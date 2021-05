Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"51a903d3-3dd0-40ff-817a-8d84a86db40f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Mercedes tágas új modelljére ideális esetben akár a nagycsaládos kedvezmény és az elektromos autókra igényelhető támogatás is igénybe vehető. Kipróbáltuk, hogy milyen a szinte hangtalanul suhanó V-osztály.","shortLead":"A Mercedes tágas új modelljére ideális esetben akár a nagycsaládos kedvezmény és az elektromos autókra igényelhető...","id":"20210530_nagycsalados_auto_teszten_a_7_uleses_elektromos_mercedes_eqv_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51a903d3-3dd0-40ff-817a-8d84a86db40f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6483ed95-a9a7-477f-a768-1c36f404454d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210530_nagycsalados_auto_teszten_a_7_uleses_elektromos_mercedes_eqv_velemeny","timestamp":"2021. május. 30. 11:00","title":"Nagycsaládosok villanásnyi álma: teszten a 7 üléses, elektromos Mercedes EQV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be8b4088-6459-49a1-b3d3-e84423b45d34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazarendelték Bus Szilveszter nagykövetet Thaiföldről, és már nincs is a külügy kötelékében – tudta meg a hvg.hu. Az MSZP-s Mesterházy Attilát az “agyonhallgatás” a pedofilbotrányba keveredett, azóta elítélt volt perui nagykövet, Kaleta Gábor ügyére emlékezteti.","shortLead":"Hazarendelték Bus Szilveszter nagykövetet Thaiföldről, és már nincs is a külügy kötelékében – tudta meg a hvg.hu...","id":"20210528_Visszahivtak_a_bangkoki_magyar_nagykovetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be8b4088-6459-49a1-b3d3-e84423b45d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a521d0d6-d008-456e-9ad3-fb2f2db4a89a","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_Visszahivtak_a_bangkoki_magyar_nagykovetet","timestamp":"2021. május. 28. 16:11","title":"Tisztségéhez méltatlan viselkedés miatt visszahívták a bangkoki magyar nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e0df11-439f-45b4-b4b1-55701e7957f2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az alkalmazottak sokszor a saját ruhájukban kénytelenek dolgozni.","shortLead":"Az alkalmazottak sokszor a saját ruhájukban kénytelenek dolgozni.","id":"20210528_BKV_szakszervezet_munkaruha_gyujtes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2e0df11-439f-45b4-b4b1-55701e7957f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1091a133-5ff9-43e7-8229-7193ab1b8e25","keywords":null,"link":"/kkv/20210528_BKV_szakszervezet_munkaruha_gyujtes","timestamp":"2021. május. 28. 19:38","title":"A BKV szakszervezete gyűjt munkaruhákat a dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3446ec7f-2bb1-4bf1-82c4-a2cabb6182f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Telex információi szerint az Európa nevű rendezvényhajó utasa előbb belekapaszkodott a Lánchíd állványzatába, majd miután a hajó \"kiúszott\" alóla, kénytelen volt a vízbe ugrani.

","shortLead":"A Telex információi szerint az Európa nevű rendezvényhajó utasa előbb belekapaszkodott a Lánchíd állványzatába, majd...","id":"20210530_A_Dunaba_ugrott_egy_ferfi_a_Lanchidnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3446ec7f-2bb1-4bf1-82c4-a2cabb6182f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1973531-89ce-4f0c-a679-a6a585f35660","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_A_Dunaba_ugrott_egy_ferfi_a_Lanchidnal","timestamp":"2021. május. 30. 08:21","title":"A Dunába ugrott egy férfi a Lánchídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af085dbb-e0a6-4ae4-a1f7-ecf94b5f235f","c_author":"Kovács Gábor","category":"itthon","description":"A járvány harmadik hullámának kezdetén, illetve az arról szóló intenzív kormányzati kommunikációs offenzíva idején regisztráltak legtöbben oltásért. A Kabinetiroda titkolja, mikor hány e-mail-címre küldtek ki a regisztráltaknak \"tájékoztató\" e-mailt.","shortLead":"A járvány harmadik hullámának kezdetén, illetve az arról szóló intenzív kormányzati kommunikációs offenzíva idején...","id":"20210530_Volt_egy_kiugro_het_amikor_432_ezren_jelentkeztek_oltasert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af085dbb-e0a6-4ae4-a1f7-ecf94b5f235f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997ace9e-2a5c-4db0-9486-65c20b213b13","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_Volt_egy_kiugro_het_amikor_432_ezren_jelentkeztek_oltasert","timestamp":"2021. május. 30. 14:00","title":"Volt egy hét, amikor majdnem félmillióan jelentkeztek oltásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3aa4c00-2100-4258-b279-281c6507c877","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Mindenki számára egyértelmű: Fehéroroszország egy hamis bombariadóval kényszerítette múlt vasárnap minszki leszállásra a Ryanair repülőjét, hogy a rendőrök őrizetbe vehessék az egyik vezető ellenzékit, Raman Prataszevicset. Oroszország az egyetlen, amely kitart a fehérorosz diktátor, Aljakszandr Lukasenka mellett, ám Moszkva megkéri a támogatás árát.","shortLead":"Mindenki számára egyértelmű: Fehéroroszország egy hamis bombariadóval kényszerítette múlt vasárnap minszki leszállásra...","id":"20210530_Igy_gyuri_egy_hazugsag_Oroszorszag_ala_Feheroroszorszagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3aa4c00-2100-4258-b279-281c6507c877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a92b51-c788-4c19-9826-9e76f97968eb","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Igy_gyuri_egy_hazugsag_Oroszorszag_ala_Feheroroszorszagot","timestamp":"2021. május. 30. 12:00","title":"Így gyűri egy hazugság Oroszország alá Fehéroroszországot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96c73df-a921-4e50-90ef-e0a438974162","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A járvány miatt elmaradt a dalszerző-énekes 75. születésnapjának megünneplése, most egy kislemezzel pótolták. ","shortLead":"A járvány miatt elmaradt a dalszerző-énekes 75. születésnapjának megünneplése, most egy kislemezzel pótolták. ","id":"20210530_Kulonleges_bakelittel_leptek_meg_Brody_Janost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c96c73df-a921-4e50-90ef-e0a438974162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5583d1-dfad-4336-8a74-90ab3d861872","keywords":null,"link":"/kultura/20210530_Kulonleges_bakelittel_leptek_meg_Brody_Janost","timestamp":"2021. május. 30. 14:37","title":"Saját dalai kerültek Bródy János különleges, meglepetés bakelit-lemezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9fcd3f3-1d63-49eb-a43c-713e23a3e3b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök fizetése nőtt, ahogy a hivatalos átlagbér is - csak több lett a munkanélküli és a részmunkaidős, meg az infláció.","shortLead":"A miniszterelnök fizetése nőtt, ahogy a hivatalos átlagbér is - csak több lett a munkanélküli és a részmunkaidős, meg...","id":"20210529_Orban_beret_annyira_nem_viselte_meg_a_valsag_masoket_igen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9fcd3f3-1d63-49eb-a43c-713e23a3e3b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3094f6c2-f2b7-4c73-9b0b-3ae950ea871b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210529_Orban_beret_annyira_nem_viselte_meg_a_valsag_masoket_igen","timestamp":"2021. május. 29. 16:24","title":"Orbán bérét annyira nem viselte meg a válság, másokét igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]