[{"available":true,"c_guid":"6d416bf2-6d63-4c0b-ba36-2893b42165d6","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Magyar Nemzeti Galériában Magyarországon először látható átfogó tárlat a XIX. századi lázadó mozgalom művészetéről.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Galériában Magyarországon először látható átfogó tárlat a XIX. századi lázadó mozgalom művészetéről.","id":"202121_tarlat__preraffaelitak_vagyott_szepseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d416bf2-6d63-4c0b-ba36-2893b42165d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61d22c4f-1a73-4515-93ba-d49bbf7977a6","keywords":null,"link":"/360/202121_tarlat__preraffaelitak_vagyott_szepseg","timestamp":"2021. június. 02. 10:00","title":"Harcos nők is inspirálták a tabudöntögető preraffaelita festőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az első becsléséhez képest is javította a KSH a GDP-adatot, az év első három hónapjában csak 2,1 százalékos volt a visszaesés. Az ipar húzta a gazdaságot, a szolgáltatások alaposan visszafogták, de egyre valószínűbb, hogy az év feléhez érve már a 2019 végi szint fölé kerül a GDP.","shortLead":"Az első becsléséhez képest is javította a KSH a GDP-adatot, az év első három hónapjában csak 2,1 százalékos volt...","id":"20210601_ksh_gdp_novekedes_recesszio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e3644b-0864-482b-bda4-7d39ab3202b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210601_ksh_gdp_novekedes_recesszio","timestamp":"2021. június. 01. 09:00","title":"Újraszámolta a KSH, még jobban teljesített a magyar gazdaság az év elején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b47222-2254-4e4d-8b70-4a4d16e242c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptemberben rendezik az első online magyar színházi fesztivált.\r

Szeptemberben rendezik az első online magyar színházi fesztivált.

Videó is van arról, ahogyan egy ember csüng a Lánchídról. Többen is felkapaszkodtak, de vissza tudtak ugrani a hajóra. 