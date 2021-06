Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"df5d3a67-1354-487b-b5a6-1860df9ffb06","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Arra számít az osztrák egészségügyi miniszter, hogy legalább 200 ezer gyereket beolthatnak nyáron.","shortLead":"Arra számít az osztrák egészségügyi miniszter, hogy legalább 200 ezer gyereket beolthatnak nyáron.","id":"20210602_ausztria_oltas_gyerekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df5d3a67-1354-487b-b5a6-1860df9ffb06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b028ce-c25b-40f0-95a4-9178bc45ae39","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_ausztria_oltas_gyerekek","timestamp":"2021. június. 02. 19:33","title":"Ausztria engedélyezi a 12 éven felüli gyerekek oltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3092a4c-bec7-4207-af08-3bc07bc04b48","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"100 millióról indult a licit.

","id":"20210603_Valaki_220_millio_forintot_fizetett_egy_RipplRonaikepert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3092a4c-bec7-4207-af08-3bc07bc04b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb0da50-4216-4348-aab4-a25ba5d39532","keywords":null,"link":"/kultura/20210603_Valaki_220_millio_forintot_fizetett_egy_RipplRonaikepert","timestamp":"2021. június. 03. 11:44","title":"Valaki 220 millió forintot fizetett egy Rippl-Rónai-képért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ed3b62-a9c8-4f49-85bc-043f9b0abbcd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen közel egymillió, a 20-29 éves korosztályba tartozó fiatal bevonásával állította össze legújabb ajánlatát a Magyar Telekom az Instagram Story funkciójának segítségével. Így állt össze egy új tarifa.","shortLead":"Összesen közel egymillió, a 20-29 éves korosztályba tartozó fiatal bevonásával állította össze legújabb ajánlatát...","id":"20210603_telekom_kraft_fiatalok_tarifa_instagram_story_szavazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91ed3b62-a9c8-4f49-85bc-043f9b0abbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5406de9a-e38a-4f6e-be16-996ab813ab1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_telekom_kraft_fiatalok_tarifa_instagram_story_szavazas","timestamp":"2021. június. 03. 12:33","title":"A Telekom kikérdezett egymillió 20-29 évest – két új díjcsomag ötlete is felmerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa4ab36-2c01-4759-929e-f92f8f2ebc10","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fourcardinal Kft. ezer lélegeztetőgépet szerzett be 17 milliárdért.","shortLead":"A Fourcardinal Kft. ezer lélegeztetőgépet szerzett be 17 milliárdért.","id":"20210602_lelegeztetogep_beszerzes_fourcardinal_eves_beszamolo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6aa4ab36-2c01-4759-929e-f92f8f2ebc10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961f1802-351d-46e6-9d8f-008af8aa6754","keywords":null,"link":"/kkv/20210602_lelegeztetogep_beszerzes_fourcardinal_eves_beszamolo","timestamp":"2021. június. 02. 11:24","title":"15,9 milliárdos osztalékot fizetett a kormány lélegeztetőgép-beszerzésén nagyot szakító cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kínai mellett az orosz vakcinát is gyártanák Magyarországon. A szerbek ugyanezt az utat járják be.","id":"20210603_szputnyik_nemzeti_oltoanyaggyar_gyartas_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3aeb710-2465-46d6-8d52-e1dac413fdd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210603_szputnyik_nemzeti_oltoanyaggyar_gyartas_vakcina","timestamp":"2021. június. 03. 15:13","title":"Szijjártó: Szputnyikot is gyárthat a nemzeti oltóanyaggyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862beed1-2ab9-48f2-b9f0-bad79490cd34","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyarországi pápalátogatás végleges menetrendjét már másfél hete be kellett volna jelenteni, de ez elmaradt, mert a magyar fél a színfalak mögött igyekszik jobb belátásra bírni az egyházfőt, írja a National Catholic Register.","shortLead":"A magyarországi pápalátogatás végleges menetrendjét már másfél hete be kellett volna jelenteni, de ez elmaradt, mert...","id":"20210604_Amerikai_katolikus_lap_A_papa_tovabbra_sem_akar_talalkozni_Orbannal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=862beed1-2ab9-48f2-b9f0-bad79490cd34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad18a3dc-efd2-44ac-82ca-15ad5f710d11","keywords":null,"link":"/360/20210604_Amerikai_katolikus_lap_A_papa_tovabbra_sem_akar_talalkozni_Orbannal","timestamp":"2021. június. 04. 07:30","title":"Amerikai katolikus lap: A pápa továbbra sem akar találkozni Orbánnal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1898e73-63a2-4cfd-aefb-d9d71625410c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott információk szerint a Samsung nem elégedett a Galaxy S21 Ultra eladási számaival, ezért már fontolgatják, hogy 2022-ben visszatérjen a Note-széria.","shortLead":"A kiszivárgott információk szerint a Samsung nem elégedett a Galaxy S21 Ultra eladási számaival, ezért már...","id":"20210602_samsung_galaxy_note_sorozat_visszateres_erintoceruza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1898e73-63a2-4cfd-aefb-d9d71625410c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa14d1ca-4481-4f17-84fd-0ec353b18d84","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_samsung_galaxy_note_sorozat_visszateres_erintoceruza","timestamp":"2021. június. 02. 15:03","title":"Visszatérhet a Samsung Galaxy Note-sorozat, de leghamarabb csak 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb0130e7-99d7-46e0-891d-60565f3ba13b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szívinfarktust kaphatott az edző.","shortLead":"Szívinfarktust kaphatott az edző.","id":"20210603_molnar_robert_vizilabdaedzo_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb0130e7-99d7-46e0-891d-60565f3ba13b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d83b52a-b995-4569-a92d-3ba904f0a1a4","keywords":null,"link":"/sport/20210603_molnar_robert_vizilabdaedzo_meghalt","timestamp":"2021. június. 03. 11:52","title":"Edzés közben halt meg Molnár Róbert vízilabdaedző a Gyarmati Dezső Uszodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]