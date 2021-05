Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"57c8d7a5-5aee-4601-bd3a-427c4f00a1c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke szerint a miniszterelnök már 32 éve vele foglalkozik.","shortLead":"A DK elnöke szerint a miniszterelnök már 32 éve vele foglalkozik.","id":"20210526_gyurcsany_orban_oszod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57c8d7a5-5aee-4601-bd3a-427c4f00a1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab687a9-cb83-43bb-af8a-d03ef26506c2","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_gyurcsany_orban_oszod","timestamp":"2021. május. 26. 19:48","title":"Gyurcsány reagált Orbán őszödözésére: Hú, csávókám! Hát, azért ez nagyon lent van!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603918f6-2bdf-41de-af3b-18815df88c9a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kelet-madridi Vicálvaro kerületben található az utca, amely a magyar legenda nevét viseli.","shortLead":"A kelet-madridi Vicálvaro kerületben található az utca, amely a magyar legenda nevét viseli.","id":"20210526_puskas_ferenc_utca_madrid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=603918f6-2bdf-41de-af3b-18815df88c9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d65b9b6-353e-4666-9b56-54293adaef85","keywords":null,"link":"/sport/20210526_puskas_ferenc_utca_madrid","timestamp":"2021. május. 26. 19:21","title":"Puskás Ferencről neveztek el utcát Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ügyvédje szerint nincs szó vádalkuról, és nem volt más választása a férfinak, mint megnevezni Sz. Lajost.","shortLead":"A férfi ügyvédje szerint nincs szó vádalkuról, és nem volt más választása a férfinak, mint megnevezni Sz. Lajost.","id":"20210526_h_attila_itelet_katzenbach_gyilkossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88852322-a085-46a0-be77-e25001f24adb","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_h_attila_itelet_katzenbach_gyilkossag","timestamp":"2021. május. 26. 07:18","title":"Előnyösebb ítélet reményében dobta fel társát a Katzenbach Imre megölésével gyanúsított H. Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Brüsszel azt követeli a brit–svéd gyógyszergyártó vállalattól, hogy hozza be lemaradását, és szállítson le 90 millió vakcinát a 27 tagállamnak.\r

","shortLead":"Brüsszel azt követeli a brit–svéd gyógyszergyártó vállalattól, hogy hozza be lemaradását, és szállítson le 90 millió...","id":"20210526_Belga_birosag_astrazeneca_europai_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696dfc9a-0461-4093-a62c-67d8239dc09c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210526_Belga_birosag_astrazeneca_europai_bizottsag","timestamp":"2021. május. 26. 13:45","title":"Belga bíróság előtt az Európai Bizottság és az AstraZeneca vitája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abaadbc6-4910-4063-9c4d-e465f4d24fac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Végre a magyar nézők is láthatják Thomas Vinterberg filmjét, de jó eséllyel a számos alkalommal elhalasztott Nincs idő meghalni is megérkezik a mozikba. ","shortLead":"Végre a magyar nézők is láthatják Thomas Vinterberg filmjét, de jó eséllyel a számos alkalommal elhalasztott Nincs idő...","id":"20210526_Cinema_City_mozi_nyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abaadbc6-4910-4063-9c4d-e465f4d24fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b244285b-27a8-4dfe-888f-5fd322707504","keywords":null,"link":"/kultura/20210526_Cinema_City_mozi_nyitas","timestamp":"2021. május. 26. 12:25","title":"Június 3-án Oscar-díjas filmekkel nyit újra a Cinema City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0253352e-6a61-41b6-964a-ffbdcc7752ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 8-as út forgalmas székesfehérvári körforgalma előtt megszűnik a két sáv, vagyis a cipzárelv szerint kellene besorolnia az autósoknak, hogy rövidebb idő alatt átjusson mindenki. Az elv elég ritkán működik tökéletesen.","shortLead":"A 8-as út forgalmas székesfehérvári körforgalma előtt megszűnik a két sáv, vagyis a cipzárelv szerint kellene...","id":"20210527_Buntetofekezett_aztan_direkt_feltartotta_az_egesz_sort__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0253352e-6a61-41b6-964a-ffbdcc7752ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45755001-75d0-49b9-8b51-fc22141f94d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_Buntetofekezett_aztan_direkt_feltartotta_az_egesz_sort__video","timestamp":"2021. május. 27. 08:06","title":"Nem működött a cipzárelv Fehérváron, egy autós inkább feltartotta az egész sort – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9863e2d7-bf2a-4485-9a18-484c91a53deb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"45 százalékkal kell csökkentenie a szén-dioxid-kibocsátását az olajcégnek egy friss ítélet szerint.","shortLead":"45 százalékkal kell csökkentenie a szén-dioxid-kibocsátását az olajcégnek egy friss ítélet szerint.","id":"20210526_Kotelezi_a_holland_birosag_a_Shellt_a_karosanyagkibocsatas_csokkentesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9863e2d7-bf2a-4485-9a18-484c91a53deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a018f8-b9a0-42b9-b9a5-548d6999df71","keywords":null,"link":"/zhvg/20210526_Kotelezi_a_holland_birosag_a_Shellt_a_karosanyagkibocsatas_csokkentesere","timestamp":"2021. május. 26. 17:37","title":"Kötelezi a holland bíróság a Shellt a károsanyag-kibocsátás csökkentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03d0c20c-42fe-4d34-8f56-6203b4ca7dd7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Horváth Péter szerint a pedagógusok fizetése nem követte a minimálbér növekedését.","shortLead":"Horváth Péter szerint a pedagógusok fizetése nem követte a minimálbér növekedését.","id":"20210526_nemzeti_pedagogus_kar_beremeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03d0c20c-42fe-4d34-8f56-6203b4ca7dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff55c87-b7f2-44ac-ab2d-ff0a5eed1add","keywords":null,"link":"/elet/20210526_nemzeti_pedagogus_kar_beremeles","timestamp":"2021. május. 26. 19:40","title":"Nemzeti Pedagógus Kar elnöke: 65 százalékos pedagógusbér-emelésre lenne szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]