkor a szervezete koronavírus elleni védelme akár 50-szeresére is növekedhet azokéhoz képest, akik nem oltatták be magukat.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint, ha valaki a fertőzés után védőoltást kap, akkor a szervezete koronavírus elleni védelme akár...","id":"20210527_koronavirus_fertozes_vedooltas_vedelem_immunrendszer_memoria_b_sejt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a61867-30e8-4164-8333-189c9b51b917","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_koronavirus_fertozes_vedooltas_vedelem_immunrendszer_memoria_b_sejt","timestamp":"2021. május. 27. 11:15","title":"Egy életen át is kitarthat a koronavírus elleni immunvédelem, ha a fertőzés után védőoltást is kap valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal új szabálya szerint, ha valaki rendszeresen oszt meg a tényellenőrzők által hamisnak jelzett információt, a cég algoritmusa eltünteti a hírfolyamból.","shortLead":"A közösségi oldal új szabálya szerint, ha valaki rendszeresen oszt meg a tényellenőrzők által hamisnak jelzett...","id":"20210527_facebook_alhir_kamu_informacio_felretajekoztatas_hirfolyam_algoritmus_szankcio_tenyellenorzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb03ea2-6f44-447b-88b9-1ee1997b90e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_facebook_alhir_kamu_informacio_felretajekoztatas_hirfolyam_algoritmus_szankcio_tenyellenorzes","timestamp":"2021. május. 27. 15:03","title":"Eltünteti a felhasználókat a Facebook, ha álhíreket osztanak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A fehéroroszországi hatóságok akciója minden emberi szempontot és jogi alapot nélkülözött – írja közleményében a fideszes képviselőcsoport.","shortLead":"A fehéroroszországi hatóságok akciója minden emberi szempontot és jogi alapot nélkülözött – írja közleményében...","id":"20210525_fidesz_ep_elitelte_belarusz_gepelteritest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3893c2fe-5451-4081-8fd5-398d6d38eb86","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_fidesz_ep_elitelte_belarusz_gepelteritest","timestamp":"2021. május. 25. 21:14","title":"A Fidesz EP-képviselői is elítélték a belarusz állami gépeltérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c594570e-11d1-41a1-9540-1e197ee53e21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető szerint csak az igazán nagy államférfiakra jellemző, hogy országépítő munkájuk mellett figyelemmel vannak az emberek bajaira, mindennapjaira is.","shortLead":"A műsorvezető szerint csak az igazán nagy államférfiakra jellemző, hogy országépítő munkájuk mellett figyelemmel vannak...","id":"20210527_Orban_levelben_kivant_jobbulast_a_szivinfarktuson_atesett_Fasy_Adamak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c594570e-11d1-41a1-9540-1e197ee53e21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c44a60-be1b-4220-8ceb-856d6c941711","keywords":null,"link":"/elet/20210527_Orban_levelben_kivant_jobbulast_a_szivinfarktuson_atesett_Fasy_Adamak","timestamp":"2021. május. 27. 09:23","title":"Orbán levélben kívánt jobbulást a szívinfarktust kapott Fásy Ádámnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc749921-b007-47e7-8ff3-b37c232750c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan újabb funkcióval bővül a Vodafone Magyarország Alapítvány és az Országos Mentőszolgálat közös ÉletMentő applikációja – közölte a Vodafone. A fejlesztésnek köszönhetően videókapcsolat létesíthető majd a mentésirányító központ és a bajbajutottak között.","shortLead":"Hamarosan újabb funkcióval bővül a Vodafone Magyarország Alapítvány és az Országos Mentőszolgálat közös ÉletMentő...","id":"20210527_eletmento_app_videohivas_funkcio_vodafone_omsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc749921-b007-47e7-8ff3-b37c232750c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe7ea06-0723-46b7-b2f4-6de964f7cf6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_eletmento_app_videohivas_funkcio_vodafone_omsz","timestamp":"2021. május. 27. 08:03","title":"Töltse le a Mentők alkalmazását: hamarosan videóhívás funkcióval bővül az ÉletMentő app","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb37a9ca-54be-4151-ad03-11e123b469ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bámészkodók azt is elmesélték, hogy szerintük mi történhetett, de nem tudni, mi igaz belőle.","shortLead":"Bámészkodók azt is elmesélték, hogy szerintük mi történhetett, de nem tudni, mi igaz belőle.","id":"20210525_penzszallito_rablas_nyiregyhaza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb37a9ca-54be-4151-ad03-11e123b469ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd837bb-bded-46eb-986f-68c681940ed7","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_penzszallito_rablas_nyiregyhaza","timestamp":"2021. május. 25. 18:20","title":"Kiraboltak egy pénzszállítót Nyíregyházán, fegyvert is szerezhettek a rablók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]