[{"available":true,"c_guid":"aa2d7887-4c41-4dff-93ad-6a3f1cd98502","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő bejelentette, hogy visszavonul.","shortLead":"Az énekesnő bejelentette, hogy visszavonul.","id":"20210607_Sinead_OConnort_nem_latjuk_tobbe_szinpadon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa2d7887-4c41-4dff-93ad-6a3f1cd98502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92665b36-b204-4c76-92ba-21ea648ec94a","keywords":null,"link":"/kultura/20210607_Sinead_OConnort_nem_latjuk_tobbe_szinpadon","timestamp":"2021. június. 07. 09:42","title":"Sinéad O’Connort nem látjuk többé színpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d78148f-4dba-4c15-bba0-d0cecb727219","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ötszáz szurkoló tekert és ünnepelt együtt vasárnap a Városligetben a Giro d'Italia kerékpáros körversenyen szerepelt Valter Attilával és Dina Mártonnal.\r

","shortLead":"Ötszáz szurkoló tekert és ünnepelt együtt vasárnap a Városligetben a Giro d'Italia kerékpáros körversenyen szerepelt...","id":"20210606_Giro_d_Italia_kerekpar_verseny_Varosliget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d78148f-4dba-4c15-bba0-d0cecb727219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e15c62-6389-45ac-b2c1-2526b9dc7a4a","keywords":null,"link":"/sport/20210606_Giro_d_Italia_kerekpar_verseny_Varosliget","timestamp":"2021. június. 06. 16:45","title":"Százak köszöntötték örömtekeréssel a Giro d'Italia magyar sztárjait a Városligetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"280d9faa-62d1-410f-8a6c-0ce8d68c0113","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnökét parlamenti felszólalásában hetek óta először nem szakította félbe Kövér László házelnök. ","shortLead":"A Jobbik elnökét parlamenti felszólalásában hetek óta először nem szakította félbe Kövér László házelnök. ","id":"20210607_Jakab_Peter_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=280d9faa-62d1-410f-8a6c-0ce8d68c0113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"510f5d96-b13c-43c6-9d18-5b8d26065386","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_Jakab_Peter_parlament","timestamp":"2021. június. 07. 14:51","title":"Jakab Péter: Nincs a magyar embereken több lehúzható bőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c217e3b8-c652-444b-9321-ef663140c9eb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vagy majd simán belesütik a chipet a kiflibe. A Duma Aktuál összeszedte, mire kell számítani, ha tovább szeretné pörgetni a kormány az oltáskampányt. A lényeg, hogy már kevésbé tud koncentrálni a vírus, legalábbis a szennyvízben. ","shortLead":"Vagy majd simán belesütik a chipet a kiflibe. A Duma Aktuál összeszedte, mire kell számítani, ha tovább szeretné...","id":"20210607_Duma_Aktual_Oltaskampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c217e3b8-c652-444b-9321-ef663140c9eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9682c4a4-02eb-43fb-a859-1f59e6ceee84","keywords":null,"link":"/360/20210607_Duma_Aktual_Oltaskampany","timestamp":"2021. június. 07. 19:00","title":"Duma Aktuál: Sampon vagy potencianövelő mellé járjon az oltás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c665d72b-3fc5-45a1-89aa-6959c2a4fdc6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A milliárdos Amazon-alapító saját bevallása szerint egy gyerekkori álmát valósítja meg az úttal.","shortLead":"A milliárdos Amazon-alapító saját bevallása szerint egy gyerekkori álmát valósítja meg az úttal.","id":"20210607_jeff_bezos_blue_origin_urutazas_urturizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c665d72b-3fc5-45a1-89aa-6959c2a4fdc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b038a7f-7738-4a35-bd04-e76c61c5d6c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_jeff_bezos_blue_origin_urutazas_urturizmus","timestamp":"2021. június. 07. 14:13","title":"Jeff Bezos júliusban az űrbe repül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d97151c2-ea82-429c-944f-07115717f422","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy 200 fős falunál kell ehhez egy kis üzleti érzék, és a jelek szerint talán meg is van.","shortLead":"Egy 200 fős falunál kell ehhez egy kis üzleti érzék, és a jelek szerint talán meg is van.","id":"202122_vigantpetendert_apro_uzletek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d97151c2-ea82-429c-944f-07115717f422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac082a4-1db9-4f44-b4e3-e945eebd894e","keywords":null,"link":"/360/202122_vigantpetendert_apro_uzletek","timestamp":"2021. június. 07. 12:30","title":"Kreatívan pótolja Vigántpetend a kormányzati elvonásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c98beb9a-9714-44cb-a44d-03d0019ce8b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A matematikus, pszichológus, publicista szerint a járvány olyan, mint egy bombariadó.","shortLead":"A matematikus, pszichológus, publicista szerint a járvány olyan, mint egy bombariadó.","id":"20210606_Mero_Laszlo_szerint_extrem_valsaghelyzetben_sok_kockazatot_kell_vallalnunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c98beb9a-9714-44cb-a44d-03d0019ce8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ac4553-81d9-4da4-b4e2-3df3680d8109","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Mero_Laszlo_szerint_extrem_valsaghelyzetben_sok_kockazatot_kell_vallalnunk","timestamp":"2021. június. 06. 09:35","title":"Mérő László szerint extrém válsághelyzetben sok kis, és egy-két nagy kockázatot kell vállalnunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3722acf3-a3ba-4359-9c24-c96452e26fca","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Mátészalkáról emigráltak a színésznő nagyszülei, akik régen a zsinagógában imádkoztak. Ez most üres, mert a teljes zsidó lakosságot kiirtották - írta Curtis a Facebookon.","shortLead":"Mátészalkáról emigráltak a színésznő nagyszülei, akik régen a zsinagógában imádkoztak. Ez most üres, mert a teljes...","id":"20210606_A_mateszalkai_zsinagoganak_gyujt_Jamie_Lee_Curtis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3722acf3-a3ba-4359-9c24-c96452e26fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e76ac6-a76f-41b9-8387-fbd540f774cc","keywords":null,"link":"/elet/20210606_A_mateszalkai_zsinagoganak_gyujt_Jamie_Lee_Curtis","timestamp":"2021. június. 06. 17:27","title":"A mátészalkai zsinagógának gyűjt Jamie Lee Curtis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]