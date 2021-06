Ahogy a Jobbik nélkül, úgy Gyurcsány nélkül sincs ellenzéki győzelem. Gyurcsány egy political animal, aki szerintem ma már többet hoz, mint visz – mondta Bruck Gábor, kommunikációs és kampányszakértő a Magyar Narancsnak adott interjújában. A tanácsadó úgy véli, nem egymás múltját kell elfogadni, hanem a közös jövőt és a gondolatot, hogy akkor válunk európaivá, ha megtanulunk együttműködni.

Bruck a 90-es években az egykori főpolgármester, Demszky Gábor tanácsadója volt, illetve az SZDSZ-nek is dolgozott, most a DK-s miniszterelnök-jelölttel, Dobrev Klárával dolgozik együtt. A tanácsadó szerint egyébként Dobrevvel, Karácsonnyal és Jakabbal is le lehetne győzni Orbánt.

Karácsony Gergelyről azt mondta, szerethető, mellette szól, hogy már nyert előválasztást, illetve ő Budapest főpolgármestere. Szeretik úgy is, mint ahogy egy színészt, vagy sportolót szoktak – tette hozzá. Ha a szavazó azt kérdezi, Orbán ellen ki tud leginkább nyerni, akkor Karácsony vezet. Viszont, ha azt kérdezi, vajon Orbán Viktor visszatér-e 6 hónapon belül, vagy nem, akkor Dobrev. A DK-s jelöltről azt is elmondta Bruck, hogy az egyik agyféltekéje már a kormányzásra készül.

Az esélyekről Bruck azt mondta, az ellenzék már több hónapja nagyobb, mint a Fidesz. A bizonytalan szavazókon pedig nem aggódnék túl sokat, mert belőlük többnyire az ellenzék profitál – mondta.

Akik az utolsó pillanatban mégis elmennek szavazni, azok kétharmada, háromnegyede az ellenzék mellé áll.

A jövőre belépő 350 ezer új szavazóról úgy gondolja, hogy leginkább Fidesz-ellenesek.

Orbán Viktorról azt mondta Bruck Gábor, hogy fárad és egyre többet hibázik. Példaként a hazai egyetemek alapítványba szervezését említette, amit úgy hajtottak végre, hogy az EU-val nem tárgyaltak és így lemaradnak rengeteg pénzről. A bérlakások ügyét is ide sorolta, ami szerinte másról nem szól, mint hogy néhány fideszes nem szeretné elveszíteni a Várban levő önkormányzati lakását.

A lopáson és a hatalomban maradáson kívül nincs semmi, ami mozgatná a Fideszt – mondta a tanácsadó.