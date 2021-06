Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5af7753d-864a-4d51-9a6d-6ad2ef40a738","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hogyan tudja megváltoztatni egyetlen bálna a halászok életét a világ egyik legszegényebb országában?","shortLead":"Hogyan tudja megváltoztatni egyetlen bálna a halászok életét a világ egyik legszegényebb országában?","id":"20210606_Milliomosok_lettek_egy_balna_belsejeben_talalt_kincs_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5af7753d-864a-4d51-9a6d-6ad2ef40a738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36205439-1ebf-44af-9662-9bb923428a76","keywords":null,"link":"/zhvg/20210606_Milliomosok_lettek_egy_balna_belsejeben_talalt_kincs_miatt","timestamp":"2021. június. 06. 20:55","title":"Egy vagyont találtak egy bálna hasában jemeni halászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f331fdf7-5df9-4757-ba31-9bce6c6d99b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd politikusa napirend előtt értékelte a kormány pálfordulását Fudan témában.","shortLead":"A Párbeszéd politikusa napirend előtt értékelte a kormány pálfordulását Fudan témában.","id":"20210607_Burany_Sandor_Fudan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f331fdf7-5df9-4757-ba31-9bce6c6d99b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e312647-7974-4e1f-bd02-cf88238faedd","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_Burany_Sandor_Fudan","timestamp":"2021. június. 07. 16:39","title":"Burány Sándor: A Fudan-projekt „nem kici és nem occó”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc631a35-e18d-4453-826e-69040adc641b","c_author":"Nagy Iván László","category":"sport","description":"2016-ban hatalmas társadalmi összeborulást hozott az Eb-menetelés, öt évvel később pedig úgy tűnik, nagyobb szükség lenne egymásra találni, mint valaha. Az idei kontinenstorna lehetőséget ad, hogy Magyarország a polarizáció csúcsán és a világjárvány végének közeledtével újra összekovácsolódjon, a társadalomkutatók szerint ehhez pedig a futball természetéből és kultuszából adódóan még egy nehéz időszakban is minden adott. ","shortLead":"2016-ban hatalmas társadalmi összeborulást hozott az Eb-menetelés, öt évvel később pedig úgy tűnik, nagyobb szükség...","id":"20210607_A_valogatott_az_egyetlen_dolog_amelybol_a_NER_nem_tudott_megoszto_kerdest_csinalni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc631a35-e18d-4453-826e-69040adc641b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc34516-c7de-4d4a-9ae8-233e2a53b22b","keywords":null,"link":"/sport/20210607_A_valogatott_az_egyetlen_dolog_amelybol_a_NER_nem_tudott_megoszto_kerdest_csinalni","timestamp":"2021. június. 07. 11:15","title":"„A válogatott az egyetlen dolog, amelyből a NER nem tudott megosztó kérdést csinálni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56041520-3910-48f1-8d60-1e983f14d819","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egy szempontból egész biztosan kiemelkedik Budapest a foci-Eb 11 helyszíne közül: amióta 2014-ben az UEFA kiosztotta a rendezési jogot, egy helyen sem költöttek annyit a stadionra, mint nálunk. A korábbi kiadásokat is beleszámítva Eb legdrágább stadionja így sem a mienk, de szinte lehetetlen versenyezni, ha a Wembley és az azeri nemzeti stadion is a mezőnyben van. Mások sem úszták meg könnyen, Bukarestben például négy stadion átépítését ígérték, és ebből kettő áll valahogy, a spanyolok az után cseréltek helyszínt, hogy a bilbaói pályára ráköltöttek még néhány millió euró közpénzt a félretervezés miatt, de más helyszíneken is komoly anyagi bukások állnak a stadionok mögött. Van azonban néhány olyan rendező város is, ahol úgy tűnik, még pénzügyileg is sikeresek lehetnek. Az egyetlen rendező pedig, ahol valaki belebukott a stadionépítés körüli korrupcióba, München. Bemutatjuk az Eb 11 helyszínét.","shortLead":"Egy szempontból egész biztosan kiemelkedik Budapest a foci-Eb 11 helyszíne közül: amióta 2014-ben az UEFA kiosztotta...","id":"20210607_Eb_stadion_foci_sport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56041520-3910-48f1-8d60-1e983f14d819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af54249-6c95-4e38-af78-de8010b70ef8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210607_Eb_stadion_foci_sport","timestamp":"2021. június. 07. 06:30","title":"A félretervezéstől a korrupcióig – épülhet stadion az Eb-re drágábban, mint a mienk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két autó ütközött.","shortLead":"Két autó ütközött.","id":"20210605_Halalos_baleset_tortent_a_471es_uton_Hodasz_kulteruleten_szombaton_kora_este","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168c8da9-db6c-4f78-b816-a80ce042b259","keywords":null,"link":"/itthon/20210605_Halalos_baleset_tortent_a_471es_uton_Hodasz_kulteruleten_szombaton_kora_este","timestamp":"2021. június. 05. 21:27","title":"Halálos baleset történt a 471-es úton Hodász külterületén szombaton kora este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c217e3b8-c652-444b-9321-ef663140c9eb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vagy majd simán belesütik a chipet a kiflibe. A Duma Aktuál összeszedte, mire kell számítani, ha tovább szeretné pörgetni a kormány az oltáskampányt. A lényeg, hogy már kevésbé tud koncentrálni a vírus, legalábbis a szennyvízben. ","shortLead":"Vagy majd simán belesütik a chipet a kiflibe. A Duma Aktuál összeszedte, mire kell számítani, ha tovább szeretné...","id":"20210607_Duma_Aktual_Oltaskampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c217e3b8-c652-444b-9321-ef663140c9eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9682c4a4-02eb-43fb-a859-1f59e6ceee84","keywords":null,"link":"/360/20210607_Duma_Aktual_Oltaskampany","timestamp":"2021. június. 07. 19:00","title":"Duma Aktuál: Sampon vagy potencianövelő mellé járjon az oltás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59de3f56-152f-4144-9149-1bb1e6fbdc51","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötés van, öt kulcsszónak valahol fel kell bukkannia a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Krusovszky Dénesnek ezekből kellett ihletet merítenie: utcafrocli, penitencia, lépésváltás, készenléti, rajtaütés. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötés van, öt kulcsszónak...","id":"20210604_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59de3f56-152f-4144-9149-1bb1e6fbdc51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e348e2bc-c2b6-43ec-963a-3c94abb2f57b","keywords":null,"link":"/360/20210604_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","timestamp":"2021. június. 06. 19:00","title":"Az én hetem: Krusovszky Dénes üzeni, Isten áldja Magawát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d34969-82de-4946-afa5-e7152c59ab60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több millió dolláros kártérítést fizetett az Apple egy amerikai iPhone-tulajdonosnak, mert megsértették a magánélethez fűződő jogait.","shortLead":"Több millió dolláros kártérítést fizetett az Apple egy amerikai iPhone-tulajdonosnak, mert megsértették a magánélethez...","id":"20210607_apple_felhasznaloi_adatok_fenykep_karterites_pegatron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14d34969-82de-4946-afa5-e7152c59ab60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5197bc3c-9076-4f2e-9e84-4bf73bc2e421","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_apple_felhasznaloi_adatok_fenykep_karterites_pegatron","timestamp":"2021. június. 07. 17:03","title":"Beadta javíttatni az iPhone-ját az amerikai nő, kiposztolták az intim képeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]