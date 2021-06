Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6918c3f5-7c97-407d-9a91-12aaa43cc6e0","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Ismét dübörög a kormány otthonteremtési programjával is doppingolt építőipar. Az alapanyagok nem várt mértékű drágulása miatt azonban a szakma képviselői már a vészharangot kongatják.","shortLead":"Ismét dübörög a kormány otthonteremtési programjával is doppingolt építőipar. Az alapanyagok nem várt mértékű drágulása...","id":"202121__epitoipar__szaguldo_arak__lanctartozasok__veszelyes_felporgetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6918c3f5-7c97-407d-9a91-12aaa43cc6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f0c648-b4dc-4397-8cf6-6beb70d98a8b","keywords":null,"link":"/360/202121__epitoipar__szaguldo_arak__lanctartozasok__veszelyes_felporgetes","timestamp":"2021. május. 31. 15:00","title":"Világpiaci folyamatok vághatnak alá a hazai építőipar feltámasztásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a968693-2717-4660-bef9-25f62eff32fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat egyeztetni szeretne a BKK-val, a Budapest Közúttal és a lakókkal is.","shortLead":"Az önkormányzat egyeztetni szeretne a BKK-val, a Budapest Közúttal és a lakókkal is.","id":"20210531_Nem_lesz_jardaszukites_a_Dohany_utcaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a968693-2717-4660-bef9-25f62eff32fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a33d222-a014-4c17-bf04-afc73d623559","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_Nem_lesz_jardaszukites_a_Dohany_utcaban","timestamp":"2021. május. 31. 17:24","title":"Nem lesz járdaszűkítés a Dohány utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76989acc-e403-4686-a935-3d4d29898121","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Kolumbia kiesett a rendezők közül, Argentína pedig nem vállalja.","shortLead":"Kolumbia kiesett a rendezők közül, Argentína pedig nem vállalja.","id":"20210531_copa_america_labdarugas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76989acc-e403-4686-a935-3d4d29898121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ece2ce-cb3f-408e-95b0-ed879b970675","keywords":null,"link":"/sport/20210531_copa_america_labdarugas","timestamp":"2021. május. 31. 14:26","title":"Jövő vasárnap kezdődne, de még nincs rendezője a Copa Americának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6845591e-9c15-4366-9ec2-bb0609d6f727","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább huszonöt ember meghalt, miután mérgező alkoholt fogyasztott India északi részén.","shortLead":"Legalább huszonöt ember meghalt, miután mérgező alkoholt fogyasztott India északi részén.","id":"20210530_Huszonoten_haltak_meg_alkoholmergezesben_Indiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6845591e-9c15-4366-9ec2-bb0609d6f727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7dad1c-df26-46ef-907d-61079a20d74d","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Huszonoten_haltak_meg_alkoholmergezesben_Indiaban","timestamp":"2021. május. 30. 21:53","title":"Huszonöten haltak meg alkoholmérgezésben Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"891f5bbc-3bb3-45bb-b1c1-a80f591a0581","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök szerint vasárnap éjjel a férfi olyan súlyosan bántalmazta a feleségét, hogy az belehalt a sérüléseibe.","shortLead":"A rendőrök szerint vasárnap éjjel a férfi olyan súlyosan bántalmazta a feleségét, hogy az belehalt a sérüléseibe.","id":"20210531_ferje_olt_meg_egy_not_nagyarban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=891f5bbc-3bb3-45bb-b1c1-a80f591a0581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de7129e-ada6-4238-b15e-77883fcab73e","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_ferje_olt_meg_egy_not_nagyarban","timestamp":"2021. május. 31. 10:38","title":"Megöltek egy nőt Nagyarban, férje a gyanúsított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kevesebb mint egy kilométer hiányzik, húszéves huzavona után ez is megépülhet idén.","shortLead":"Kevesebb mint egy kilométer hiányzik, húszéves huzavona után ez is megépülhet idén.","id":"20210531_balatoni_bringakor_befejezes_kerekparut_balatonrendes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1023aa8-f60e-4727-857d-f4eb0ef5c22c","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_balatoni_bringakor_befejezes_kerekparut_balatonrendes","timestamp":"2021. május. 31. 12:18","title":"Ősszel érhet végre össze a Balatoni Bringakör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ungár Péter LMP-s képviselő egy egyszerű igent vagy nemet várt a témában feltett kérdésére, de így sem sikerült egyenes választ kapnia.","shortLead":"Ungár Péter LMP-s képviselő egy egyszerű igent vagy nemet várt a témában feltett kérdésére, de így sem sikerült egyenes...","id":"20210531_fudan_egyetem_hitel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6869bc-9a20-494c-b7b2-50720d4b2d60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210531_fudan_egyetem_hitel","timestamp":"2021. május. 31. 14:05","title":"A kormány hallgat a Fudan Egyetem hitelkonstrukcióját érintő fontos részletről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az európai ügyészi szervezet jogosult lesz vizsgálatokat és vádhatósági eljárásokat lefolytatni azon tagállamok területén, amelyek részesei ennek az együttműködésnek. Egyelőre öt ország marad ki az ügyészség munkájából, közöttük Magyarország is.","shortLead":"Az európai ügyészi szervezet jogosult lesz vizsgálatokat és vádhatósági eljárásokat lefolytatni azon tagállamok...","id":"20210601_Magyarorszag_nelkul_kezdte_meg_mukodeset_az_Europai_Ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4fc0064-0c04-4a0b-9ef5-416478beb6ec","keywords":null,"link":"/eurologus/20210601_Magyarorszag_nelkul_kezdte_meg_mukodeset_az_Europai_Ugyeszseg","timestamp":"2021. június. 01. 12:10","title":"Magyarország nélkül kezdte meg működését az Európai Ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]