[{"available":true,"c_guid":"b46011ac-2f2d-4224-b002-7b5958a2b499","c_author":"HVG","category":"360","description":"Összehasonlítottuk az elmúlt 3 évtized legfontosabb számait a térség országaiban. Magyarország jobb helyzetből indult, most szinte mindenben sereghajtó a visegrádi négyesben. ","shortLead":"Összehasonlítottuk az elmúlt 3 évtized legfontosabb számait a térség országaiban. Magyarország jobb helyzetből indult...","id":"202121_a_visegradi_negyes_magyarorszag_gyengen_teljesit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b46011ac-2f2d-4224-b002-7b5958a2b499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1954f065-0741-48ec-88fb-39e1f0899053","keywords":null,"link":"/360/202121_a_visegradi_negyes_magyarorszag_gyengen_teljesit","timestamp":"2021. május. 31. 13:00","title":"Magyarország még a V4-eken belül is gyengén teljesített az elmúlt 30 évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d9e586-9e84-4d8a-824c-5047e4581700","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 23 éves férfi hat nőt támadott meg.","shortLead":"A 23 éves férfi hat nőt támadott meg.","id":"20210531_nigeriai_ferfi_szexualis_eroszak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07d9e586-9e84-4d8a-824c-5047e4581700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745080bc-d440-4ba1-b49f-461248955a15","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_nigeriai_ferfi_szexualis_eroszak","timestamp":"2021. május. 31. 12:54","title":"Magyar nők bántalmazásával, megerőszakolásával vádolnak egy nigériai férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f65758a-1255-4e81-aa42-1115b8f6a037","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annak kell most győzni szerintük, aki a legerősebb ellenfele lehet a Fidesznek.","shortLead":"Annak kell most győzni szerintük, aki a legerősebb ellenfele lehet a Fidesznek.","id":"20210530_A_Jobbik_Kalman_Olgat_tamogatja_a_II_keruleti_elovalasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f65758a-1255-4e81-aa42-1115b8f6a037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ee93ea-88ac-4a76-9db0-1513ae55ff48","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_A_Jobbik_Kalman_Olgat_tamogatja_a_II_keruleti_elovalasztason","timestamp":"2021. május. 30. 19:21","title":"A Jobbik Kálmán Olgát támogatja a II. kerületi előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jó éve volt a TV2 Média Csoportnak, nagyot nőtt a bevétel, így a nyereség is.","shortLead":"Jó éve volt a TV2 Média Csoportnak, nagyot nőtt a bevétel, így a nyereség is.","id":"20210531_tv2_nyereseg_beszamolo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bbf102-0ffa-4e52-8029-f9bc7c67df0e","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_tv2_nyereseg_beszamolo","timestamp":"2021. május. 31. 15:26","title":"Több mint kétszeresére nőtt a TV2 profitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85931d6d-ccbb-4248-858f-9a4dd2236410","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Marson nem igazán jellemzőek a felhős napok, de nemrég egy ilyen időszak köszöntött be. A NASA egyik műszere azonnal gyűjteni kezdte az adatokat.","shortLead":"A Marson nem igazán jellemzőek a felhős napok, de nemrég egy ilyen időszak köszöntött be. A NASA egyik műszere azonnal...","id":"20210531_nasa_felho_mars_curiosity","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85931d6d-ccbb-4248-858f-9a4dd2236410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b9b540c-b6c8-4759-9559-b98361e7deec","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_nasa_felho_mars_curiosity","timestamp":"2021. május. 31. 08:03","title":"Színes, világító felhőket fotózott a Marson a Curiosity","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783926a7-d16a-4c29-bc91-941678ed2a5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokat, akik most kapták volna meg a koronavírus-fertőzés elleni vakcina második adagját, későbbre hívják vissza.","shortLead":"Azokat, akik most kapták volna meg a koronavírus-fertőzés elleni vakcina második adagját, későbbre hívják vissza.","id":"20210531_kutvolgyi_korhaz_astrazeneca_vedooltas_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=783926a7-d16a-4c29-bc91-941678ed2a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14846ff4-7c35-41d8-abbf-47fa2ca54940","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_kutvolgyi_korhaz_astrazeneca_vedooltas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 31. 11:53","title":"Index: Nem adnak be második oltásokat a Kútvölgyi úti oltóponton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cdb1471-7a7b-4584-9f6e-197db76d6144","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A villamosítás tökéletesen illeszkedik majd az ultraluxus világszemlélethez – hangsúlyozza a márka vezérigazgatója.","shortLead":"A villamosítás tökéletesen illeszkedik majd az ultraluxus világszemlélethez – hangsúlyozza a márka vezérigazgatója.","id":"20210531_Silent_Shadow_neven_fejlesztik_az_elektromos_RollsRoyceot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cdb1471-7a7b-4584-9f6e-197db76d6144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a46255-94fb-417a-9dec-c1daf4fdd622","keywords":null,"link":"/cegauto/20210531_Silent_Shadow_neven_fejlesztik_az_elektromos_RollsRoyceot","timestamp":"2021. május. 31. 08:08","title":"Silent Shadow néven fejlesztik az elektromos Rolls-Royce-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábban vártnál gyorsabb lehet a magyar gazdaság kilábalása az OECD friss jelentése szerint.","shortLead":"A korábban vártnál gyorsabb lehet a magyar gazdaság kilábalása az OECD friss jelentése szerint.","id":"20210531_OECD_valsag_gdp_novekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6f6c7d-15f2-4eff-8062-021c9ba021bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210531_OECD_valsag_gdp_novekedes","timestamp":"2021. május. 31. 14:36","title":"OECD: 2022 elejére érhet vissza a magyar gazdaság oda, ahonnan a válság előtt esni kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]