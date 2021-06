Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d1df11fd-b1dc-4f65-80b8-b560b8d7dd2b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakértők úgy vélik, hogy a paracetamol használatát nem kell megtiltani a terhes nőknél, de csak akkor kell bevenni belőle, amikor igazán szükséges.","shortLead":"A szakértők úgy vélik, hogy a paracetamol használatát nem kell megtiltani a terhes nőknél, de csak akkor kell bevenni...","id":"20210601_adhd_autizmus_terhesseg_paracetamol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1df11fd-b1dc-4f65-80b8-b560b8d7dd2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46db2d7-484f-4806-974a-8807ecb2c8fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_adhd_autizmus_terhesseg_paracetamol","timestamp":"2021. június. 01. 17:03","title":"Kutatók szerint a terhesség alatt szedett paracetamol autizmus tüneteit okozhatja a gyerekeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f14e5f-d1db-4207-9c80-52bb97284597","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamarosan eltűnik a látképet romboló épület.","shortLead":"Hamarosan eltűnik a látképet romboló épület.","id":"20210602_Bontas_bode_Balatonalmadi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46f14e5f-d1db-4207-9c80-52bb97284597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b7c85dd-178c-435f-9efe-fa593a0d0bbe","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Bontas_bode_Balatonalmadi","timestamp":"2021. június. 02. 12:58","title":"Győzött az ellenállás: lebontják a bódét a balatonalmádi mólónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edd1d6a-0183-43d5-b870-83fd6a76b0dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi az ügyészség szerint Európa lakosságának megfélemlítését célzó terrorcselekmények elkövetésére készült.","shortLead":"A férfi az ügyészség szerint Európa lakosságának megfélemlítését célzó terrorcselekmények elkövetésére készült.","id":"20210602_puskas_arena_iszlamista_terrortamadas_robbantas_terrorizmus_elokeszulete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9edd1d6a-0183-43d5-b870-83fd6a76b0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffd48b1-4d24-4e9c-b0f4-6387d55ce851","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_puskas_arena_iszlamista_terrortamadas_robbantas_terrorizmus_elokeszulete","timestamp":"2021. június. 02. 17:16","title":"Magyar Nemzet: A Puskás Arénában is akart robbantani a magyar iszlamista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b515685d-fdbe-4b4c-86f1-fa4df7ed3209","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"Nagyon fog hiányozni Szoboszlai Dominik az Európa-bajnokságon, de Marco Rossi csapata épp idén mutatta be több alkalommal, hogy nélküle is képes meggyőző teljesítményre. A fogadóirodák szerint a magyar válogatott a mezőny leggyengébb csapata, pedig sokkal erősebb és kiegyensúlyozottabb a keret, mint 2016-ban.","shortLead":"Nagyon fog hiányozni Szoboszlai Dominik az Európa-bajnokságon, de Marco Rossi csapata épp idén mutatta be több...","id":"20210602_magyar_valogatott_keret_eb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b515685d-fdbe-4b4c-86f1-fa4df7ed3209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b17361-bb69-49a6-88e2-536586f8c8d7","keywords":null,"link":"/sport/20210602_magyar_valogatott_keret_eb","timestamp":"2021. június. 02. 18:00","title":"Foci-Eb: semmi esélyt nem adnak nekünk, de így is jobb csapatunk van, mint 2016-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405a73cd-ecff-4349-b3d5-546d0951dd5a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kiderült, hogy Andrej Pivovarovot az orosz Nyomozó Bizottság szentpétervári kirendeltségére vitték. ","shortLead":"Kiderült, hogy Andrej Pivovarovot az orosz Nyomozó Bizottság szentpétervári kirendeltségére vitték. ","id":"20210601_Orosz_legiforgalmi_felugyelet_repulogep_Nyilt_Oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=405a73cd-ecff-4349-b3d5-546d0951dd5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94be7d43-119c-43cf-8b73-03d1c8c80468","keywords":null,"link":"/vilag/20210601_Orosz_legiforgalmi_felugyelet_repulogep_Nyilt_Oroszorszag","timestamp":"2021. június. 01. 15:49","title":"Az orosz légiforgalmi felügyelet szállította le a repülőgépről az ellenzéki Nyílt Oroszország vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5dd41cd-3e21-40c5-926e-7439b90db34f","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"David Barnea személyében új vezető került a Moszad izraeli titkosszolgálat élére, akinek legfőbb feladata az Iránnal és a libanoni Hezbollah síita mozgalommal szembeni kémjátszma lesz. Az új kémfőnök alatt kevesebb lehet a hírverés és a célzott likvidálás. ","shortLead":"David Barnea személyében új vezető került a Moszad izraeli titkosszolgálat élére, akinek legfőbb feladata az Iránnal és...","id":"20210601_Az_uj_Moszadfonok_a_marketing_es_Iran","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5dd41cd-3e21-40c5-926e-7439b90db34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d66c6d30-6344-41b4-b3bd-af56e3d4584c","keywords":null,"link":"/360/20210601_Az_uj_Moszadfonok_a_marketing_es_Iran","timestamp":"2021. június. 01. 13:00","title":"Beveszi a kirakatból a Moszadot az izraeli titkosszolgálat új vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3686268e-33e7-42b0-be0c-0412c7f160c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"138 milliárd forinttal növelte 2020-ban a Lidl a bevételét, így a napi fogyasztási cikkeket árusító üzletek listájának élére került. Az eddig első helyezett Tescót a Spar is megelőzte.","shortLead":"138 milliárd forinttal növelte 2020-ban a Lidl a bevételét, így a napi fogyasztási cikkeket árusító üzletek listájának...","id":"20210601_lidl_tesco_bolt_fmcg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3686268e-33e7-42b0-be0c-0412c7f160c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"280c7c62-f1ef-414c-a69b-f152155fc10b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210601_lidl_tesco_bolt_fmcg","timestamp":"2021. június. 01. 13:15","title":"Megelőzte a Lidl a Tescót a boltok rangsorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de08a1e-cc0c-4318-bd1f-e602c6925471","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy sor műanyag termék forgalomba hozását megtiltják, a rendelet megszegőit megbüntetik. ","shortLead":"Egy sor műanyag termék forgalomba hozását megtiltják, a rendelet megszegőit megbüntetik. ","id":"20210602_Julius_1tol_betiltanak_egy_sor_muanyagtermeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9de08a1e-cc0c-4318-bd1f-e602c6925471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21051b38-9e8d-4c58-afcf-1f3eb13a7de5","keywords":null,"link":"/zhvg/20210602_Julius_1tol_betiltanak_egy_sor_muanyagtermeket","timestamp":"2021. június. 02. 08:51","title":"Júliustól búcsút mondhatunk a műanyag szívószálnak és a fültisztítónak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]