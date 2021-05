Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f4396885-050b-43c4-926a-f6ca6c46ce98","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Géniusz idén szeptembertől lesz látható a csatornán.","shortLead":"A Géniusz idén szeptembertől lesz látható a csatornán.","id":"20210528_gundel_takacs_gabor_atv_a_geniusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4396885-050b-43c4-926a-f6ca6c46ce98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c43cea-1430-42d7-870c-0dc5d9190e7f","keywords":null,"link":"/kultura/20210528_gundel_takacs_gabor_atv_a_geniusz","timestamp":"2021. május. 28. 11:30","title":"Gundel Takács Gábor vezeti az ATV új kvízműsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42aafaa9-8160-4c8b-8bf7-4269b5b5b605","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára lehet a parancsnokjelölt.","shortLead":"A Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára lehet a parancsnokjelölt.","id":"20210528_Megvan_az_uj_honvedfoparancsnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42aafaa9-8160-4c8b-8bf7-4269b5b5b605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b04a30f-58ec-4fe1-bc60-da0d80d56dd0","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_Megvan_az_uj_honvedfoparancsnok","timestamp":"2021. május. 28. 08:32","title":"Megvan az új honvédfőparancsnok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f5036e-3255-42b4-90cf-c8f6e81e006d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A külügyminiszter örült, hogy a megnyitón ott van több nagykövet felesége, abban bízott, ők majd vásárlókká is válnak. \r

","shortLead":"A külügyminiszter örült, hogy a megnyitón ott van több nagykövet felesége, abban bízott, ők majd vásárlókká is válnak...","id":"20210528_Nanushkabutikot_nyitott_meg_Londonban_Szijjarto_Peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00f5036e-3255-42b4-90cf-c8f6e81e006d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ffb0a7-ea65-41c0-8580-848009390c94","keywords":null,"link":"/kkv/20210528_Nanushkabutikot_nyitott_meg_Londonban_Szijjarto_Peter","timestamp":"2021. május. 28. 14:57","title":"Nanushka-butikot nyitott meg Londonban Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8638a33-0974-4729-a207-7d6bd0a97f4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig egyetlen, az új módszert alkalmazó vizsgálat költségeinek kifizetésére sem mondott nemet az állam.","shortLead":"Eddig egyetlen, az új módszert alkalmazó vizsgálat költségeinek kifizetésére sem mondott nemet az állam.","id":"20210526_prosztatarak_diagnosztikai_eljaras_pontos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8638a33-0974-4729-a207-7d6bd0a97f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6de6cca-10ba-4da1-9173-dd4ea2d3772b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_prosztatarak_diagnosztikai_eljaras_pontos","timestamp":"2021. május. 26. 21:48","title":"Magyar találmány mentheti meg prosztatarákos betegek ezreit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9863e2d7-bf2a-4485-9a18-484c91a53deb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"45 százalékkal kell csökkentenie a szén-dioxid-kibocsátását az olajcégnek egy friss ítélet szerint.","shortLead":"45 százalékkal kell csökkentenie a szén-dioxid-kibocsátását az olajcégnek egy friss ítélet szerint.","id":"20210526_Kotelezi_a_holland_birosag_a_Shellt_a_karosanyagkibocsatas_csokkentesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9863e2d7-bf2a-4485-9a18-484c91a53deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a018f8-b9a0-42b9-b9a5-548d6999df71","keywords":null,"link":"/zhvg/20210526_Kotelezi_a_holland_birosag_a_Shellt_a_karosanyagkibocsatas_csokkentesere","timestamp":"2021. május. 26. 17:37","title":"Kötelezi a holland bíróság a Shellt a károsanyag-kibocsátás csökkentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869d6b5e-a908-41ba-aa6c-c74160b41e07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Real kispadján a klub elnöke Massimiliano Allegrit látná legszívesebben.","shortLead":"A Real kispadján a klub elnöke Massimiliano Allegrit látná legszívesebben.","id":"20210527_Marca_Zidane_elhagyja_a_Real_Madridot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=869d6b5e-a908-41ba-aa6c-c74160b41e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68840a6-9b6e-44f2-9375-637c9a8b905b","keywords":null,"link":"/sport/20210527_Marca_Zidane_elhagyja_a_Real_Madridot","timestamp":"2021. május. 27. 13:17","title":"Marca: Zidane elhagyja a Real Madridot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70ac1d06-e75b-4a9b-9272-c9e058555daa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A háziorvosától is kérheti az angol nyelvű igazolást, még akkor is, ha a koronavírus elleni oltást nem tőle kapta. Egyes nagy tömegeket beoltó oltópontok maguk is ezt javasolják azoknak, akik nem akarnak sokat várni.





","shortLead":"A háziorvosától is kérheti az angol nyelvű igazolást, még akkor is, ha a koronavírus elleni oltást nem tőle kapta...","id":"20210528_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_ketnyelvu_oltasi_igazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70ac1d06-e75b-4a9b-9272-c9e058555daa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7d1b1f-1f0e-4531-8299-2a26950d4c71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_ketnyelvu_oltasi_igazolas","timestamp":"2021. május. 28. 13:53","title":"Gyorsan megkaphatja az angol nyelvű oltási igazolást, ha külföldre utazna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2bd8c4-bf7c-4a20-afc5-1b3d400a5ebb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A KPMG kutatása szerint ötéves növekedést tört derékba a járvány, leginkább a közvetítések és a jegyeladások hiányát érezték meg a klubok.","shortLead":"A KPMG kutatása szerint ötéves növekedést tört derékba a járvány, leginkább a közvetítések és a jegyeladások hiányát...","id":"20210527_2100_milliard_forinttal_esett_vissza_a_legnagyobb_europai_focicsapatok_erteke_a_koronavirusjarvany_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e2bd8c4-bf7c-4a20-afc5-1b3d400a5ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19cfcf5a-dd0a-478f-9b03-c16924f2e1d5","keywords":null,"link":"/sport/20210527_2100_milliard_forinttal_esett_vissza_a_legnagyobb_europai_focicsapatok_erteke_a_koronavirusjarvany_miatt","timestamp":"2021. május. 27. 10:30","title":"2100 milliárd forinttal esett vissza a legnagyobb európai focicsapatok értéke a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]