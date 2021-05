Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d3eaa655-109f-40a5-b649-b91da243daa3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A TritonLife-nál bíznak abban, hogy együttműködne velük a jogalkotó, ha változás lenne a meddőségi kezelésben.","shortLead":"A TritonLife-nál bíznak abban, hogy együttműködne velük a jogalkotó, ha változás lenne a meddőségi kezelésben.","id":"20210528_magan_meddosegi_kozpont_modositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3eaa655-109f-40a5-b649-b91da243daa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92076041-7d2a-4be1-a753-97818f6b1d6d","keywords":null,"link":"/kkv/20210528_magan_meddosegi_kozpont_modositas","timestamp":"2021. május. 28. 19:53","title":"Nem tud arról a legnagyobb magán meddőségi központ, hogy 2022 nyarától nem végezhetnének beavatkozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e9158e7-ecd0-4c4a-87cd-6c34380ee3d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség kinyomozta, hogy ők használták a hamis rendszámot.","shortLead":"A rendőrség kinyomozta, hogy ők használták a hamis rendszámot.","id":"20210529_Rendorok_kovettek_Czegledy_Csabat_nem_letezo_rendszammal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e9158e7-ecd0-4c4a-87cd-6c34380ee3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde46da4-f408-4bc7-8e88-fd254103765d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_Rendorok_kovettek_Czegledy_Csabat_nem_letezo_rendszammal","timestamp":"2021. május. 29. 13:14","title":"Rendőrök követték Czeglédy Csabát nem létező rendszámmal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca45503-b7cf-44c5-a82f-1c2b86dd4c63","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismeretlenek belelőttek egy koncertre gyülekező tömegbe helyi idő szerint szombat éjjel a floridai Miamiban, legalább két ember életét vesztette, sokan megsebesültek - közölték rendőrségi forrásból.","shortLead":"Ismeretlenek belelőttek egy koncertre gyülekező tömegbe helyi idő szerint szombat éjjel a floridai Miamiban, legalább...","id":"20210530_Koncertlatogatok_koze_lottek_ismeretlenek_az_Egyesult_Allamokban_halottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ca45503-b7cf-44c5-a82f-1c2b86dd4c63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"834fbeb6-463e-493b-a091-bcaebaae10b3","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Koncertlatogatok_koze_lottek_ismeretlenek_az_Egyesult_Allamokban_halottak","timestamp":"2021. május. 30. 13:49","title":"Koncertlátogatók közé lőttek Miamiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Sok napsütés, erős szél, néhol záporok, zivatarok - ilyen lesz a vasárnap.","shortLead":"Sok napsütés, erős szél, néhol záporok, zivatarok - ilyen lesz a vasárnap.","id":"20210529_Jo_ido_lesz_holnap_de_esernyot_vigyunk_magunkkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"865f307a-997b-4fda-a910-765439d821e8","keywords":null,"link":"/elet/20210529_Jo_ido_lesz_holnap_de_esernyot_vigyunk_magunkkal","timestamp":"2021. május. 29. 15:36","title":"Jó idő lesz holnap, de esernyőt vigyünk magunkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec3d591-df83-4b69-9a58-9f621ed6faf9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orbán hallgatott a brit kritikákról



