Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5cee18df-4f16-4031-ba13-79087867e060","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A futballistaként a Milannál és a Juventusnál is legendaként számontartott tréner egy évig vezette a torinóiakat.\r

","shortLead":"A futballistaként a Milannál és a Juventusnál is legendaként számontartott tréner egy évig vezette a torinóiakat.\r

","id":"20210528_juventus_andrea_pirlo_menesztes_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cee18df-4f16-4031-ba13-79087867e060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061cba5c-ad5b-41f1-a941-c0510072fbf4","keywords":null,"link":"/sport/20210528_juventus_andrea_pirlo_menesztes_foci","timestamp":"2021. május. 28. 13:59","title":"Hivatalos: a Juventus menesztette Pirlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vádemelést javasol a rendőrség azzal a férfival szemben, akit azzal gyanúsítanak, hogy támadást kísérelt meg végrehajtani a koronavírusról és a gazdaság újraindításáról szóló nemzeti konzultációnak otthont adó weboldal ellen tavaly szeptemberben.

","shortLead":"Vádemelést javasol a rendőrség azzal a férfival szemben, akit azzal gyanúsítanak, hogy támadást kísérelt meg...","id":"20210529_vademeles_rendorseg_gyanusitas_tamadas_nemzeti_konzultacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d502e0-2e0f-48c9-9590-f85b8da0a0a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_vademeles_rendorseg_gyanusitas_tamadas_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2021. május. 29. 10:06","title":"Vádat emelhetnek a férfi ellen, aki rájött, hogyan lehet meghackelni a nemzeti konzultációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f38675f-b067-4031-b83b-481743876fb8","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Az Orbán-rendszer névadója igényt tart arra, hogy hű fegyverhordozói ideológiai keretet barkácsoljanak a tevékenységének, ők pedig ezt sietve teljesítették is. ","shortLead":"Az Orbán-rendszer névadója igényt tart arra, hogy hű fegyverhordozói ideológiai keretet barkácsoljanak...","id":"202121__orban_es_ideologusai__elmaradt_szembenezes__politikai_termek__rendszer_kritikanelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f38675f-b067-4031-b83b-481743876fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c427a44d-9c21-4734-a948-b1daef332476","keywords":null,"link":"/360/202121__orban_es_ideologusai__elmaradt_szembenezes__politikai_termek__rendszer_kritikanelkul","timestamp":"2021. május. 29. 11:00","title":"Kizárólag Orbán Viktor dicsőségét zengik a róla írt könyvek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621fddf8-e192-43a7-94b0-9d2c3e7b2b40","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A Ceután gerjesztett menekültválsággal Marokkó jelezte Spanyolországnak és az EU-nak, hogy itt az ideje elismerni a fennhatóságát Nyugat-Szahara felett.","shortLead":"A Ceután gerjesztett menekültválsággal Marokkó jelezte Spanyolországnak és az EU-nak, hogy itt az ideje elismerni...","id":"202121__menekultek_ceutan__marokko_uzen__nyugatszahara_es_azeu__hullamtorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=621fddf8-e192-43a7-94b0-9d2c3e7b2b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f691956c-7626-4dda-baaa-c1eadea6280a","keywords":null,"link":"/360/202121__menekultek_ceutan__marokko_uzen__nyugatszahara_es_azeu__hullamtorok","timestamp":"2021. május. 29. 13:30","title":"Marokkónak Nyugat-Szahara kell, ezért \"küldi\" a menekülteket Spanyolországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d169da2-570c-4b85-acb8-d020bcb73e54","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sidi Pétert hallgatta volna meg a Magyar Sportlövők Szövetségének fegyelmi bizottsága, de ő egy levelet küldött maga helyett, amelyben előadta saját verzióját arról, mit keresett csapattársa, Péni István szobájában.","shortLead":"Sidi Pétert hallgatta volna meg a Magyar Sportlövők Szövetségének fegyelmi bizottsága, de ő egy levelet küldött maga...","id":"20210528_sidi_peter_peni_istvan_spotlovok_dopping_szabotazs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d169da2-570c-4b85-acb8-d020bcb73e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666312f7-6add-4e5b-a568-afe2cd0acea5","keywords":null,"link":"/sport/20210528_sidi_peter_peni_istvan_spotlovok_dopping_szabotazs","timestamp":"2021. május. 28. 15:50","title":"Sportlövőbotrány: Sidi Péter megmagyarázta, mit keresett csapattársa szobájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63e8dd4-8ce6-4e66-bda5-7910b300f9c7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egyetlen magyar versenyző sem jutott fináléba a férfi puskások 50 méteres összetett számában Eszéken.","shortLead":"Egyetlen magyar versenyző sem jutott fináléba a férfi puskások 50 méteres összetett számában Eszéken.","id":"20210529_sportloveszet_pekler_zalan_kabat_kizaras_eb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e63e8dd4-8ce6-4e66-bda5-7910b300f9c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a123b04-bde0-4177-b019-df1df1eb32dc","keywords":null,"link":"/sport/20210529_sportloveszet_pekler_zalan_kabat_kizaras_eb","timestamp":"2021. május. 29. 20:07","title":"Kabátja miatt zártak ki egy magyar sportlövőt az Eb-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daa857ed-7924-475b-93ef-90a5cf9cf704","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három próba Onlineországban címmel tesz elérhetővé a vasárnapi gyereknap alkalmából egy különleges, saját főhősökkel és választható helyszínekkel személyre szabható mesét a Telekom. A szolgáltató tudatos és okos netezésre buzdítja a fiatalokat, miközben fel szeretné hívni a figyelmet a családi összedolgozás fontosságára is. ","shortLead":"Három próba Onlineországban címmel tesz elérhetővé a vasárnapi gyereknap alkalmából egy különleges, saját főhősökkel és...","id":"20210528_telekom_a_mi_mesenk_gyereknap_harom_proba_onlineorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daa857ed-7924-475b-93ef-90a5cf9cf704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291e81c7-912a-417e-aa93-7003a0ccd02e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_telekom_a_mi_mesenk_gyereknap_harom_proba_onlineorszagban","timestamp":"2021. május. 28. 14:33","title":"Egy különleges mese válik elérhetővé vasárnap, mindenki saját családjára szabhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szakértők megállapítása szerint ez a vírus fertőzőbb és könnyen terjed a levegőben.","shortLead":"Szakértők megállapítása szerint ez a vírus fertőzőbb és könnyen terjed a levegőben.","id":"20210529_koronavirus_brit_indiai_mutacio_vietnam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f068cf8-bf9f-4814-8ec7-753ed3963bee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_koronavirus_brit_indiai_mutacio_vietnam","timestamp":"2021. május. 29. 12:41","title":"A brit és az indiai koronavírus-mutáció keverékét azonosították Vietnamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]