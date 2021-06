Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4216d9d2-d4f3-42e8-87d8-aa138c7e9fec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Egri csillagok nyitójelenetét ábrázoló szoborra gyalázkodó kommentfolyam zúdult.","shortLead":"Az Egri csillagok nyitójelenetét ábrázoló szoborra gyalázkodó kommentfolyam zúdult.","id":"20210531_Atadtak_Egerben_Vicuska_es_Gergo_szobrat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4216d9d2-d4f3-42e8-87d8-aa138c7e9fec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f8c98c-19b1-429b-a600-21615d93f39d","keywords":null,"link":"/elet/20210531_Atadtak_Egerben_Vicuska_es_Gergo_szobrat","timestamp":"2021. május. 31. 11:06","title":"Átadták Egerben Vicuska és Gergő szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3cb0cb-9cf6-48fc-8d6b-c425490c84cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négyszeresére növelte az FTC Labdarúgó Zrt. a nyereségét.","shortLead":"Négyszeresére növelte az FTC Labdarúgó Zrt. a nyereségét.","id":"20210531_ftc_nyereseg_profit_Beszamolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb3cb0cb-9cf6-48fc-8d6b-c425490c84cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c8ea82-4e38-4a7e-b84e-7d172990ca1e","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_ftc_nyereseg_profit_Beszamolo","timestamp":"2021. május. 31. 17:06","title":"3,2 millió forintot keresnek átlagosan az alkalmazottak a Fradi focicsapatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40fdb90-3eed-40b8-a569-27e1435255c8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nagyot ment a sportfogadás, de kevesebb sorsjegyet vettek az emberek a járvány évében.","shortLead":"Nagyot ment a sportfogadás, de kevesebb sorsjegyet vettek az emberek a járvány évében.","id":"20210531_szerencsejatek_zrt_rekord_ev_bevetel_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f40fdb90-3eed-40b8-a569-27e1435255c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46801bb4-59da-4e6a-9a55-d472c7dc92f7","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_szerencsejatek_zrt_rekord_ev_bevetel_2020","timestamp":"2021. május. 31. 10:16","title":"Rekordot jelentő 23,9 milliárdot keresett a szerencsevadászokon a Szerencsejáték Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f9856af-f390-4c7b-8048-baa0df221121","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 41 éves kínai férfi állapota a közlemény szerint stabil.","shortLead":"A 41 éves kínai férfi állapota a közlemény szerint stabil.","id":"20210601_h10n3_madarinfluenza_fertozes_zoonozis_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f9856af-f390-4c7b-8048-baa0df221121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7dc2e1d-d614-484e-9e06-4d8aa0a25f99","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_h10n3_madarinfluenza_fertozes_zoonozis_kina","timestamp":"2021. június. 01. 12:15","title":"Először fertőződött meg ember a H10N3 madárinfluenza-vírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761b58b5-b2c2-42d6-a9e7-545594ad4dd5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az öreg zuffenhauseni sportkocsiból kiszerelték a benzinmotort, amelynek helyére egy sokkal erősebb villanyos egység került.","shortLead":"Az öreg zuffenhauseni sportkocsiból kiszerelték a benzinmotort, amelynek helyére egy sokkal erősebb villanyos egység...","id":"20210531_ot_rendszam_helyett_villanymotort_kapott_ez_a_30_eves_porsche_911","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=761b58b5-b2c2-42d6-a9e7-545594ad4dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae5919f-0b52-48c0-bd32-079144f6917d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210531_ot_rendszam_helyett_villanymotort_kapott_ez_a_30_eves_porsche_911","timestamp":"2021. május. 31. 09:26","title":"OT-rendszám helyett villanymotort kapott ez a 30 éves Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c17184-6348-44b4-b2e1-27c3dc7af86c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"333 millió euróról 118 millió euróra zuhant a Budapest Airport éves árbevétele a járvány miatt.","shortLead":"333 millió euróról 118 millió euróra zuhant a Budapest Airport éves árbevétele a járvány miatt.","id":"20210531_Hatalmas_veszteseg_a_ferihegyi_repteren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8c17184-6348-44b4-b2e1-27c3dc7af86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"161ff0ea-b59e-4b6c-86ce-bdb83d88a60a","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_Hatalmas_veszteseg_a_ferihegyi_repteren","timestamp":"2021. május. 31. 17:49","title":"Hatalmas veszteség a ferihegyi reptéren, amelyet a kormány meg akar szerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783926a7-d16a-4c29-bc91-941678ed2a5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokat, akik most kapták volna meg a koronavírus-fertőzés elleni vakcina második adagját, későbbre hívják vissza.","shortLead":"Azokat, akik most kapták volna meg a koronavírus-fertőzés elleni vakcina második adagját, későbbre hívják vissza.","id":"20210531_kutvolgyi_korhaz_astrazeneca_vedooltas_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=783926a7-d16a-4c29-bc91-941678ed2a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14846ff4-7c35-41d8-abbf-47fa2ca54940","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_kutvolgyi_korhaz_astrazeneca_vedooltas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 31. 11:53","title":"Index: Nem adnak be második oltásokat a Kútvölgyi úti oltóponton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szakértők szerint el kellene halasztani a korlátozások június 21-re kitűzött enyhítését. 