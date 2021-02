Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azok a személyek, akiket az új vírus betegít meg, 14 napos karanténba kell, hogy vonuljanak a legújabb olasz utasítások szerint.","shortLead":"Azok a személyek, akiket az új vírus betegít meg, 14 napos karanténba kell, hogy vonuljanak a legújabb olasz utasítások...","id":"20210202_olaszorszag_koronavirus_mutacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ee453e-880c-406c-9255-fecf6894b756","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_olaszorszag_koronavirus_mutacio","timestamp":"2021. február. 02. 19:25","title":"Olaszországban már a brazil és az afrikai koronavírus-mutáció is terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A BrightWhite-ot reklámozó influenszereknek helyreigazítást kell közzétenniük.","shortLead":"A BrightWhite-ot reklámozó influenszereknek helyreigazítást kell közzétenniük.","id":"20210202_gvh_fogfeherito_reklam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd5de2b-73c7-4ec4-affb-0ca025ee6f70","keywords":null,"link":"/kkv/20210202_gvh_fogfeherito_reklam","timestamp":"2021. február. 02. 14:35","title":"Megtiltotta a GVH egy fogfehérítő eszköz reklámozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd126587-6438-44b5-8735-a39c4ad0daff","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Csaknem 50 évvel vetheti vissza a történelemben Mianmart a katonaság hatalomátvétele: a hétfői államcsíny nem csupán a demokratizálódást törte derékba, de a legsötétebb katonai diktatúrába is visszasodorhatja az országot.","shortLead":"Csaknem 50 évvel vetheti vissza a történelemben Mianmart a katonaság hatalomátvétele: a hétfői államcsíny nem csupán...","id":"20210202_Az_orszagunk_egy_repulni_tanulo_madar_aminek_a_hadsereg_most_letorte_a_szarnyait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd126587-6438-44b5-8735-a39c4ad0daff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4373bc80-49a1-47af-a3a2-1b8f72c67bfc","keywords":null,"link":"/vilag/20210202_Az_orszagunk_egy_repulni_tanulo_madar_aminek_a_hadsereg_most_letorte_a_szarnyait","timestamp":"2021. február. 02. 18:47","title":"„Az országunk egy repülni tanuló madár, aminek a hadsereg most letörte a szárnyait”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e57599-7625-493f-9887-b953616f940e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrök gumibottal és sokkolóval estek a Navalnij-ítélet miatt tiltakozóknak.","shortLead":"A rendőrök gumibottal és sokkolóval estek a Navalnij-ítélet miatt tiltakozóknak.","id":"20210203_navalnij_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7e57599-7625-493f-9887-b953616f940e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44132d2-495b-45dd-9301-12d077f80016","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_navalnij_tuntetes","timestamp":"2021. február. 03. 08:29","title":"Több mint 1400 embert vettek őrizetbe az oroszországi tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldalon megjelenő tartalmak a minisztérium szerint \"növelik a bizonytalanságot\" az országban. 