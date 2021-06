Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"67ac19ff-3add-41a3-b276-92624ebf45d6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar külügyminiszter a magyar emberek nagyrabecsülésének és köszönetének jeleként adta át a kínai kollégájának a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést.","shortLead":"A magyar külügyminiszter a magyar emberek nagyrabecsülésének és köszönetének jeleként adta át a kínai kollégájának...","id":"20210531_szijjarto_peter_vang_ji_kituntetes_kinai_kulugyminiszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67ac19ff-3add-41a3-b276-92624ebf45d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15bf462c-b044-428e-8070-72438e13b77e","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_szijjarto_peter_vang_ji_kituntetes_kinai_kulugyminiszter","timestamp":"2021. május. 31. 15:48","title":"Szijjártó magas állami kitüntetést adott át a kínai külügyminiszternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72a4fb7-3f03-4fdb-b87c-412c9052f449","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A maranellói márka két fontos újdonsága is felvonult a minap a pesti Belvárosban.","shortLead":"A maranellói márka két fontos újdonsága is felvonult a minap a pesti Belvárosban.","id":"20210531_Az_1000_loeros_hibrid_Ferrari_es_Portofino_is_megmutatta_magat_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b72a4fb7-3f03-4fdb-b87c-412c9052f449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5ad853-0243-4cf6-96ca-b313bd53d11f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210531_Az_1000_loeros_hibrid_Ferrari_es_Portofino_is_megmutatta_magat_Budapesten","timestamp":"2021. május. 31. 12:41","title":"Az 1000 lóerős hibrid Ferrari és a Portofino is megmutatta magát Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jó éve volt a TV2 Média Csoportnak, nagyot nőtt a bevétel, így a nyereség is.","shortLead":"Jó éve volt a TV2 Média Csoportnak, nagyot nőtt a bevétel, így a nyereség is.","id":"20210531_tv2_nyereseg_beszamolo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bbf102-0ffa-4e52-8029-f9bc7c67df0e","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_tv2_nyereseg_beszamolo","timestamp":"2021. május. 31. 15:26","title":"Több mint kétszeresére nőtt a TV2 profitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46a1e1f-18ab-4e10-8c2e-61f828a426c5","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Több ütemben, környezetvédelmi hatástanulmány nélkül újulhat meg a szebb napokat látott lepencei strand. Az állami milliárdokkal megtámogatott beruházó szerint nincs is ilyesmire szükség.","shortLead":"Több ütemben, környezetvédelmi hatástanulmány nélkül újulhat meg a szebb napokat látott lepencei strand. Az állami...","id":"202121__lepencei_strand__kornyezetvedelem__dunakanyarfejlesztes__elpancsolt_milliardok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f46a1e1f-18ab-4e10-8c2e-61f828a426c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d14809e-46cc-4330-ba80-91242c0e234c","keywords":null,"link":"/360/202121__lepencei_strand__kornyezetvedelem__dunakanyarfejlesztes__elpancsolt_milliardok","timestamp":"2021. május. 31. 11:00","title":"A NER nyitja újra a Dunakanyar emblematikus fürdőhelyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dce631-087a-400e-a5f8-d6cd7ef85bf3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A brit Konzervatív Párt volt kommunikációs igazgatóját vette el.

","shortLead":"A brit Konzervatív Párt volt kommunikációs igazgatóját vette el.

","id":"20210530_Titokban_megnosult_a_brit_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81dce631-087a-400e-a5f8-d6cd7ef85bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e259cb-5f34-4bbf-9dab-d2031a7ec1af","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Titokban_megnosult_a_brit_miniszterelnok","timestamp":"2021. május. 30. 08:58","title":"Titokban megnősült a brit miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96c73df-a921-4e50-90ef-e0a438974162","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A járvány miatt elmaradt a dalszerző-énekes 75. születésnapjának megünneplése, most egy kislemezzel pótolták. ","shortLead":"A járvány miatt elmaradt a dalszerző-énekes 75. születésnapjának megünneplése, most egy kislemezzel pótolták. ","id":"20210530_Kulonleges_bakelittel_leptek_meg_Brody_Janost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c96c73df-a921-4e50-90ef-e0a438974162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5583d1-dfad-4336-8a74-90ab3d861872","keywords":null,"link":"/kultura/20210530_Kulonleges_bakelittel_leptek_meg_Brody_Janost","timestamp":"2021. május. 30. 14:37","title":"Saját dalai kerültek Bródy János különleges, meglepetés bakelitlemezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783926a7-d16a-4c29-bc91-941678ed2a5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokat, akik most kapták volna meg a koronavírus-fertőzés elleni vakcina második adagját, későbbre hívják vissza.","shortLead":"Azokat, akik most kapták volna meg a koronavírus-fertőzés elleni vakcina második adagját, későbbre hívják vissza.","id":"20210531_kutvolgyi_korhaz_astrazeneca_vedooltas_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=783926a7-d16a-4c29-bc91-941678ed2a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14846ff4-7c35-41d8-abbf-47fa2ca54940","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_kutvolgyi_korhaz_astrazeneca_vedooltas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 31. 11:53","title":"Index: Nem adnak be második oltásokat a Kútvölgyi úti oltóponton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f11a65-0d1b-4359-b125-40e2821bdc88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miniszterek válaszoltak gyerekek kérdéseire.","shortLead":"Miniszterek válaszoltak gyerekek kérdéseire.","id":"20210530_Novak_Katalin_Aki_csufolodik_az_csak_fel_valamitol__itt_a_gyereknapi_kormanyinfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82f11a65-0d1b-4359-b125-40e2821bdc88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56a1a5a-1784-49a1-9ac9-71aaba306954","keywords":null,"link":"/elet/20210530_Novak_Katalin_Aki_csufolodik_az_csak_fel_valamitol__itt_a_gyereknapi_kormanyinfo","timestamp":"2021. május. 30. 10:19","title":"Novák Katalin: „Aki csúfolódik, az csak fél valamitől” - itt a gyereknapi kormányinfó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]