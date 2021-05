A tájékoztatón bejelentették, megjelent az indiai mutáns Magyarországon, két fertőzöttet azonosítottak. A törzs mindenkit arra buzdít, hogy oltassa be magát.

Magyarországon is megjelent a koronavírus indiai variánsa - hangzott el az operatív törzs pénteki tájékoztatóján. Müller Cecília elmondása szerint két fertőzöttnél mutatták ki a mutánst, egyiküknél enyhe tünetek mutatkoztak csak. A másik beteg viszont súlyosabb állapotban van, őt még kórházban ápolják, bár lélegeztetőgépes ellátásra nem szorul.

A bejelentés előtt György István államtitkár, az oltási munkacsoport vezetője arról beszélt, mennyire sikeres az oltási program, "a számok önmagukért beszélnek", a regisztráltak 90, a társadalom 52 százalékát sikeresen beoltották legalább az oltás első dózisával. A kórházi oltópontokon és a háziorvosoknál elérhető a Pfizer, a Sinopharm, és kis mennyiségben a Szputnyik V vakcinája is. Hozzátette, hogy Budapesten még van olyan oltópont is, ahol Moderna, illevet Johnson&Johnson oltóanyagot lehet kérni, azonban az AstraZeneca vakcinája elfogyott. György szerint szállítási zavarok adódtak a vakcinával, így a csütörtökön érkezett 280 ezer adagot második körös oltásként fogják felhasználni.

Kedden 334 ezer adag Pfizer vakcina érkezett az országba, ezek közül 175 ezer adagot első adagként oltanak be a jelentkezőknek részben a háziorvosoknál, részben pedig a kórházi oltópontokon. Csütörtökön az AstraZeneca mellett 68 400 adag Moderna is érkezett, ennek is csak egy részét teszik elérhetővé első körös oltásként.

Az államtitkár továbbra is arra buzdít mindenkit, hogy kérje az oltást. Állítása szerint még félmillió olyan ember van, aki bár regisztrált, eddig egyik oltóanyagot sem adatta be magának, így őket SMS-ben is kérték erre.

Müller Cecília a tájékoztatón elmondta, hogy a vírus harmadik hulláma ugyan enyhül, de a fertőzés ezzel nem tűnt el az országból, így mindenkit óvatosságra intett. Felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt héthez képest 39 százalékos visszaesés van országszerte a naponta újonnan fertőzéssel regisztráltak számában. A visszaesés Somogy megyében a legnagyobb, itt ez a szám 57 százalék, de Csongrád-Csanád megyében is ehhez közeli, ott 53 százalékos visszaesést regisztráltak. Egyedül Vas megyében emelkedett a diagnosztizált fertőzöttek száma a múlt héthez képest, ott kilenc százalékos a növekedés. Müller hozzátette, hogy jelentősen csökkent a szennyvízben talált koronavírus-örökítőanyag koncentrációja is.

Az országos tisztifőorvos megemlítette a Sinopharm kínai oltóanyag klinikai vizsgálatának harmadik fázisában kapott eredményeket is, amiket a héten publikált egy nívós orvosszakmai lap. Eszerint az oltóanyag hatékonysága 72,8 százalékos.

Az operatív törzs a sajtó kérdéseire egyáltalán nem reagált.