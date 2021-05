Karácsony Gergely alkalmatlan, mert azt se tudja megszámolni, kiket képviselne miniszterelnökként – mondhatnánk a kormánypropaganda modorában. De természetesen nem állítunk ilyesmit, hiszen a főpolgármester új mozgalmának nevét adó 99 százalék nem statisztikai, hanem jelképes szám. Politikai értelmezése ez: „a kiváltságos kevesek 1 százalékának trónfosztása a 99 százaléknyi többség javára és érdekében”.



Földhözragadtabban, statisztikai alapon nem jön ki egykönnyen az egy százalék. Már csak azért sem, mert e tárgyban meglehetősen szűkösek az adatok. De vethetünk egy pillantást arra, kik lehetnek (és kik nem) Magyarországon egyszázaléknyian. Ez szűken százezer embernek felel meg, mivel idén január elsején az ország népessége a KSH szerint kereken 9,7 millió, állandó lakossága a Belügyminisztérium szerint 9,9 millió volt.

A nagyon gazdagok ennél jóval kevesebben vannak. Az elérhető legutóbbi, 2018-as becslés szerint talán 200 család „szupergazdag“ (8 milliárd forint fölötti vagyonnal). Sőt a „felső tízezer“ következő csoportja is csak 2000–2500, legalább egymilliárdos vagyonnal jellemezhető családból áll. Más kérdés, hogy „trónfosztás“ szempontjából e százak és ezrek igen eltérő helyzetben vannak. Egy ennél – és az egy százaléknál is – bővebb kategóriánál, a felső öt százaléknál már viszonylagos a gazdagság: ebbe a sávba már 70 milliós vagyonnal (egy jobb belvárosi lakás és egy jó autó árával) be lehet kerülni.

© AFP / Perry Mastrovito

Politikai, netán rendszerváltoztatási szempontból bővebb és természetesen egészen más jellegű kategória azoké, akiknek a megélhetése közvetlenül a kormánytól vagy kormányközeli köröktől függ. Ez már jóval tágabb kör: a közszférában az állam által foglalkoztatottak létszáma idén márciusban kis híján 780 ezer fő volt.



Példa lehet a Mészáros Lőrinchez köthető vállalatok alkalmazottainak létszáma is, amely viszont nagyjából 4 ezerre becsülhető. Ez heterogén összetételű csoport, benne olyanokkal is, akik akár a munkahelyük felvásárlása révén – nem feltétlenül önszántukból – kerültek ebbe a társaságba.



Egyszázaléknyi magyar valójában elég sok embert jelent, olyanokat, akiknek képviselete bármelyik miniszterelnök számára természetes. Egy fiatalabb évjárat is majdnem egy százalékot teszi ki: 2019-ben 90 ezren fejezték be az általános iskola nyolcadik osztályát. A korfa másik vége felé a 2020 újévi állapot szerint a 72 évesek közelítették meg legjobban az egy százalékot, ők akkor 99 729-en voltak.

© Túry Gergely

Most mintegy százezren lehetnek, akik poszt-covid szindrómával küzdenek Magyarországon. Egy százalékot tesz ki – a nemzetközi arányoknak megfelelően – az autisták aránya. Körülbelül ennyien lehetnek szkizofrének (míg a gyakran viszonyítási alapként emlegetett balkezesek jóval többen vannak).



Egy százalék az olyan családok aránya, amelyekben az apa egyedül nevel négy vagy több gyereket (valójóban az arány kicsit alacsonyabb, mert Magyarországon csak 7,7 millióan élnek családban). Évente valamivel egy százalék fölött van a Magyarországról külföldre elvándorlók nettó aránya, ez körülbelül annyi, mint ahányan a hazai autóiparban dolgoznak.

(A cikk megírásában közreműködött Puszta Dóra és Szabó Yvette)