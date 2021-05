Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8a73d213-a234-483e-8a3a-cb1978cefe0f","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Még csak 26 éves, de már egy évtizede lázad Fehéroroszország diktátora ellen, s amikor tavaly, az elcsalt elnökválasztás miatt kitört a hónapokig tartó tüntetéshullám, a részben általa vezetett közösségi hírcsatorna, a Nexta döntő szerepet játszott az Aljakszandr Lukasenka ellen lázadók hitének megerősítésében. Most Lukasenka egy repülőgépet is eltérített, hogy kézre kerítse Raman Prataszevicset. Nem biztos, hogy jól tette: az ellenzék újabb tüntetéseket szervez, s a légikalózkodás miatt sorra lépnek érvénybe a Fehéroroszországot sújtó újabb szankciók.","shortLead":"Még csak 26 éves, de már egy évtizede lázad Fehéroroszország diktátora ellen, s amikor tavaly, az elcsalt...","id":"20210526_Ime_a_fiatalember_aki_miatt_meg_tobb_szankciot_bevallalt_a_feherorosz_diktator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a73d213-a234-483e-8a3a-cb1978cefe0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73df5e80-9621-406b-9e84-535e4d299bb9","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_Ime_a_fiatalember_aki_miatt_meg_tobb_szankciot_bevallalt_a_feherorosz_diktator","timestamp":"2021. május. 26. 20:00","title":"Ki ez a fiatalember, aki miatt még több szankciót bevállalt a fehérorosz diktátor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a2ce73-5e35-4175-b997-078b776a6a3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdemi válasz helyett oltásellenes ellenzékről szóló tirádát kapott írásbeli kérdésére Szabó Tímea az Emmi államtitkárától.\r

","shortLead":"Érdemi válasz helyett oltásellenes ellenzékről szóló tirádát kapott írásbeli kérdésére Szabó Tímea az Emmi...","id":"20210527_szabo_timea_irasbeli_kerdes_emmi_kasler_retvari_oltasellenes_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2a2ce73-5e35-4175-b997-078b776a6a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83fbf0d1-1025-4ac1-ab76-911c916fd15a","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_szabo_timea_irasbeli_kerdes_emmi_kasler_retvari_oltasellenes_ellenzek","timestamp":"2021. május. 27. 21:00","title":"Vakcinaadatokra kérdezett rá Szabó Tímea, Rétvári azzal válaszolt: Mert az ellenzék…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d973e3-ab0a-44b9-aa45-a33334e619ed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig még csak 22 túlélőt találtak, a hajón mintegy 200-an utaztak.","shortLead":"Eddig még csak 22 túlélőt találtak, a hajón mintegy 200-an utaztak.","id":"20210526_nigeria_hajo_tragedia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46d973e3-ab0a-44b9-aa45-a33334e619ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708bc9b4-3fe0-4253-a0ee-1d88fc345842","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_nigeria_hajo_tragedia","timestamp":"2021. május. 26. 22:02","title":"Nigériában kettétört egy hajó, több mint 100 ember eltűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"300de0a1-11e4-4bed-881a-2003900f9445","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járvány miatt nem tudják fenntartani a veszteséges ágazat működtetését.","shortLead":"A járvány miatt nem tudják fenntartani a veszteséges ágazat működtetését.","id":"20210527_duna_hajjozas_bkv_kishajok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=300de0a1-11e4-4bed-881a-2003900f9445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd68ffcf-fd64-4048-8927-1b3fd21707d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_duna_hajjozas_bkv_kishajok","timestamp":"2021. május. 27. 15:19","title":"Nyáron nem járnak majd a menetrend szerinti BKV-hajók a Dunán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869d6b5e-a908-41ba-aa6c-c74160b41e07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csalódást keltő szezonon vannak túl a csapatok.","shortLead":"Csalódást keltő szezonon vannak túl a csapatok.","id":"20210527_real_madrid_zinedine_zidane_juventus_andrea_pirlo_massimiliano_allegri","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=869d6b5e-a908-41ba-aa6c-c74160b41e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7436a824-a536-4cc8-a524-c0f305ef1ca2","keywords":null,"link":"/sport/20210527_real_madrid_zinedine_zidane_juventus_andrea_pirlo_massimiliano_allegri","timestamp":"2021. május. 27. 14:50","title":"Edzőt vált a Real Madrid és a Juventus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68618ffa-8d60-47b4-b462-b102011bae67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igencsak az extrém tuning kategóriájába tartozik, amit a Posaidon cég művel általában az autók motorjaival. ","id":"20210526_940_loerot_hoznak_ki_manapsag_egy_AMG_E_Mercedesbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68618ffa-8d60-47b4-b462-b102011bae67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf647603-0ca8-45c6-a16f-133fb91301ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_940_loerot_hoznak_ki_manapsag_egy_AMG_E_Mercedesbol","timestamp":"2021. május. 28. 04:28","title":"940 lóerőt hoznak ki manapság egy utcára való E-osztályú AMG Mercedesből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b7e2e44-d1d0-4a4d-93e5-0f019291cdd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság fényképes felhívással keresi a szeméremsértő férfit.","shortLead":"A hatóság fényképes felhívással keresi a szeméremsértő férfit.","id":"20210528_hev_szemeremsertes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b7e2e44-d1d0-4a4d-93e5-0f019291cdd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d44f11-ca17-4372-a4e4-f4469f8f6281","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_hev_szemeremsertes","timestamp":"2021. május. 28. 10:52","title":"Szeméremsértő módon viselkedett egy férfi a HÉV-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"387d223d-f844-4bbb-a9ff-ba9b11ad57b2","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A járvány újabb vámszedői bukkantak fel az egészségügyi beszerzésekben: a Fideszhez közel álló üzleti körök ráeszméltek, hogy a kormány lagymatag tesztelési gyakorlata ellenére is nagyon nagy pénz van a gyorstesztekben. ","shortLead":"A járvány újabb vámszedői bukkantak fel az egészségügyi beszerzésekben: a Fideszhez közel álló üzleti körök...","id":"202121__haszon_ajarvanybol__allami_beszerzesek__haverok_vagy_ugyesek__felepulnek_acovidbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=387d223d-f844-4bbb-a9ff-ba9b11ad57b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38635f0a-46db-4411-8fc7-d1285b5857ec","keywords":null,"link":"/360/202121__haszon_ajarvanybol__allami_beszerzesek__haverok_vagy_ugyesek__felepulnek_acovidbol","timestamp":"2021. május. 27. 06:30","title":"Nem jött be a thai masszázs, az állami Covid-tesztekből viszont milliárdokat kaszáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]