A hvg.hu-nak több, egymástól független külügyes forrás is azt állítja, hogy Bus Szilveszter bangkoki magyar nagykövet hazarendelése mögött olyan magánéleti okok húzódnak, amelyek valamelyest hasonlítanak az egykori perui nagykövet, Kaleta Gábor hazahívásához, azonban szó sincs arról, hogy nála is gyermekpornográf felvételeket találtak volna. Úgy tudjuk, ezúttal az egyik magyar titkosszolgálat, az Információs Hivatal derítette ki, milyen szabadosan élt Thaiföld fővárosában a kirúgott diplomata.

Már több mint egy hónapja annak, hogy a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági-és Külügyminisztérium hazarendelte Bus Szilvesztert, Magyarország bangkoki nagykövetét “ tisztségéhez méltatlan viselkedés” miatt. Lapunknak több, egymástól független külügyes forrás is azt állította, hogy a diplomáciai közegben terjedő hírek szerint Bust “magánéleti” okok miatt rendelték haza, ügye pedig bizonyos szempontból hasonlít a volt perui magyar nagykövet, Kaleta Gábor esetéhez.

Azt azonban a források hangsúlyozták:

szó sincs arról, hogy Busnál gyermekpornográf felvételeket találtak volna és arról sincs tudomásunk, hogy akár csak hasonló bűnügyben eljárás indult volna ellene,

tehát a Kaleta-ügyhöz csak bizonyos elemeiben hasonlít a történet, és a Bangkokban szolgáló diplomata ellen nem folyik büntetőeljárás. “Thaiföld a szexturisták egyik kedvelt célpontja" - utalt a hvg.hu-nak egy, az ügyre rálátó diplomáciai forrás arra, milyen okok húzódnak meg Bus hazahívásában.

A bangkoki nagykövet ügyében is titkolózik a külügy, a Bussal történtekről is csak folyosói pletykákból lehetett hallani - ahogy történt ez Kaleta esetében is. Ugyanakkor információnk szerint össze is függ Bus és Kaleta ügye annyiban, hogy a volt perui nagykövet botránya után a kolóniavédelemért is felelős Információs Hivatal (IH) informálisan a feladatául kapta a hasonló ügyek feltárását, és úgy tudjuk, hogy a bangkoki nagykövet magánéletével összefüggő “méltatlan viselkedést” is az IH detektálta. A Kaleta Gábor ellen gyermekpornográfia miatt indult büntetőeljárásban a volt perui nagykövetre egy év felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki a bíróság, és 540 ezer forintos pénzbüntetést kellett fizetnie. Kaleta a perben mindent beismert, mégis fellebbezett az ítélet miatt, fellebbezését viszont még az újratárgyalás előtt visszavonta.

Úgy tudjuk, az sem véletlen, hogy éppen néhány napja nyújtotta be a fideszes Kocsis Máté a "pedofilellenes törvényjavaslatot", aminek értelmében a pedofil bűncselekményt elkövetők nem létesíthetnek kormányzati szolgálati jogviszonyt és politikai tisztséget sem tölthetnek be az államigazgatásban. Ezt a törvényjavaslatot egyértelműen a Kaleta-ügy szülte, de az, hogy éppen mostanában nyújtották be, összefüggésben lehet azzal, hogy a Fideszben tudták: van egy, ha nem is ugyanolyan, de mindenképpen kínos ügy, ami miatt később esetleg magyarázkodni kényszerülnek a nyilvánosság előtt. Az ugyanis tény, hogy Bus Szilveszter ügyéről már hetek óta pletykálnak külügyi körökben, tehát várható volt, hogy előbb-utóbb a nyilvánosság is értesül róla. Akkor pedig legalább a Kaleta-ügy miatt hozott lépést felmutathatják.

A nagykövetek hazarendeléseinek valós okait bár nem minden esetben verik nagydobra, azért az jellemző, hogy külügyi területen mozgó ellenzéki szakpolitikusokat ilyenkor a háttérben informálisan tájékoztatja a külügy. Merthogy ilyen esetek előfordulnak: megesik, hogy egy külföldön szolgáló magyar diplomatát megkörnyékez, esetleg beszervez egy ellenérdekelt titkosszolgálat, ezért kell hazarendelni, vagy kisebb-nagyobb sikkasztást követ el. De ezekről az egyébként minden kormányzati ciklus alatt előforduló ügyekről, vagy ezek hátteréről az ellenzéki szakpolitikusok is értesülnek, még ha a nyilvánosság nem is. Az viszont ritka, hogy teljes csönd van, ahogy történt ez most, Bus esetén, vagy éppen Kaleta Gábor ügyében is.

Bus Szilveszter 2017 végén kapott nagyköveti megbízatást, előtte a külügyi tárca déli nyitásért felelős helyettes államtitkára volt, azelőtt szintén diplomáciai szolgálatot látott el: volt például nagykövet Jakartában, illetve Új-Delhiben is. Bangkoki nagykövetként legutóbb akkor került be a hírekbe, mikor tavaly novemberben koronavírus-fertőzést kapott Szijjártó Péter miniszter távol-keleti útja során.

“Bus Szilveszter 1991 óta volt a Külügyminisztérium állományában. Bangkoki külszolgálata 2021. április 30-án lezárult, már nincs a KKM állományában” - válaszolt a minisztérium a hvg.hu megkeresésére. Arra a kérdésünkre viszont nem válaszoltak, hogy a visszahívás hátterében vajon az áll-e, hogy Bus Szilveszter nem megfelelő, semmiképpen sem diplomatához méltó viselkedést tanúsított.