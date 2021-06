„Ez a kampusz a kínai termékek többségével ellentétben „nem kici és nem occó” – mondta Burány Sándor párbeszédes politikus hétfőn a parlamentben a Fudan-projekttel kapcsolatban. Burány emlékeztetett, hogy szombaton tele volt tüntetőkkel a Kossuth tér, akik a Fudan Egyetem érkezése ellen demonstráltak, a tüntetés élén pedig az ellenzéki összefogás egyik miniszterelnök-jelöltje, Karácsony Gergely menetelt, majd tartott beszédet.

Burány kijelentésével arra célzott, hogy a Fudanra a kormány 540 milliárd forintot fordítana előzetes becsléseik szerint. A tüntetés ugyanakkor szerinte korántsem csak a kínai egyetem érkezése ellen volt, hanem a felvonulók azt akarják, hogy a kormány magyar pénzből a Diákvárost építse fel, a magyar diákoknak biztosítson jó áron lakhatást, és ne a kínai pártállam egyik prominens egyetemének biztosítson hazai terepet.

A képviselő egy példával is érzékeltette az egyetem koncepcióját. Szerinte a Fudan esete arra hasonlít, mintha valaki a saját telkén építene másnak egy házat a megbízó által biztosított hitelből, amit aztán még törlesztenie is kell kamatostul később.

Burány kifogásolta a magyarországi kínai nagykövetség reakcióját is a tüntetésre. Szerinte a magyar külügyminisztérium „ennél jóval kevesebbért” is kéretett be nagyköveteket, így ha a kormánynak „Budapest főpolgármestere ér annyit, mint egy kapusedző”, akkor be kellett volna kéretnie a kínai nagykövetet is.

„Mi történt önökkel?” – tette fel a kérdést Burány. Szerinte harminc éve a Fidesz még a Tienanmen téren tüntetők mellett állt ki, most viszont a „öregedő despotaként” koszorúzzák meg a kommunisták emlékművét ugyanezen a téren. Kifogásolta azt is, hogy a kormány legújabb kommunikációja szerint a Fudan „alkalmatlan társadalmi vitára”, holott a parlamenti vitán már túl van a törvényjavaslat. Kijelentette, hogy Budapesten nem lesz épülete a Fudan Egyetemnek, Diákváros viszont éppúgy lesz, mint ahogy kormányváltás is.

Buránynak Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára válaszolt, szerinte „van annak egy diszkrét bája”, hogy Burány úgy kommunistázik a parlamentben, hogy politikusi karrierjét az MSZMP-ben kezdte. Hozzátette, hogy a Fudan-projekt 2022 második felében lehet a tervezés fázisában, ekkortól alkalmas társadalmi vitára. Szerinte az ellenzéki politikusok csupán „ködlovagok”, akik nem létező, általuk kreált problémákra ugranak.