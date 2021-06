Még a héten eltűnik a bódé a balatonalmádi mólóról – közölte Balatonalmádi polgármestere az Almádia nevű Facebook-csoportban.

Kepli Lajos azt írta, hogy a döntés azután született meg, hogy tárgyalt Kontrát Károly államtitkárral, Guller Zoltánnal, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatójával és Veigl Gáborral, a Bahart vezérigazgatójával. Az egyeztetésen az is eldőlt, hogy a jövő héten már folytatódhat a hajóforgalom is, valamint, hogy nem lesz szennyvízátemelő berendezés, és, hogy a kivágott fát pótolják majd.

Az Önkormányzat által indított, a lakosság véleményét képviselő tiltakozó akció eredményre vezetett, nem csúfítja többé bódé a város egyik legszebb látképét a Szent Erzsébet ligetben"

– írta Kepli Lajos.

A Balatontipp írta meg május végén, hogy egy fülkét telepítettek az almádi mólóra, hogy innen figyelhessék a kikötő vitorlásokat, és szedhessék a díjakat.

A bódé még a polgármestert is meglepte, Kepli "“kiszuperált kerti budinak" írta le a fülkét, és jelezte, hogy az önkormányzatnak semmi köze hozzá.

A városvezető szerint a Bahart ugyan beadott egy fakivágási kérelmet, építési engedélyt azonban nem kapott, mert ahhoz az önkormányzattól is be kellett volna szereznie egy településképi véleményt. A konténert annak ellenére húzták fel, hogy bár a móló a Bahart birtokában van, az építkezés közterületet is érintett. Kepli szerint azért építette a bódét Bahart, mert „nem akart tovább bérleti díjat fizetni a korábbi pénztárépület tulajdonosának”.

A Bahart később benyújtotta a településképi vélemény iránti kérelmét, ezt azonban az önkormányzat éppen az engedély nélküli építkezésre hivatkozva elutasította, testület tagjai még szimbolikusan körbe is tekerték a bódét egy sárga, „Életveszély, belépni tilos!”-feliratú szalaggal.