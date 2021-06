Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a509a857-b40a-4343-bb79-44fa1273ac7c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A tömegközlekedést javasolja a MÁV a szakaszon.","shortLead":"A tömegközlekedést javasolja a MÁV a szakaszon.","id":"20210607_Nyugati_plyaudvar_Angyalfold_esztergomi_vonat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a509a857-b40a-4343-bb79-44fa1273ac7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2cdd4db-0e35-4d15-b933-522af4f4894a","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_Nyugati_plyaudvar_Angyalfold_esztergomi_vonat","timestamp":"2021. június. 07. 07:43","title":"A Nyugati helyett Angyalföldről indulnak és oda érkeznek az esztergomi vonatok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb7f5be-2ba6-4557-b1a0-f0ddbcac137e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövetők a templom mellett egy kerítést is és egy autó tükrét is megrongálták.","shortLead":"Az elkövetők a templom mellett egy kerítést is és egy autó tükrét is megrongálták.","id":"20210607_lothard_templom_rongalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=deb7f5be-2ba6-4557-b1a0-f0ddbcac137e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3c7e49-f530-466e-a8f4-a60220d1594e","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_lothard_templom_rongalas","timestamp":"2021. június. 07. 10:01","title":"Fiatalok tomboltak a lothárdi templomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f91bf34-b44f-48b8-9447-dda4b71e4779","c_author":" Csunderlik Péter","category":"sport","description":"A Ferencváros címvédőként a második helyen végzett a férfi vízilabda Bajnokok Ligája 2020/21-es kiírásában: Varga Zsolt együttese szombaton, a belgrádi nyolcas döntő fináléjában 9-6-ra kikapott az immáron kilencszeres győztes olasz Pro Reccótól.","shortLead":"A Ferencváros címvédőként a második helyen végzett a férfi vízilabda Bajnokok Ligája 2020/21-es kiírásában: Varga Zsolt...","id":"20210605_Ezustermes_lett_a_Fradi_a_vizilabda_BLben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f91bf34-b44f-48b8-9447-dda4b71e4779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e4b0bbe-704a-4ca8-9dfa-81c9e94d9872","keywords":null,"link":"/sport/20210605_Ezustermes_lett_a_Fradi_a_vizilabda_BLben","timestamp":"2021. június. 05. 22:01","title":"Ezüstérmes lett a Fradi a vízilabda BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbi amerikai elnök a vírusszakértőt „nem jó orvosnak, de jó reklámozónak” nevezte.","shortLead":"A korábbi amerikai elnök a vírusszakértőt „nem jó orvosnak, de jó reklámozónak” nevezte.","id":"20210606_Nyilvanos_szolalt_meg_Trump_egybol_Faucit_ekezte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396018e4-a7a9-45d9-8940-f453fd613fb7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Nyilvanos_szolalt_meg_Trump_egybol_Faucit_ekezte","timestamp":"2021. június. 06. 09:30","title":"Nyilvánosan szólalt meg Trump, egyből Faucit ekézte és hatalmas kártérítést követelne Kínától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd908d91-5f40-4757-b2ae-ac972383020d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szputnyikkal és a Sinopharmmal oltott magyarok is beléphetnek az országba.","shortLead":"A Szputnyikkal és a Sinopharmmal oltott magyarok is beléphetnek az országba.","id":"20210607_szlovakia_oltasi_igazolvany_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd908d91-5f40-4757-b2ae-ac972383020d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04ef460f-1957-42bd-899a-3ede63f2fea8","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_szlovakia_oltasi_igazolvany_magyarorszag","timestamp":"2021. június. 07. 15:25","title":"Szlovákia elfogadja a magyar oltási igazolványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9fc748-a81c-45ca-a9a2-949cb28d569b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A bányászból lett sztárénekes pályája csupa különlegesség - a legutóbbi például az, hogy ő a legidősebb popsztár, aki az angol slágerlista élére került.\r

","shortLead":"A bányászból lett sztárénekes pályája csupa különlegesség - a legutóbbi például az, hogy ő a legidősebb popsztár, aki...","id":"202122_lemez__csucson_innen_tom_jones_surrounded_by_time","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e9fc748-a81c-45ca-a9a2-949cb28d569b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24078c37-1e3e-46c1-8f31-8b57e3ba1218","keywords":null,"link":"/360/202122_lemez__csucson_innen_tom_jones_surrounded_by_time","timestamp":"2021. június. 07. 15:30","title":"Kortalan időutazásra hív bennünket új nagylemezén Tom Jones","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8dbbf97-cef6-4f80-9b92-efe992e93ed1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A már hivatalos eredmények szerint a korábban a legnagyobb esélyesnek tartott Alternatíva Németország a szavazatok 20,8 százalékát szerezte meg. ","shortLead":"A már hivatalos eredmények szerint a korábban a legnagyobb esélyesnek tartott Alternatíva Németország a szavazatok 20,8...","id":"20210607_Anglea_Merkel_CDUSzaszAnhalt_AfD","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8dbbf97-cef6-4f80-9b92-efe992e93ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a2124d-903d-466e-b32c-f380ae9cb861","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_Anglea_Merkel_CDUSzaszAnhalt_AfD","timestamp":"2021. június. 07. 06:46","title":"Nagyot nyert Angela Merkel pártja a Szász-Anhalt tartományi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cbb4040-e709-487e-b987-abe9386be12c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az aducanumab nem az Alzheimer-kór tüneteit kezeli, hanem a betegség kialakulásához vezető okokra hat.","shortLead":"Az aducanumab nem az Alzheimer-kór tüneteit kezeli, hanem a betegség kialakulásához vezető okokra hat.","id":"20210607_uj_alzheimer_gyogyszer_egyesult_allamok_aducanumab","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cbb4040-e709-487e-b987-abe9386be12c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e634a6-9465-4b9f-8118-9f8bf6ad6e85","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_uj_alzheimer_gyogyszer_egyesult_allamok_aducanumab","timestamp":"2021. június. 07. 19:08","title":"Az Alzheimer-kór egy új gyógyszerét hagyták jóvá az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]