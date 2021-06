Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 45 ezer lakosú Serrana városában azok is védve voltak egy kutatócsoport szerint, akiket nem oltottak be, mivel csökkent a vírus terjedése.","shortLead":"A 45 ezer lakosú Serrana városában azok is védve voltak egy kutatócsoport szerint, akiket nem oltottak be, mivel...","id":"20210601_brazilia_coronavac_kinai_vakcina_oltas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780a044b-db8b-4528-bc23-10fd63afadca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_brazilia_coronavac_kinai_vakcina_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. június. 01. 18:13","title":"Beoltották egy brazil város szinte minden felnőtt lakosát, meg is lett az eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95704105-1213-4ed4-9b17-af7a1f13acf6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatottnak ez lesz az első világbajnoksága. Eredetileg tavaly tavasszal kellett volna megtartani. ","shortLead":"A magyar válogatottnak ez lesz az első világbajnoksága. Eredetileg tavaly tavasszal kellett volna megtartani. ","id":"20210602_kanada_calgary_noi_jegkorong_hoki_vb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95704105-1213-4ed4-9b17-af7a1f13acf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0c2949-1615-4bad-a587-4fcb41165a1b","keywords":null,"link":"/sport/20210602_kanada_calgary_noi_jegkorong_hoki_vb","timestamp":"2021. június. 02. 20:48","title":"Másfél év alatt háromszor fut neki Kanada a női hokivébé megrendezésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e04dcd-3ad6-492d-9431-a0b99c66f013","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"0-ról 400-ra alig több mint 21 másodperc alatt katapultál a hibrid hajtásláncú kaliforniai újdonság.","shortLead":"0-ról 400-ra alig több mint 21 másodperc alatt katapultál a hibrid hajtásláncú kaliforniai újdonság.","id":"20210602_11_ezres_fordulatu_v8_es_ket_villanymotor_a_hiperautoban_amiben_egymas_mogott_ulhetunk_czinger_21c","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4e04dcd-3ad6-492d-9431-a0b99c66f013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b5d0306-32bb-4164-8ae5-1945b68ef3b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210602_11_ezres_fordulatu_v8_es_ket_villanymotor_a_hiperautoban_amiben_egymas_mogott_ulhetunk_czinger_21c","timestamp":"2021. június. 02. 11:21","title":"11 ezres fordulatú V8 és két villanymotor a hiperautóban, amiben egymás mögött ülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533806ea-b911-4c87-ba55-a39b1f6ff913","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Jakab Péter kérte, hogy állítsák össze a tiltott szavak jegyzékét.","shortLead":"Jakab Péter kérte, hogy állítsák össze a tiltott szavak jegyzékét.","id":"20210602_jakab_peter_buntetes_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=533806ea-b911-4c87-ba55-a39b1f6ff913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33da7b4c-d5fc-432a-abd6-5cbc50feee88","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_jakab_peter_buntetes_birsag","timestamp":"2021. június. 02. 11:59","title":"Nem fogadták el Jakab fellebbezését, marad a közel 10 millió büntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e1bda3-6cab-4bb0-b25f-94dfbb9efab4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már Orbán Viktornak és Müller Cecíliának is írtak annak a lassan kétezres Facebook-csoportnak a tagjai, akiknél az antitestvizsgálat alapján nem alakult ki a védettség.","shortLead":"Már Orbán Viktornak és Müller Cecíliának is írtak annak a lassan kétezres Facebook-csoportnak a tagjai, akiknél...","id":"20210602_sinopharm_ujraoltas_facebook_szerologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34e1bda3-6cab-4bb0-b25f-94dfbb9efab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d8a7c7-b1c1-4429-9e57-333ef7bbe056","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_sinopharm_ujraoltas_facebook_szerologia","timestamp":"2021. június. 02. 14:39","title":"Petícióval küzdenek az újraoltásért azok, akiknél nem termelődött antitest a Sinopharm-vakcina után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bb8250a-f7d9-4be7-8569-0054813dc0bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel 2000 lóerős villanyautó immár nem ígéret, hanem nagyon is valóság – videón, ahogy a Rimac legyorsulja a legdurvább Ferrarit.","shortLead":"A közel 2000 lóerős villanyautó immár nem ígéret, hanem nagyon is valóság – videón, ahogy a Rimac legyorsulja...","id":"20210602_a_horvatok_elkeszitettek_azt_amit_mi_meg_csak_tervezunk_az_igazi_szuperautot__video_rimac_nevera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bb8250a-f7d9-4be7-8569-0054813dc0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb0a7c3-748a-4a8e-b780-771d1af60df5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210602_a_horvatok_elkeszitettek_azt_amit_mi_meg_csak_tervezunk_az_igazi_szuperautot__video_rimac_nevera","timestamp":"2021. június. 02. 09:21","title":"A horvátok elkészítették azt, amit mi még csak tervezünk: az igazi szuperautót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0b1ac2-4457-41c3-9ce5-1b444bc966f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hivatalos leleplezés előtt álló olasz újdonságot a jelek szerint Budapesten tesztelik.","shortLead":"A hivatalos leleplezés előtt álló olasz újdonságot a jelek szerint Budapesten tesztelik.","id":"20210603_kobanyan_bukkant_fel_a_titokzatos_uj_maserati_grecale","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce0b1ac2-4457-41c3-9ce5-1b444bc966f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c280fb0-e3e3-4b70-90ab-ff45d745c145","keywords":null,"link":"/cegauto/20210603_kobanyan_bukkant_fel_a_titokzatos_uj_maserati_grecale","timestamp":"2021. június. 03. 06:41","title":"Kőbányán bukkant fel a titokzatos új Maserati","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ed3b62-a9c8-4f49-85bc-043f9b0abbcd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen közel egymillió, a 20-29 éves korosztályba tartozó fiatal bevonásával állította össze legújabb ajánlatát a Magyar Telekom az Instagram Story funkciójának segítségével. A vállalat által feltett kérdések a korcsoportra jellemző telekommunikációs szokásokat vizsgálták, a válaszok pedig kérdésenként olykor tízezres nagyságrendben érkeztek. Így állt össze egy új tarifa.","shortLead":"Összesen közel egymillió, a 20-29 éves korosztályba tartozó fiatal bevonásával állította össze legújabb ajánlatát...","id":"20210603_telekom_kraft_fiatalok_tarifa_instagram_story_szavazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91ed3b62-a9c8-4f49-85bc-043f9b0abbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5406de9a-e38a-4f6e-be16-996ab813ab1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_telekom_kraft_fiatalok_tarifa_instagram_story_szavazas","timestamp":"2021. június. 03. 12:33","title":"A Telekom kikérdezett egymillió 20-29 évest – két új díjcsomag ötlete is felmerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]