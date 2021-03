Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7890d46f-637c-47bc-b3f6-d93cf59aea9f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szoboszlai Dominik mindhárom selejtezőt kihagyja sérülés miatt, két újonc is bekerült a bő keretbe.","shortLead":"Szoboszlai Dominik mindhárom selejtezőt kihagyja sérülés miatt, két újonc is bekerült a bő keretbe.","id":"20210311_valogatott_keret_marcius","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7890d46f-637c-47bc-b3f6-d93cf59aea9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878f73fb-99e5-475b-887b-31e10895f020","keywords":null,"link":"/sport/20210311_valogatott_keret_marcius","timestamp":"2021. március. 11. 14:34","title":"Kihirdette Marco Rossi a válogatott keretét, visszatér Varga Roland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b10052-e7e5-4229-91f2-6c2aaa020e80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha eljut a felvétel a rendőrökhöz, vélhetően mindkettőt megbüntetik. Megérte? ","shortLead":"Ha eljut a felvétel a rendőrökhöz, vélhetően mindkettőt megbüntetik. Megérte? ","id":"20210312_Video_Igy_zajlik_egy_eldurvulo_kozuti_adokkapok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9b10052-e7e5-4229-91f2-6c2aaa020e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"978899dd-f928-4c33-bb74-0860fe721af7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210312_Video_Igy_zajlik_egy_eldurvulo_kozuti_adokkapok","timestamp":"2021. március. 12. 10:42","title":"Videó: Így zajlik egy eldurvuló közúti adok-kapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8036c6e-8c48-43f8-990c-2d91b88daf35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szellőztetni nyitották ki a lerobbant kocsi csomagtartóját, így lépett meg a négy kölyökkutya.","shortLead":"Szellőztetni nyitották ki a lerobbant kocsi csomagtartóját, így lépett meg a négy kölyökkutya.","id":"20210311_elszokott_kiskutyak_m44_ut_mentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8036c6e-8c48-43f8-990c-2d91b88daf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1531c35-ce79-4ba4-9043-a29b8461c91b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210311_elszokott_kiskutyak_m44_ut_mentes","timestamp":"2021. március. 11. 16:50","title":"Száguldó autók között mentettek a rendőrök szökött kiskutyákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1193061-8cb5-45ae-acfb-4f7204e5e17c","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Szóba sem kerülhetne ma már, hogy az Anyáim története című dokumentumfilm meleg párja Magyarországon örökbefogadással családdá váljon. Nekik még sikerült. ","shortLead":"Szóba sem kerülhetne ma már, hogy az Anyáim története című dokumentumfilm meleg párja Magyarországon örökbefogadással...","id":"202110__anyaim_tortenete__orokbefogadas__szulove_lenyegules__kozos_nevezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1193061-8cb5-45ae-acfb-4f7204e5e17c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"641fdcf9-3cc5-4c11-a30c-beea5502dae9","keywords":null,"link":"/360/202110__anyaim_tortenete__orokbefogadas__szulove_lenyegules__kozos_nevezo","timestamp":"2021. március. 12. 17:00","title":"\"Lecsupaszítva odaálltunk a magyar állam elé, mi ilyenek vagyunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d36c54-d840-42c4-a1a6-a5c7befa2984","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Stephen Fry felkarolta azt a kampányt, amely egy portsmouthi épület Sherlock Holmes-múzeummá alakításáért indult.","shortLead":"Stephen Fry felkarolta azt a kampányt, amely egy portsmouthi épület Sherlock Holmes-múzeummá alakításáért indult.","id":"20210311_Sherlock_Holmes_muzeum_lakasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92d36c54-d840-42c4-a1a6-a5c7befa2984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f75d7e0-e69c-42b9-9b60-0aa159685429","keywords":null,"link":"/kultura/20210311_Sherlock_Holmes_muzeum_lakasok","timestamp":"2021. március. 11. 09:29","title":"Kampány indult, hogy ne legyenek lakások a Sherlock Holmes-múzeum helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b27a8c86-3350-42b0-b3f2-75e0e82cc410","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök képsorozatot is feltöltött arról, ahogy várja az oltóanyaggal megrakott repülőgépet.","shortLead":"A miniszterelnök képsorozatot is feltöltött arról, ahogy várja az oltóanyaggal megrakott repülőgépet.","id":"20210311_Orban_450_ezer_uj_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b27a8c86-3350-42b0-b3f2-75e0e82cc410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e2b495-fbd6-41fa-ab55-fc6c885919fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Orban_450_ezer_uj_vakcina","timestamp":"2021. március. 11. 10:53","title":"Személyesen fogadott Orbán Viktor 450 ezer vakcinát a repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07555d61-d838-48d3-aae4-8167d4be83f2","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány nemcsak a mindennapjainkat, hanem a törvényeinket is megváltoztatta: pontosan ma egy éve, hogy a magyarok is tudják, milyen különleges jogrend alatt élni. A teljhatalmat az Orbán-kormány azonban nemcsak életek mentésére, hanem megkeserítésére is használta, nehéz lenne legalábbis máshogy magyarázni a különleges helyzetben meghozott törvényeik egy részét. A hibák és kapkodás mellett azonban természetesen akadtak jól meghozott intézkedések is. ","shortLead":"A koronavírus-járvány nemcsak a mindennapjainkat, hanem a törvényeinket is megváltoztatta: pontosan ma egy éve...","id":"20210311_rendkivuli_jogrend_egy_eve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07555d61-d838-48d3-aae4-8167d4be83f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969fae5e-14db-4681-9123-6c4f9cd859e0","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_rendkivuli_jogrend_egy_eve","timestamp":"2021. március. 11. 06:30","title":"Egyéves, mégis mindenkinél nagyobb a hatalma: így változott az életünk különleges jogrend alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4219e519-2e98-4551-9752-68ab2777e19b","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Természetes, hogy szeretnénk ledönteni a korlátokat. Korlátok nélkül azonban elszáll a feszültség, és esélyünk sincs sem innovációra, sem meglepetésre. Seth Godin marketingszakértő gondolatai.","shortLead":"Természetes, hogy szeretnénk ledönteni a korlátokat. Korlátok nélkül azonban elszáll a feszültség, és esélyünk sincs...","id":"20210310_Hogyan_talalt_ra_a_Monty_Python_a_Szent_Gralra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4219e519-2e98-4551-9752-68ab2777e19b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e51f8b0-86bc-4258-bb21-9a4578904e2e","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210310_Hogyan_talalt_ra_a_Monty_Python_a_Szent_Gralra","timestamp":"2021. március. 10. 19:15","title":"Hogyan talált rá a Monty Python a Szent Grálra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]