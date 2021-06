Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bányai Gábor korábban a Facebookon jelezte, hogy visszatért.","shortLead":"Bányai Gábor korábban a Facebookon jelezte, hogy visszatért.","id":"20210603_orban_viktor_banyai_gabor_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d7326a1-a0f1-4428-8a55-6d0f2c2121b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_orban_viktor_banyai_gabor_koronavirus","timestamp":"2021. június. 03. 05:40","title":"Orbán Viktor a koronavírusból felépült Bányai Gábornak: „Visszavárunk, Barátom!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1b8ede-b490-452d-bcba-68c499b7ee0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WhatsApp a következő hónapokban kezdi el tesztelni azt a megoldást, amivel egyszerre több eszközön is használni lehet majd a csevegőprogramot.","shortLead":"A WhatsApp a következő hónapokban kezdi el tesztelni azt a megoldást, amivel egyszerre több eszközön is használni lehet...","id":"20210603_whatsapp_uzenetkuldes_felhasznaloi_fiok_tobb_keszulek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c1b8ede-b490-452d-bcba-68c499b7ee0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6129c2bf-28d2-4645-838c-445091081eb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_whatsapp_uzenetkuldes_felhasznaloi_fiok_tobb_keszulek","timestamp":"2021. június. 03. 17:03","title":"Álomfunkció jön a WhatsApp-ba, minden felhasználó megkapja majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f5d557-b690-4600-8376-5a98ace534b9","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Bár a Terrorelhárítási Központ felderítői dolgoztak a terrorizmussal gyanúsított 21 éves kecskeméti férfi beazonosításán, annak kiderítése és bizonyítása, hogy mikor, hol és hogyan radikalizálódott a gyanúsított, az ügyészek feladata lesz. A TEK célja az lehetett, hogy minél előbb ártalmatlanná tegyék a fiatalembert. Bár az eset annyiban példa nélküli, hogy az Iszlám Államnak eddig nem volt olyan magyar tagja, aki Magyarországon akart volna merényletet elkövetni, nem egy dzsihadista simán átment már az országon. A kétezres években pedig akadt olyan merénylő, aki hónapokat élt Magyarországon úgy, hogy a terrorelhárításért akkor felelős titkosszolgálat az égvilágon semmit sem tudott róla.","shortLead":"Bár a Terrorelhárítási Központ felderítői dolgoztak a terrorizmussal gyanúsított 21 éves kecskeméti férfi...","id":"20210603_kecskemeti_magyar_iszlamista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34f5d557-b690-4600-8376-5a98ace534b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b01c1099-2648-4c40-857d-bffe890c32e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_kecskemeti_magyar_iszlamista","timestamp":"2021. június. 03. 15:15","title":"Elfogott kecskeméti iszlamista: a nyomozás legnehezebb része csak ezután jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2513ebe5-da44-4797-9aba-c8f0af7daf43","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Feladta az átfogó gazdasági, politikai és kereskedelmi egyezmény megkötésének szándékát az EU-val Svájc, amely tart csökkenő szuverenitásának belpolitikai következményeitől. ","shortLead":"Feladta az átfogó gazdasági, politikai és kereskedelmi egyezmény megkötésének szándékát az EU-val Svájc, amely tart...","id":"20210602_szabad_munkavallalas_Svajc_EU_szakitas_kereskedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2513ebe5-da44-4797-9aba-c8f0af7daf43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7667726-3c1a-411e-baae-806ac2b0c3d8","keywords":null,"link":"/360/20210602_szabad_munkavallalas_Svajc_EU_szakitas_kereskedelem","timestamp":"2021. június. 02. 15:30","title":"Nincs B terv az EU és Svájc szakítása után ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c2f2d1-d9a1-42af-81f8-9a01250dd25c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az átigazolások miatt rúgta össze a port a Ferencváros vezetésével az ukrán edző. Azt mondja, szeretett volna, sőt továbbra is szeretne a Ferencvárosnál dolgozni.","shortLead":"Az átigazolások miatt rúgta össze a port a Ferencváros vezetésével az ukrán edző. Azt mondja, szeretett volna, sőt...","id":"20210603_rebrov_ferencvaros_atigazolas_edzovaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11c2f2d1-d9a1-42af-81f8-9a01250dd25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c71cf8-c466-4034-8f32-01ffca11e9aa","keywords":null,"link":"/sport/20210603_rebrov_ferencvaros_atigazolas_edzovaltas","timestamp":"2021. június. 03. 11:22","title":"Rebrov: Eszem ágában sem volt elhagyni a Fradit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9305e08-8d0b-4c50-970d-465087bc3cfd","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"2020 végén, másfél évvel a bejelentés után a magyar állami projektcég végül megvette a trieszti kikötői területet és koncessziót 25 millió euróért. A cég az évet egymillió eurós veszteséggel zárta, sok ment el ügyvédi díjakra.","shortLead":"2020 végén, másfél évvel a bejelentés után a magyar állami projektcég végül megvette a trieszti kikötői területet és...","id":"20210603_trieszt_kikoto_adria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9305e08-8d0b-4c50-970d-465087bc3cfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd809af-bfb6-47ac-a8ad-333c7364c739","keywords":null,"link":"/kkv/20210603_trieszt_kikoto_adria","timestamp":"2021. június. 03. 06:50","title":"Magyarország tengeri kikötője egyelőre csak Windowson működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533806ea-b911-4c87-ba55-a39b1f6ff913","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Jakab Péter kérte, hogy állítsák össze a tiltott szavak jegyzékét.","shortLead":"Jakab Péter kérte, hogy állítsák össze a tiltott szavak jegyzékét.","id":"20210602_jakab_peter_buntetes_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=533806ea-b911-4c87-ba55-a39b1f6ff913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33da7b4c-d5fc-432a-abd6-5cbc50feee88","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_jakab_peter_buntetes_birsag","timestamp":"2021. június. 02. 11:59","title":"Nem fogadták el Jakab fellebbezését, marad a közel 10 millió büntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2bc52b8-0611-4dfa-a82f-e39d50654cba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ehhez döbbenetes bátorság kellett.","shortLead":"Ehhez döbbenetes bátorság kellett.","id":"20210601_medve_kerites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2bc52b8-0611-4dfa-a82f-e39d50654cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a7e85a-85c4-4dec-b4fd-a9895cbe1bfe","keywords":null,"link":"/elet/20210601_medve_kerites","timestamp":"2021. június. 01. 19:49","title":"Egy 17 éves lány puszta kézzel lökte át a kerítésen a termetes medvét, hogy megvédje a kutyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]