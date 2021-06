Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai és az orosz kutatók brit, amerikai és orosz állampolgárok véreredményeit értékelték ki, majd segítségül hívtak egy matematikai modellt, hogy kiderítsék, legfeljebb mekkora lehet az emberi élettartam.","shortLead":"Az amerikai és az orosz kutatók brit, amerikai és orosz állampolgárok véreredményeit értékelték ki, majd segítségül...","id":"20210531_oregedes_idos_kor_elettartam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46281c69-0e47-4588-844a-2d8cf232e87c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_oregedes_idos_kor_elettartam","timestamp":"2021. május. 31. 20:03","title":"Megvizsgálták 500 ezer ember vérét, kiderült, legfeljebb meddig élhet az ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c05845c-a84f-4a00-a0dd-5d3bcb2cc12f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az összes áldozat neve felkerült a hét méter hosszú gránittömbre, amelyet spotlámpákkal is megvilágítanak.","shortLead":"Az összes áldozat neve felkerült a hét méter hosszú gránittömbre, amelyet spotlámpákkal is megvilágítanak.","id":"20210531_Felavattak_a_Hableanytragedia_aldozatainak_emlekmuvet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c05845c-a84f-4a00-a0dd-5d3bcb2cc12f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b89edd-9726-48c6-9552-416bb089b70f","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_Felavattak_a_Hableanytragedia_aldozatainak_emlekmuvet","timestamp":"2021. május. 31. 21:16","title":"Felavatták a Hableány-trágédia áldozatainak emlékművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52dd6c8-e746-4d13-8ecf-2f2a66b79426","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Ivan Krasztev és Stephen Holmes könyve másképp mutatja meg Orbán Viktor Magyarországát, mint a megszokott nyugati értelmezések, és másképp, mint a Fidesz udvari szerzői. Arra keresi a választ, hogyan jutottunk a Nyugat utánzásától odáig, hogy mára azt állítjuk, mi vagyunk a követendő példa.","shortLead":"Ivan Krasztev és Stephen Holmes könyve másképp mutatja meg Orbán Viktor Magyarországát, mint a megszokott nyugati...","id":"20210531_ivan_krasztev_stephen_holmes_konyv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f52dd6c8-e746-4d13-8ecf-2f2a66b79426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b373d490-608b-4e7b-a356-c3861388722a","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_ivan_krasztev_stephen_holmes_konyv","timestamp":"2021. május. 31. 15:32","title":"Magyarország addig utánozta rosszul a liberális demokráciát, hogy végül ellene fordult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e581777f-9780-4c33-8c9a-3e6c23612b6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatalos adatok a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint nem mindig fedik a valóságot.","shortLead":"A hivatalos adatok a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint nem mindig fedik a valóságot.","id":"20210601_iskola_oktatas_emmi_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e581777f-9780-4c33-8c9a-3e6c23612b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40919473-b250-40e5-ab59-4e09f2118da6","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_iskola_oktatas_emmi_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. június. 01. 10:09","title":"65-70 iskolában van valamilyen járványügyi intézkedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ff683d-b6db-4327-b150-c3abc8f8dfdc","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az Astonnál messze még a biturbó V8 halála, melyet mi sem bizonyít jobban, mint jelen tesztalanyunk, az 510 lóerős teljesítményét kizárólag a hátsó kerekekre rászabadító nyitott tetős és hattyúajtós Vantage. Melyben kicsit akár farmeres James Bondnak is érezhetjük magunkat. ","shortLead":"Az Astonnál messze még a biturbó V8 halála, melyet mi sem bizonyít jobban, mint jelen tesztalanyunk, az 510 lóerős...","id":"20210602_hattyudal_helyett_hattyuajto_meghajtottuk_a_75_millio_forintos_aston_martin_vantage_roadstert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1ff683d-b6db-4327-b150-c3abc8f8dfdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66589501-8683-4be4-9032-30b01a72eeb8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210602_hattyudal_helyett_hattyuajto_meghajtottuk_a_75_millio_forintos_aston_martin_vantage_roadstert","timestamp":"2021. június. 02. 06:41","title":"Hattyúdal helyett hattyúajtó: meghajtottuk a 75 millió forintos Aston Martin Vantage roadstert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3cc88a-bf64-4408-8e08-372092b8b859","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Olyan ütemben emelkednek az alapanyagárak, hogy a kivitelezők jó esetben csak két hétre garantálják a szerződésekben azokat. Felvásárlási láz még nincs, de már az ÉVOSZ is kongatja a vészharangot. A GVH is melléjük állt.","shortLead":"Olyan ütemben emelkednek az alapanyagárak, hogy a kivitelezők jó esetben csak két hétre garantálják a szerződésekben...","id":"20210602_epitkezes_aremelkedes_epitoipar_evosz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a3cc88a-bf64-4408-8e08-372092b8b859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f6cff92-23c8-4789-a622-a5622f45cb16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210602_epitkezes_aremelkedes_epitoipar_evosz","timestamp":"2021. június. 02. 11:11","title":"„Év végéig meg is duplázódhat egyes építőanyagok ára, ha nem találunk ki valamit”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581dac22-a978-4a67-87b2-e25b11a9783b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Giovanni Brusca állítása szerint több mint 150 emberrel végzett. Szabadulása óriási felháborodást váltott ki.","shortLead":"Giovanni Brusca állítása szerint több mint 150 emberrel végzett. Szabadulása óriási felháborodást váltott ki.","id":"20210601_Giovanni_Falcone_vizsgalobiro_gyilkos_Olaszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=581dac22-a978-4a67-87b2-e25b11a9783b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0cb731f-f9fa-42d4-a97a-10a3fb06246e","keywords":null,"link":"/vilag/20210601_Giovanni_Falcone_vizsgalobiro_gyilkos_Olaszorszag","timestamp":"2021. június. 01. 17:39","title":"Szabadon engedték Giovanni Falcone vizsgálóbíró gyilkosát Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d6e972-8574-4b6f-bad2-f3f76f092370","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentős a Budapestre tervezett kínai egyetemi kampusz elutasítottsága: a megkérdezettek kétharmada nem támogatja a a Fudan Egyetem beruházását. A kormánypárti választók 30 százaléka is ellenzi.","shortLead":"Jelentős a Budapestre tervezett kínai egyetemi kampusz elutasítottsága: a megkérdezettek kétharmada nem támogatja...","id":"20210601_Republikon_ketharmados_a_Fudan_Egyetem_elutasitottsaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88d6e972-8574-4b6f-bad2-f3f76f092370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b66720-b0be-43b1-806f-d04d27fe85f5","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_Republikon_ketharmados_a_Fudan_Egyetem_elutasitottsaga","timestamp":"2021. június. 01. 11:41","title":"Republikon: Kétharmados a Fudan Egyetem elutasítottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]